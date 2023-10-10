«ВКонтакте» назначила Артемия Лебедева директором по дизайну Статьи редакции
Он поможет «улучшить опыт использования продуктов соцсети и сделать их доступнее для пользователей», заявила компания.
- Лебедев будет руководить дизайном продуктов, формировать корпоративный подход к работе над интерфейсами, а также разрабатывать общее видение дизайна «ВКонтакте», говорится в сообщении.
- «Студия Артемия Лебедева» работает с 1995 года и занимается созданием сайтов и автоматизацией дизайна, графическим и городским дизайном, архитектурой, системами навигации и другим. По данным «Контур.Фокуса», выручка ООО «Студия Артемия Лебедева» за 2022 год составила 719 млн рублей, чистая прибыль — 24,4 млн рублей.
- За более чем 20 лет работы компания выполнила более 5000 проектов для брендов, инфлюенсеров и общественных организаций, среди которых РЖД, «Литрес», «Ростелеком», «Вкусвилл», «Яндекс», «Газпром», российский Microsoft, «Билайн» и другие. Лебедев также разработал логотип для московского метро, «упрощённый» дизайн табло для аэропорта Шереметьево и видение «светофоров будущего».
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Ну, назначила и назначила
На словах ты Лев Толстой, а не деле сын Толстой
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Дизайнер, которого ВКонтакте заслужил)
Он хоть и дурачок, но с Московским метро справился хорошо. Может и тут его безумство возьмут под контроль и не получится Джон Федор
Да они с Лебедевым одного поля ягоды, сработаются)
Игра была равна - играли два говна.
Ну назначили и назначили. Ещё одна синяя причина туда не заходить (-:
Какая же безнадёга у ВК, раз на такое пошли.
Не заходить в ВК как достижение, которым нельзя не поделиться, вываливая одновременно с этим каждый день миллион коментов на VC
Замена так замена, не то что этот ваш ВК
Осторожно! Товарищ майор уже пишет.
Завтра закон выпустят и обяжут регистрироваться с рождения!
Какая же безнадега у нас всех.
Будущий логотип ВК
Это что-та уровне Дали или даже выше
Два г. притягиваются
Про говно уже писали?
Буквально в заголовке.«ВКонтакте» назначила Артемия Лебедева директором по дизайну
Проект ВК от Студии Лебедева
А теперь давай сюда же картинки других ресурсов из того же времени. Похоже многие стали забывать, как выглядел и что умел интернет в 2011
Вполне в духе Windows Vista.
В точку, как и всегда
Человек и пароход(пропагандон и дизайнер)
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Нынешний лого ВК не особо лучше, не надо было столько лсд на завтрак есть
Наконец-то работу нашел!
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Будущее российского дизайна - в VK.
Вариант актуального логотипа
Ждите обновления дизайна от их нейросетки.
Упд
при попытке погуглить примеры её работ я пожалуй на сегодня все с интернетом
Молока купи, за вредность
Проект ВК от Студии Лебедева
Теперь дизайн Вк можно похоронить вообще
Как можно хоронить то, что уже давно было захоронено? Ещё с года 15
Пошла я из в контакте!
Верно, в Одноклассники
Я думал что этот лось только чуш молоть может 🤣
Нет еще он умеет перед кадыровым извиняться.
ОН то много, что умеет! А ты что умеешь?
Не насосал, а подарили )
Еще удивлялся, почему на ютубе забанили, он же просто "новости с пророссийской позиции пересказывал"
А почему его на ютубе забанили?
ну да, ведь если ты живешь в России и смотришь на происходящее со своей колокольни - тебе должны рот закрыть, демократичненько
Очень надеюсь что обреет тупорылку в виде значка ВК 🤣
На этом его работа должна закончиться
Заявил дизайнер
Еще ранее товарищ генерал назначил его куратором и ЛОМ-ом для творческой молодежи
Перед Кадыровым извинился - можно и на должность!
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Свои дизайнеры не смогли составить конкуренцию Лебедеву ?😵💫 дожили
Большим человеком стал!
— Артемий, ваш дизайн - говно
— Это дизайн говна
— И то правда
лебедев - пособник, так что пусть пока думает, что присутствие в бизнес-элите его спасет. И да, как бизнесмен он ничего - хорошо использовал связи родственников и его голова несомненно говорит о его дизайнерском таланте.
Кто-то ещё помнит про вконтакт?
Колхозники, участники эсвэо, мусора, любители пророссийской пропаганды, бюджетники, ведущие официальные паблики и все такое
Пощу там ссылки на свои новые статьи, получаю 6-8 переходов. Не тысяч, а просто 6-8. С 2266 подписчиками.
Вот ведь извинился за всё, да ещё и авансом и работка нашлась. Не знал, ВК под Кадыровым.
Опять хуйню какую то сделают
Здорово. Грамотный чел!
Настоящий приспособленец. И на донбасс может и перед кадыровым сделать кю. Вообщем держит нос по ветру.
Ох...
надизайнерил Артемий)
Любопытно
Жесть 😁
Ну неудобно и неудобно
Почему не уточняется, что до назначения Лебедев исполнял обязанности PR-директора белорусского филиала компании Sixt
Какая неожиданность. Язык у него бреет лучше любой бриты. Как говорится - нена..., а подарили) недальновидный артёмка
Хорошо, что я удалил и страницу, и приложение
Там кот все сохранил
Простите что
vk мертвый сайт, одни боты
Не сказал бы
Много знакомых там сидят и пользуются как основной соц сетью (сам в шоке)
Норм, +1 причина не пользоваться вк
Какая компания, такой и дизайнер 🙃
Новости Панаромы выходят на новый уровень
Ну и отлично
Может хоть теперь у них нормальный мерч будет.
А Артемий в курсе?
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Еееееееееее
Ну стал и стал
А куда же его ещё
Может получше станет.
Заходил вчера на Литрес, давно не посещал, думаю какой чудак так цвета испоганил …
Артемий Мамонтов
Ну может под его руководством в приложении ВК появится настройка размера текста для постов. А то сейчас тексты постов слишком мелким текстом отображаются, а настройки чтобы изменить шрифт - нету.
А я не понимаю, почему нельзя разрешить полужирный и курсив в постах. В статьях можно, в постах нет. Боятся, что будет уродливо? Так эмодзи можно и норм.
Я бы удивился если бы этого когда-нибудь не произошло
Пусть заодно дизайн поменяет, ВК давно пора освежиться
Устроился на работу