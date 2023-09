Электричество из солёной воды, «напечатанные» дома и беговые приборы для незрячих — лидеры премии Innovation by

В ноябре 2022 года холдинг Capital One добавил в приложение опцию, которая, по его мнению, должна ускорить снятие наличных в банкомате. Ещё на пути к последнему клиент может указать в приложении нужную сумму. После этого останется только отсканировать QR-код с телефона у устройства и получить деньги.