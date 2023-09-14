Новые магазины restore: будут открываться на площади 150-200 м² (у действующих магазинов в среднем 100 м²), так как «этот формат более удобен для клиента и оптимален с точки зрения выручки с квадратного метра». При этом в торговых залах будет большее количество техники, она вся будет подключена, чтобы покупатели могли оценить устройства.