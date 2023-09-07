Интерфейсы управления роботами и создание «безопасного треугольника» для меню: главное в продуктовом дизайне за август

Традиционный дайджест Юрия Ветрова, директора по дизайну и бренду Muse Group.

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Мощное интервью с Brian Chesky, основателем и главой Airbnb, которое Dylan Field взял у него на Figma Config 2023. Он один из редких дизайнеров-основателей компании такой крупной компании и рассказал о перестройке организации во времена ковидного кризиса. Это не самая типичная история, но крутой пример того, какой эффект может иметь дизайнерский взгляд на все вещи в компании. Такие мощные мотивационные публикации выходят несколько раз в десятилетие.

Гигантская подборка книг для дизайнеров интерфейсов. И отдельный список бесплатных.

Агентство Creative Navy собрало памятку по дизайну интерфейса мастеров настройки. Она грамотно структурирована и собирает хорошие примеры.

Nielsen/Norman Group сделали структурированную подборку своих статей о веб-интерфейсах.

Everypixel собрали статистику по количеству изображений сгенерированных инструментами алгоритмического дизайна DALL-E 2, Stable Diffusion, Midjourney и Adobe Firefly. Темпы роста огромные, хотя сюда, судя по всему, включены все промежуточные итерации, которые не идут в финальный макет.

Lukas Oppermann описывает карту лиц, принимающих решения, для дизайн-систем. Он собрал разные профили и роли таких людей, плюс методы коммуникации с ними.

Памятка по формулировкам вопросов в опросниках от Matt Brown из Nielsen/Norman Group.

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Новости инструментов дизайна:

Figma : бета-версия режима разработчика получила 200 дополнений за 2 месяца. Также обновили переменные и тизернули что-то вроде подключаемых библиотек от сообщества. Официальный плагин на базе ChatGPT для FigJam — он может просуммировать результаты брейншторма и сгенерировать идеи. Интервью с командой создателей — по ссылке.

: бета-версия режима разработчика получила 200 дополнений за 2 месяца. Также обновили переменные и тизернули что-то вроде подключаемых библиотек от сообщества. Официальный плагин на базе ChatGPT для FigJam — он может просуммировать результаты брейншторма и сгенерировать идеи. Интервью с командой создателей — по ссылке. Sketch 98 : Общие обновления интерфейса.

: Общие обновления интерфейса. Midjourney Inpainting: Новая функция позволяет изменить только часть изображения — например, только персонажа, не трогая саму сцену.

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Hannah Milan показывает разные способы наложения текста на изображение в вебе, которые хорошо поддерживают accessibility. Часть 2 — здесь.

Rosenfeld Media выпустили книгу Jenae Cohn & Michael Greer «Design for Learning. User Experience in Online Teaching and Learning» о проектировании образовательного процесса. Выдержка из главы №1 — по ссылке.

Слава Корабликов рассказывает о внедрении в дизайн-системе Captiv8 цветовых семантических токенов на базе цветовой модели CIELAB.

Sam Burger рассказывает о создании принципов дизайн-команды Indeed. Хорошая и простая памятка по процессу.

Крутая памятка по добавлению правильных описаний изображений на разных платформах. Они критичны для поддержки accessibility.

Джей Томас из Домклика описывает свой подход к Jobs to Be Done. Логика декомпозиции от верхнеуровневых потребностей к более атомарным с примерами из своей и чужой практики.

Дизайн Jay Thomas 15 авг Слушать Руководство по Jobs to be Done и Desired Outcomes для дизайна интерфейсов Jobs to Be Done дает хорошую базу, но в полной мере не покрывает детали для проектирования интерфейсов. Расскажу, как я адаптировал подход для разработки цифровых продуктов, используя Desired Outcomes. С ними становится понятнее, что делать в продукте, они дают ответ на вопрос "чтобы что", и генерация идей перестает быть изнуряющим процессом.

Costa Alexoglou показывает способы реализации «безопасного треугольника» для выпадающих меню. Это старый, но важный приём, который помогает пользователю легче попадать мышью в пункты таких меню.

Evan Sunwall из Nielsen/Norman Group описывает формат карты взаимоотношений дизайнера в компании. Этот инструмент похож на карту лиц, принимающих решения. Шаблон — по ссылке.

Обзор интерфейсов управления роботами от агентства Creative Navy.

Ежегодные награды Fast Company.

Советы Roberta Dombrowski по поиску направлений для стратегических пользовательских исследований и расстановке приоритетов между ними.

Jared Forney рассказывает о переводе базы знаний и инсайтов Okta из старого инструмента в Dovetail. Интересно, что рынок дозрел и до таких историй.

David Hoang предлагает интересный подход к планированию дизайнерской карьеры. Это план и рефлексия одновременно в виде стандартного документа, который заполняется каждый год.