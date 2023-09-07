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Дизайн
DTF

Google обновит дизайн браузера Chrome Статьи редакции

Некоторым пользователям обновлённый внешний вид уже доступен.

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  • О том, что Google изменит дизайн своего браузера Chrome на десктопах в честь его 15-летия, в компании объявили на своём сайте. Обновление станет доступно всем в течение нескольких недель.
  • Элементы интерфейса обновлённого браузера стали более закруглёнными по сравнению с предыдущей версией. Дизайнеры Google также изменили иконки и добавили дополнительные цветовые палитры. В компании сообщили, что изменения направлены на то, чтобы повысить читабельность контента и сделать браузер более персонализированным.
  • В обновлении Chrome разработчики улучшат систему проверки вредоносных сайтов. Браузер будет проверять сайты по списку опасных, который будет обновляться в реальном времени. В настоящее время этот перечень пополняется каждые 30-60 минут.
  • Вместе с запуском крупного обновления для браузера Google изменит дизайн интернет-магазина Chrome. Посмотреть на его переработанный внешний вид уже можно на странице общедоступной Preview-версии.

Интернет-магазин Chrome до редизайна

Интернет-магазин Chrome после редизайна

#google #chrome #новость

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8 комментариев
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 умный человек

Есть что обсудить в Клаб Хаусе

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Blisk

Что такое Клаб Хаус?

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Максим Горький

ждем обзоры экспертов в Threads

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Blisk

Норм, лучше чем было.

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Синхронный Кефир

Если не хуже, чем было, то уже неплохо.

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MosmainDev

Зачёт 😎

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Anton Rozhkov

То чувство, когда подбирал тему 10 часов т.к. цвет темы не бился с шапкой (там где открытые страницы)

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Ицтерские Данелянды

Изменения практически незаметны

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5 комментариев
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