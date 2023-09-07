Google обновит дизайн браузера Chrome Статьи редакции
Некоторым пользователям обновлённый внешний вид уже доступен.
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- О том, что Google изменит дизайн своего браузера Chrome на десктопах в честь его 15-летия, в компании объявили на своём сайте. Обновление станет доступно всем в течение нескольких недель.
- Элементы интерфейса обновлённого браузера стали более закруглёнными по сравнению с предыдущей версией. Дизайнеры Google также изменили иконки и добавили дополнительные цветовые палитры. В компании сообщили, что изменения направлены на то, чтобы повысить читабельность контента и сделать браузер более персонализированным.
- В обновлении Chrome разработчики улучшат систему проверки вредоносных сайтов. Браузер будет проверять сайты по списку опасных, который будет обновляться в реальном времени. В настоящее время этот перечень пополняется каждые 30-60 минут.
- Вместе с запуском крупного обновления для браузера Google изменит дизайн интернет-магазина Chrome. Посмотреть на его переработанный внешний вид уже можно на странице общедоступной Preview-версии.
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Норм, лучше чем было.
Если не хуже, чем было, то уже неплохо.
Зачёт 😎
То чувство, когда подбирал тему 10 часов т.к. цвет темы не бился с шапкой (там где открытые страницы)
Изменения практически незаметны