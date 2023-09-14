Дизайн
Маша Цепелева

re:Store изменил логотип и позиционирование — теперь в магазинах будет не только техника Apple Статьи редакции

Появятся товары Dyson, Xiaomi и российских брендов.

  • Сеть магазинов re:Store сменила название на restore: и логотип впервые с запуска. Презентация прошла 14 сентября в новом магазине сети на улице Неглинной в Москве, сообщает Sostav.
  • Двухцветный логотип стал чёрным. Перенос двоеточия «символизирует переход магазинов из монобрендового в мультибрендовый формат, гибкость и открытость к экспериментам». Кроме техники Apple в сети теперь будут и устройства других производителей. Например, товары Dyson, Xiaomi, а также продукция российских брендов.
  • За ребрендинг и логотип отвечали агентства ONY и Signal (входит в ONY).
Коллажи в новом магазине restore:, иллюстрации сгенерированы ИИ

  • Новые магазины restore: будут открываться на площади 150-200 м² (у действующих магазинов в среднем 100 м²), так как «этот формат более удобен для клиента и оптимален с точки зрения выручки с квадратного метра». При этом в торговых залах будет большее количество техники, она вся будет подключена, чтобы покупатели могли оценить устройства.

  • Фирменный стиль обновят во всех торговых точках сети в течение года. Всего их 90.
Обновлённый магазин restore:

#новость #restore

2.3K показов
3.7K открытий
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71 комментарий
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 Хозяин
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Михаил Анюков

Если они реально изменят дизайн магазинов на это, то я сто проц туда схожу

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4 комментария
Alex Shevchenko

Надо было их название как раз в начале написать с двоеточием))

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Пьер Вудман

Привет, рестор. Говорят, у вас тут сяоми теперь торгуют?

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Alex Shevchenko

Рестор с ударением на Е))

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Михаил Анюков

Сяоми уже не модно. В моде ётафон

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3 комментария
Слегка Придурковатый

То есть какие-то нищенские андроиды теперь в одном помещении с эмэйзинг-устройствами продавать будут?!

Трушный эппловод должен устроить бойкот!

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Невероятный Блондин

Трушные эппловоды в помоечном ре:сторе никогда и не покупали 😋

Они как были для залётных, так и остались.

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Байд Джонов

Там айфоны теперь с дыркой

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drapeg

Трушные эппловоды заходили в reStore только ради сервиса, сдать устройства в сервис по гарантии.

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Alex R

Дизайн логотипа на уровне гениальности студии Лебедева

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Байд Джонов

Ховану круче сделали

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Pavel Cree

Ну что же, ожидаемо с учётом того, как дела с продукцией эпл обстоят в стране, едем дальше :)

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Sokol

У богатого и бедняка годовщина в один день, и раз в год они встречаются в restore, где покупают своим женам подарки.
Ну и бедняк спрашивает богатого: -

Бедняк: - Ты что своей жене купил в подарок ?
Богатый: - Айфон 15 pro max и фен Dyson.
Бедняк: - А зачем сразу два дорогих подарка ?
Богатый: - Ну если айфон не понравится , то сможет отвезти его обратно, и все равно останется довольна.
Бедняк: - А я взял Xiaomi и фалоимитатор.
Богатый: - А зачем Xiaomi и фалоиметатор ?!
Бедняк : - Ну если Xiaomi не понравится, то сможет отъебаться.

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Александр Спеваков

Каким надо быть олигофреном, чтобы такие анекдоты смешили))

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Андрей Фролов

Подготовка к выходу на армянский рынок

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Байд Джонов

араStore:

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debil
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Zloy Marketolog
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Александр Александрович

???

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John Smith

Так ведь там давно уже была не только продукция Apple. Те же наушники Bose, Sony, B&W, аудио Marshall, Harman Kardon, рюкзаки Bobby и т.д.

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Pixel

Помню там ещё раньше продавались браслеты jawbone, пока они не разорились.

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1 комментарий
Нет

Теперь будет всякая noname китайщина.

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1 комментарий
hakhagmon
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Serge Schukin

:re:sto:re:

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Александр Спеваков

Ахахаха, че, не вывез эпл на кредитованных студентах?) Захотелось больше клиентов?))) Магазин эпла продает сяоми))))))

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Владимир Егоров

Парень моего отца работает в re:Store. Сегодня срочно вызвали на совещание. Вернулся поздно и ничего не объяснил. Сказал лишь собирать вещи и бежать в магазин за телефоном. Поскольку зарядки нет, хватит на две недели максимум. Потом новый покупать. Сейчас едем куда-то далеко за город в магазин этот. Не знаю что происходит, но мне кажется началось...

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Байд Джонов

Не понял. Что там у парня твоего отца началось?

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1 комментарий
Иван

Чем это будет отличаться от Горбушки?

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Pixel

Цена выше и ростест будет.

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2 комментария
Ware Wow

модно, молодежно

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Дмитрий Зима

Может будут смузи угощать при покупке?

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Семён Головизнин

А западло было начать продавать Пиксели? 😏

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Citizen X

Тебе он нужен за 125К в РФ (7 Pro/Базовый 8)?

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1 комментарий
Цукер Блин
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ИноПост

Ну это фиаско, братан...

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Андрей

В комментариях традиционный слёт юмористов мамкиных.

Рад за компанию, что развиваются, а не просто на месте стоят и ждут закрытия или банкротства.
Если станут авторизованными СЦ для других доступных брендов, то вообще успех будет.

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Александр Б.

зачем им СЦ? чтобы ответственность и расходы иметь лишние?

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Тета Креативная

видишь новый редизайн в стиле гельветики без характера - значит делали ONY

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Байд Джонов

Видишь новый редизайн?
Нет.
А он есть

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Невероятный Блондин

Лол. Фирменный стиль 😄

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Dmitry Abutkov
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Андрей Любчиков

какая то унылая шляпа))

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Байд Джонов

Почему унылая? Очень даже смешная

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DAstra Network

Интересно дорого ребрендинг обошелся ?

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Алексей Орлов

Теперь более красивая палатка, как на горбушке.

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Нет

Оно превратилось в тыкву.

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Энтони Лавджой

Теперь очередной салон будет. Ассорти из всякой техники.

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Dima Katin

Ну это слишком большие изменения, не знаю как к такому привыкнуть

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Антон Кузьмин

Вау логотип сверстанный в ворде))

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посиделкин

я вообще сначала бегло прочитал "и открытость к экскрементам"

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Олеся К.

Надо же как-то выкручиваться)

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James Bomond

Ждём новых мемов на тему «пришла за новым айфоном, но хватило только на сяоми»

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Злой пчёл

А точно просто ребрендинг? На сайте исчезли все яблочные устройства. Страницы не найдены.

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Рулон Обоев

Хммм...
Мне кажется или Лебедев уже делал делал что то подобное, для московского метрополитена.

Какие у них были цели, ладно Метро, там просто отмыть деньги, а тут то что?!

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Рулон Обоев

Хммм...
Мне кажется или Лебедев уже делал делал что то подобное, для московского метрополитена.

Какие у них были цели, ладно Метро, там просто отмыть деньги, а тут то что?!

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Цукер Блин

Юлмарт перед закрытием покрышки продавал.

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Альберт Соколов
Перенос двоеточия «символизирует переход магазинов из монобрендового в мультибрендовый формат, гибкость и открытость к экспериментам».

У меня одного возник логический вопрос: с хуя ли? 😂

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68 комментариев
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