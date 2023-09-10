{"id":14079,"url":"\/distributions\/14079\/click?bit=1&hash=3c4340a3fe5238d1baf2dee7455a55c8d6e04d2133e6a1e11badfc22bbb9b745","title":"\u0417\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u0442\u044c \u043f\u0438\u043b\u043e\u0442\u043d\u044b\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442 \u0437\u0430 \u043c\u0435\u0441\u044f\u0446 \u0432 \u00ab\u0410\u043a\u0441\u0435\u043b\u0435\u0440\u0430\u0442\u043e\u0440\u0435 \u0412\u0422\u0411\u00bb","buttonText":"","imageUuid":""}
Дизайн
Полина Лааксо

Улей из упаковки для джина, мини-генератор воды из воздуха и парк-стадион — лидеры премии Innovation by Design Статьи редакции

Эти и другие идеи в области дизайна и проектирования наградило издание Fast Company. Рассказали о некоторых из них.

186 показов
122 открытия

Кухонный генератор воды из воздуха

Spout — компактное устройство за $499, способное производить из воздуха до 9 л питьевой воды в день в зависимости от его влажности и температуры. Вот как описывает процесс производитель: сначала воздух проходит через очиститель и поступает во влагопоглотитель.

После этого он нагревается, и водяной пар отправляется в конденсационную камеру, где охлаждается и превращается в воду. Последняя фильтруется, минерализируется и поступает в кувшин, в крышку которого встроена ультрафиолетовая лампа — для дополнительного обеззараживания.

Источник: Product Hunt

Спортивный комплекс, замаскированный под парк

Спортивное пространство с футбольным стадионом на 30 тысяч человек спроектировало пекинское бюро MAD Architects. Сооружения комплекса и парковка частично погружены под землю, поэтому сверху выглядят как кратеры, а сам стадион напоминает не то клубок пара, не то гало.

Парк располагается в китайском округе Цюйчжоу и по задумке авторов должен стать одним из главных местных центров притяжения.

Источник: MAD Architects

Упаковка для джина и дом для пчёл в одном

Осмии, или одиночные пчёлы, опыляют примерно 30% мировых запасов производственных культур — в том числе кустарники финбос, которые алкогольная компания Inverroche использует в производстве джина.

У осмий нет общего улья, а возможные места для их обитания сокращаются из-за климатических изменений и вмешательства человека. Чтобы «отблагодарить трудолюбивых работников», Inverroche выпустила лимитированную коллекцию упаковок для джина, которые назвала «отелями» для пчёл.

Это конструкции из древесины эвкалипта, в каждой — по 112 отверстий для насекомых. На одной из сторон — подсказки для тех, кто захочет дать упаковке вторую жизнь, а пчёлам — дом.

ИИ-помощник для слабовидящих, которые любят макияж

В январе 2023 года Estée Lauder запустила приложение для слабовидящих и незрячих, которое оценивает качество макияжа и даёт подсказки, что в нём можно исправить. Для этого оно сканирует лицо с разных сторон и разбивает его на зоны.

Купить рекламу Отключить

Сервис может указать на те части лица, где тональная основа распределена неравномерно, и подсказать, если тени на одной из сторон хуже растушеваны, а помада вышла за контур губ.

Обзор приложения от слабовидящей девушки

Функция для бесконтактного снятия наличных

В ноябре 2022 года холдинг Capital One добавил в приложение опцию, которая, по его мнению, должна ускорить снятие наличных в банкомате. Ещё на пути к последнему клиент может указать в приложении нужную сумму. После этого останется только отсканировать QR-код с телефона у устройства и получить деньги.

По словам компании, после запуска количество времени, которое клиенты тратили у банкомата, сократилось.

В нижней части экрана та самая опция — «Снять наличку без карты»

Быстроразлагаемые мусорные пакеты

По некоторым данным, среднестатистическая семья в США выбрасывает около 100 полиэтиленовых мешков с мусором в год. Чтобы сократить объём выбрасываемого пластика, компания Holdon разработала пакеты, которые начинают распадаться на фрагменты через несколько недель и полностью разлагаются за полгода.

В их составе — полилактид, кукурузный крахмал и полибутилен адипат терефталат (PBAT). Это не первые биоразлагаемые мешки на рынке, но компания утверждает, что её продукция более прочная.

Источник: HoldOn

Концепт пространства для будущих поселенцев Луны

Lunar Habitat — проект жилища для тех, кто однажды заселит Луну: не бывалых и технически подкованных космонавтов, а простых людей, которые прилетят туда работать — над собственными проектами и друг с другом. Его основные характеристики:

  • Модульный дизайн, чтобы пространство было легко масштабировать.
  • Шлем, способный проецировать пользователю цифровой экран, — это позволит сэкономить на доставке в космос физических дисплеев.
  • Симуляция земного «освещения», чтобы не нарушать циркадные ритмы прилетевших.
  • Много растительности, за которой нужно ухаживать, — так человек будет помнить о связи с «матушкой-природой».

На вопрос о том, когда получится реализовать подобный проект, разработчики Teague прямо не ответили. Но, по их словам, их задумка «выполнима быстрее, чем кажется».

Источник: Teague
Дизайн
Полина Лааксо
Электричество из солёной воды, «напечатанные» дома и беговые приборы для незрячих — лидеры премии Innovation by Design Статьи редакции

А также светодиодные системы для роста сельскохозяйственных культур и браслеты с «тревожной» кнопкой для женщин. Эти и другие инновационные проекты наградило издание Fast Company.

#инновации #дизайн

0
Комментарии
Написать комментарий...
-3 комментариев
Раскрывать всегда
{"hash":"66ba97c8","params":{"id":"https%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo_ext.php%3Foid%3D-222457586%26id%3D456239017","service":3,"title":"Alfa Digital Gallery | \u0410\u0440\u0442-\u0444\u0435\u0441\u0442\u0438\u0432\u0430\u043b\u044c","isLegacy":true,"isHidden":false}}