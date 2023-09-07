Интерфейсы управления роботами и создание «безопасного треугольника» для меню: главное в продуктовом дизайне за август
Традиционный дайджест Юрия Ветрова, директора по дизайну и бренду Muse Group.
Мощное интервью с Brian Chesky, основателем и главой Airbnb, которое Dylan Field взял у него на Figma Config 2023. Он один из редких дизайнеров-основателей компании такой крупной компании и рассказал о перестройке организации во времена ковидного кризиса. Это не самая типичная история, но крутой пример того, какой эффект может иметь дизайнерский взгляд на все вещи в компании. Такие мощные мотивационные публикации выходят несколько раз в десятилетие.
Гигантская подборка книг для дизайнеров интерфейсов. И отдельный список бесплатных.
Агентство Creative Navy собрало памятку по дизайну интерфейса мастеров настройки. Она грамотно структурирована и собирает хорошие примеры.
Nielsen/Norman Group сделали структурированную подборку своих статей о веб-интерфейсах.
Everypixel собрали статистику по количеству изображений сгенерированных инструментами алгоритмического дизайна DALL-E 2, Stable Diffusion, Midjourney и Adobe Firefly. Темпы роста огромные, хотя сюда, судя по всему, включены все промежуточные итерации, которые не идут в финальный макет.
Lukas Oppermann описывает карту лиц, принимающих решения, для дизайн-систем. Он собрал разные профили и роли таких людей, плюс методы коммуникации с ними.
Памятка по формулировкам вопросов в опросниках от Matt Brown из Nielsen/Norman Group.
Новости инструментов дизайна:
- Figma: бета-версия режима разработчика получила 200 дополнений за 2 месяца. Также обновили переменные и тизернули что-то вроде подключаемых библиотек от сообщества. Официальный плагин на базе ChatGPT для FigJam — он может просуммировать результаты брейншторма и сгенерировать идеи. Интервью с командой создателей — по ссылке.
- Sketch 98: Общие обновления интерфейса.
- Midjourney Inpainting: Новая функция позволяет изменить только часть изображения — например, только персонажа, не трогая саму сцену.
Hannah Milan показывает разные способы наложения текста на изображение в вебе, которые хорошо поддерживают accessibility. Часть 2 — здесь.
Rosenfeld Media выпустили книгу Jenae Cohn & Michael Greer «Design for Learning. User Experience in Online Teaching and Learning» о проектировании образовательного процесса. Выдержка из главы №1 — по ссылке.
Слава Корабликов рассказывает о внедрении в дизайн-системе Captiv8 цветовых семантических токенов на базе цветовой модели CIELAB.
Sam Burger рассказывает о создании принципов дизайн-команды Indeed. Хорошая и простая памятка по процессу.
Крутая памятка по добавлению правильных описаний изображений на разных платформах. Они критичны для поддержки accessibility.
Джей Томас из Домклика описывает свой подход к Jobs to Be Done. Логика декомпозиции от верхнеуровневых потребностей к более атомарным с примерами из своей и чужой практики.
Costa Alexoglou показывает способы реализации «безопасного треугольника» для выпадающих меню. Это старый, но важный приём, который помогает пользователю легче попадать мышью в пункты таких меню.
Evan Sunwall из Nielsen/Norman Group описывает формат карты взаимоотношений дизайнера в компании. Этот инструмент похож на карту лиц, принимающих решения. Шаблон — по ссылке.
Обзор интерфейсов управления роботами от агентства Creative Navy.
Ежегодные награды Fast Company.
Советы Roberta Dombrowski по поиску направлений для стратегических пользовательских исследований и расстановке приоритетов между ними.
Jared Forney рассказывает о переводе базы знаний и инсайтов Okta из старого инструмента в Dovetail. Интересно, что рынок дозрел и до таких историй.
David Hoang предлагает интересный подход к планированию дизайнерской карьеры. Это план и рефлексия одновременно в виде стандартного документа, который заполняется каждый год.
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