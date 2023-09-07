{"id":14081,"url":"\/distributions\/14081\/click?bit=1&hash=425c0a8decb6a5baf893b6becde505229bfe2019ce1293c28c624ee58a8a8268","title":"\u041e\u0431\u043d\u043e\u0432\u0438\u0442\u044c \u0430\u0432\u0442\u043e\u043f\u0430\u0440\u043a \u0438 \u0441\u044d\u043a\u043e\u043d\u043e\u043c\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043d\u0430\u043b\u043e\u0433\u0430\u0445 \u0434\u043e 40% \u043b\u0435\u0433\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e","buttonText":"\u0422\u043e\u0436\u0435 \u0445\u043e\u0447\u0443","imageUuid":"cbe23b56-0669-5982-8caf-eaece7f3cfd1"}
Дизайн
Yury Vetrov

Интерфейсы управления роботами и создание «безопасного треугольника» для меню: главное в продуктовом дизайне за август

Традиционный дайджест Юрия Ветрова, директора по дизайну и бренду Muse Group.

143 показа
16 открытий

Navigating the intersection of design and business — A conversation with Airbnb’s Brian Chesky

Мощное интервью с Brian Chesky, основателем и главой Airbnb, которое Dylan Field взял у него на Figma Config 2023. Он один из редких дизайнеров-основателей компании такой крупной компании и рассказал о перестройке организации во времена ковидного кризиса. Это не самая типичная история, но крутой пример того, какой эффект может иметь дизайнерский взгляд на все вещи в компании. Такие мощные мотивационные публикации выходят несколько раз в десятилетие.

Monster List of UX Books

Гигантская подборка книг для дизайнеров интерфейсов. И отдельный список бесплатных.

The Ultimate Guide to Web Wizard Design

Агентство Creative Navy собрало памятку по дизайну интерфейса мастеров настройки. Она грамотно структурирована и собирает хорошие примеры.

Web UX: Study Guide

Nielsen/Norman Group сделали структурированную подборку своих статей о веб-интерфейсах.

AI Image Statistics — How Much Content Was Created by AI

Everypixel собрали статистику по количеству изображений сгенерированных инструментами алгоритмического дизайна DALL-E 2, Stable Diffusion, Midjourney и Adobe Firefly. Темпы роста огромные, хотя сюда, судя по всему, включены все промежуточные итерации, которые не идут в финальный макет.

Stakeholder management for design systems

Lukas Oppermann описывает карту лиц, принимающих решения, для дизайн-систем. Он собрал разные профили и роли таких людей, плюс методы коммуникации с ними.

Writing Good Survey Questions — 10 Best Practices

Памятка по формулировкам вопросов в опросниках от Matt Brown из Nielsen/Norman Group.

Новости инструментов дизайна:

  • Figma: бета-версия режима разработчика получила 200 дополнений за 2 месяца. Также обновили переменные и тизернули что-то вроде подключаемых библиотек от сообщества. Официальный плагин на базе ChatGPT для FigJam — он может просуммировать результаты брейншторма и сгенерировать идеи. Интервью с командой создателей — по ссылке.
  • Sketch 98: Общие обновления интерфейса.
  • Midjourney Inpainting: Новая функция позволяет изменить только часть изображения — например, только персонажа, не трогая саму сцену.

Designing Accessible Text Over Images — Best Practices, Techniques, And Resources, Part 1

Hannah Milan показывает разные способы наложения текста на изображение в вебе, которые хорошо поддерживают accessibility. Часть 2 — здесь.

Jenae Cohn & Michael Greer — Design for Learning

Rosenfeld Media выпустили книгу Jenae Cohn & Michael Greer «Design for Learning. User Experience in Online Teaching and Learning» о проектировании образовательного процесса. Выдержка из главы №1 — по ссылке.

Implementing Color Design Tokens — Practical Guide

Слава Корабликов рассказывает о внедрении в дизайн-системе Captiv8 цветовых семантических токенов на базе цветовой модели CIELAB.

Making Indeed’s UX Design Principles

Sam Burger рассказывает о создании принципов дизайн-команды Indeed. Хорошая и простая памятка по процессу.

Купить рекламу Отключить

Alt Text Hall of Fame — Celebrating well-written image descriptions

Крутая памятка по добавлению правильных описаний изображений на разных платформах. Они критичны для поддержки accessibility.

Руководство по Jobs to be Done и Desired Outcomes для дизайна интерфейсов

Джей Томас из Домклика описывает свой подход к Jobs to Be Done. Логика декомпозиции от верхнеуровневых потребностей к более атомарным с примерами из своей и чужой практики.

Дизайн
Jay Thomas
Руководство по Jobs to be Done и Desired Outcomes для дизайна интерфейсов

Jobs to Be Done дает хорошую базу, но в полной мере не покрывает детали для проектирования интерфейсов. Расскажу, как я адаптировал подход для разработки цифровых продуктов, используя Desired Outcomes. С ними становится понятнее, что делать в продукте, они дают ответ на вопрос "чтобы что", и генерация идей перестает быть изнуряющим процессом.

Better Context Menus With Safe Triangles

Costa Alexoglou показывает способы реализации «безопасного треугольника» для выпадающих меню. Это старый, но важный приём, который помогает пользователю легче попадать мышью в пункты таких меню.

Relationship Mapping ― Identify Key Teams, People, and Resources

Evan Sunwall из Nielsen/Norman Group описывает формат карты взаимоотношений дизайнера в компании. Этот инструмент похож на карту лиц, принимающих решения. Шаблон — по ссылке.

Automotive Robot Controllers — UX Design Patterns & Benchmarking

Обзор интерфейсов управления роботами от агентства Creative Navy.

Innovation by Design 2023

Ежегодные награды Fast Company.

How Researchers Can Lead and Inform Strategic Priorities in 2023

Советы Roberta Dombrowski по поиску направлений для стратегических пользовательских исследований и расстановке приоритетов между ними.

What migrating our research repository taught me about knowledge management

Jared Forney рассказывает о переводе базы знаний и инсайтов Okta из старого инструмента в Dovetail. Интересно, что рынок дозрел и до таких историй.

Your career hype doc

David Hoang предлагает интересный подход к планированию дизайнерской карьеры. Это план и рефлексия одновременно в виде стандартного документа, который заполняется каждый год.

Читайте полную версию дайджеста в моём блоге. За свежими ссылками также можно следить в Telegram-канале или в группе во «ВКонтакте». Спасибо всем, кто помогает наполнять дайджест.

#интерфейсы #ux #ui

0
Комментарии
Написать комментарий...
-3 комментариев
Раскрывать всегда
null