Интерфейсы управления роботами и создание «безопасного треугольника» для меню: главное в продуктовом дизайне за август

Руководство по Jobs to be Done и Desired Outcomes для дизайна интерфейсов

Jobs to Be Done дает хорошую базу, но в полной мере не покрывает детали для проектирования интерфейсов. Расскажу, как я адаптировал подход для разработки цифровых продуктов, используя Desired Outcomes. С ними становится понятнее, что делать в продукте, они дают ответ на вопрос "чтобы что", и генерация идей перестает быть изнуряющим процессом.