re:Store изменил логотип и позиционирование — теперь в магазинах будет не только техника Apple Статьи редакции
Появятся товары Dyson, Xiaomi и российских брендов.
- Сеть магазинов re:Store сменила название на restore: и логотип впервые с запуска. Презентация прошла 14 сентября в новом магазине сети на улице Неглинной в Москве, сообщает Sostav.
- Двухцветный логотип стал чёрным. Перенос двоеточия «символизирует переход магазинов из монобрендового в мультибрендовый формат, гибкость и открытость к экспериментам». Кроме техники Apple в сети теперь будут и устройства других производителей. Например, товары Dyson, Xiaomi, а также продукция российских брендов.
- За ребрендинг и логотип отвечали агентства ONY и Signal (входит в ONY).
Новые магазины restore: будут открываться на площади 150-200 м² (у действующих магазинов в среднем 100 м²), так как «этот формат более удобен для клиента и оптимален с точки зрения выручки с квадратного метра». При этом в торговых залах будет большее количество техники, она вся будет подключена, чтобы покупатели могли оценить устройства.
- Фирменный стиль обновят во всех торговых точках сети в течение года. Всего их 90.
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Если они реально изменят дизайн магазинов на это, то я сто проц туда схожу
Надо было их название как раз в начале написать с двоеточием))
Привет, рестор. Говорят, у вас тут сяоми теперь торгуют?
Рестор с ударением на Е))
Сяоми уже не модно. В моде ётафон
То есть какие-то нищенские андроиды теперь в одном помещении с эмэйзинг-устройствами продавать будут?!
Трушный эппловод должен устроить бойкот!
Трушные эппловоды в помоечном ре:сторе никогда и не покупали 😋
Они как были для залётных, так и остались.
Там айфоны теперь с дыркой
Трушные эппловоды заходили в reStore только ради сервиса, сдать устройства в сервис по гарантии.
Дизайн логотипа на уровне гениальности студии Лебедева
Ховану круче сделали
Ну что же, ожидаемо с учётом того, как дела с продукцией эпл обстоят в стране, едем дальше :)
У богатого и бедняка годовщина в один день, и раз в год они встречаются в restore, где покупают своим женам подарки.
Ну и бедняк спрашивает богатого: -
Бедняк: - Ты что своей жене купил в подарок ?
Богатый: - Айфон 15 pro max и фен Dyson.
Бедняк: - А зачем сразу два дорогих подарка ?
Богатый: - Ну если айфон не понравится , то сможет отвезти его обратно, и все равно останется довольна.
Бедняк: - А я взял Xiaomi и фалоимитатор.
Богатый: - А зачем Xiaomi и фалоиметатор ?!
Бедняк : - Ну если Xiaomi не понравится, то сможет отъебаться.
Каким надо быть олигофреном, чтобы такие анекдоты смешили))
Подготовка к выходу на армянский рынок
араStore:
???
Так ведь там давно уже была не только продукция Apple. Те же наушники Bose, Sony, B&W, аудио Marshall, Harman Kardon, рюкзаки Bobby и т.д.
Помню там ещё раньше продавались браслеты jawbone, пока они не разорились.
Теперь будет всякая noname китайщина.
:re:sto:re:
Ахахаха, че, не вывез эпл на кредитованных студентах?) Захотелось больше клиентов?))) Магазин эпла продает сяоми))))))
Парень моего отца работает в re:Store. Сегодня срочно вызвали на совещание. Вернулся поздно и ничего не объяснил. Сказал лишь собирать вещи и бежать в магазин за телефоном. Поскольку зарядки нет, хватит на две недели максимум. Потом новый покупать. Сейчас едем куда-то далеко за город в магазин этот. Не знаю что происходит, но мне кажется началось...
Не понял. Что там у парня твоего отца началось?
Чем это будет отличаться от Горбушки?
Цена выше и ростест будет.
модно, молодежно
Может будут смузи угощать при покупке?
А западло было начать продавать Пиксели? 😏
Тебе он нужен за 125К в РФ (7 Pro/Базовый 8)?
Ну это фиаско, братан...
В комментариях традиционный слёт юмористов мамкиных.
Рад за компанию, что развиваются, а не просто на месте стоят и ждут закрытия или банкротства.
Если станут авторизованными СЦ для других доступных брендов, то вообще успех будет.
зачем им СЦ? чтобы ответственность и расходы иметь лишние?
видишь новый редизайн в стиле гельветики без характера - значит делали ONY
Видишь новый редизайн?
Нет.
А он есть
Лол. Фирменный стиль 😄
какая то унылая шляпа))
Почему унылая? Очень даже смешная
Интересно дорого ребрендинг обошелся ?
Теперь более красивая палатка, как на горбушке.
Оно превратилось в тыкву.
Теперь очередной салон будет. Ассорти из всякой техники.
Ну это слишком большие изменения, не знаю как к такому привыкнуть
Вау логотип сверстанный в ворде))
я вообще сначала бегло прочитал "и открытость к экскрементам"
Надо же как-то выкручиваться)
Ждём новых мемов на тему «пришла за новым айфоном, но хватило только на сяоми»
А точно просто ребрендинг? На сайте исчезли все яблочные устройства. Страницы не найдены.
Хммм...
Мне кажется или Лебедев уже делал делал что то подобное, для московского метрополитена.
Какие у них были цели, ладно Метро, там просто отмыть деньги, а тут то что?!
Хммм...
Мне кажется или Лебедев уже делал делал что то подобное, для московского метрополитена.
Какие у них были цели, ладно Метро, там просто отмыть деньги, а тут то что?!
Юлмарт перед закрытием покрышки продавал.
У меня одного возник логический вопрос: с хуя ли? 😂