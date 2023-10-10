Дизайн
Полина Лааксо

«ВКонтакте» назначила Артемия Лебедева директором по дизайну Статьи редакции

Он поможет «улучшить опыт использования продуктов соцсети и сделать их доступнее для пользователей», заявила компания.

  • Лебедев будет руководить дизайном продуктов, формировать корпоративный подход к работе над интерфейсами, а также разрабатывать общее видение дизайна «ВКонтакте», говорится в сообщении.
Артемий Лебедев. Источник: «Ъ»
  • «Студия Артемия Лебедева» работает с 1995 года и занимается созданием сайтов и автоматизацией дизайна, графическим и городским дизайном, архитектурой, системами навигации и другим. По данным «Контур.Фокуса», выручка ООО «Студия Артемия Лебедева» за 2022 год составила 719 млн рублей, чистая прибыль — 24,4 млн рублей.
  • За более чем 20 лет работы компания выполнила более 5000 проектов для брендов, инфлюенсеров и общественных организаций, среди которых РЖД, «Литрес», «Ростелеком», «Вкусвилл», «Яндекс», «Газпром», российский Microsoft, «Билайн» и другие. Лебедев также разработал логотип для московского метро, «упрощённый» дизайн табло для аэропорта Шереметьево и видение «светофоров будущего».
Дизайн
Андрей Фролов
Артемий Лебедев показал наброски логотипа «ВКонтакте» от своей студии из 2011 года Статьи редакции

Дизайнер отказался от авторства итогового варианта — его нарисовал Дуров.

#новость #вконтакте

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113 комментариев
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 Сестра Таланта

Ну, назначила и назначила

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чувак

На словах ты Лев Толстой, а не деле сын Толстой

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1 комментарий

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Alex Shevchenko

Дизайнер, которого ВКонтакте заслужил)

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dr. Dolittle

Он хоть и дурачок, но с Московским метро справился хорошо. Может и тут его безумство возьмут под контроль и не получится Джон Федор

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13 комментариев
Erofeev

Да они с Лебедевым одного поля ягоды, сработаются)

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Слегка Придурковатый

Игра была равна - играли два говна.

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Вадим Д.

Ну назначили и назначили. Ещё одна синяя причина туда не заходить (-:

Какая же безнадёга у ВК, раз на такое пошли.

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Rex Mundy

Не заходить в ВК как достижение, которым нельзя не поделиться, вываливая одновременно с этим каждый день миллион коментов на VC

Замена так замена, не то что этот ваш ВК

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1 комментарий
Иван Серик

Осторожно! Товарищ майор уже пишет.

Завтра закон выпустят и обяжут регистрироваться с рождения!

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1 комментарий
дед Мазай и ёжики

Какая же безнадега у нас всех.

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Zloy Marketolog

Будущий логотип ВК

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Амбассадор Черноголовки

Это что-та уровне Дали или даже выше

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Вася Пражкин

Два г. притягиваются

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igotosochi

Про говно уже писали?

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QAWERTYUI

Буквально в заголовке.

«ВКонтакте» назначила Артемия Лебедева директором по дизайну
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2 комментария
чувак

Проект ВК от Студии Лебедева

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Anton Innokentievich

А теперь давай сюда же картинки других ресурсов из того же времени. Похоже многие стали забывать, как выглядел и что умел интернет в 2011

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1 комментарий
Матвей Горняков

Вполне в духе Windows Vista.

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debil
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Амбассадор Черноголовки

В точку, как и всегда

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unknown

Человек и пароход(пропагандон и дизайнер)

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чувак
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spacetagliatelle

Нынешний лого ВК не особо лучше, не надо было столько лсд на завтрак есть

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Sergei Soloviev

Наконец-то работу нашел!

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чувак
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дед Мазай и ёжики

Будущее российского дизайна - в VK.

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Дон Дракон
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Васисуалий Лоханкин

Вариант актуального логотипа

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Случайные фотографии

Ждите обновления дизайна от их нейросетки.

Упд
при попытке погуглить примеры её работ я пожалуй на сегодня все с интернетом

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0YLQsNC90YzQutCwINC00YPRgNCw 1

Молока купи, за вредность

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чувак

Проект ВК от Студии Лебедева

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Ти Мур

Теперь дизайн Вк можно похоронить вообще

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Михаил Негротов

Как можно хоронить то, что уже давно было захоронено? Ещё с года 15

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OLGA ZAVATSKAYA

Пошла я из в контакте!

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Rex Mundy

Верно, в Одноклассники

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iluhevi4

Я думал что этот лось только чуш молоть может 🤣

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Norman

Нет еще он умеет перед кадыровым извиняться.

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Сергей Д.

ОН то много, что умеет! А ты что умеешь?

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Васисуалий Лоханкин

Не насосал, а подарили )
Еще удивлялся, почему на ютубе забанили, он же просто "новости с пророссийской позиции пересказывал"

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Церетели

А почему его на ютубе забанили?

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6 комментариев
Рома Дмитриев

ну да, ведь если ты живешь в России и смотришь на происходящее со своей колокольни - тебе должны рот закрыть, демократичненько

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iluhevi4

Очень надеюсь что обреет тупорылку в виде значка ВК 🤣
На этом его работа должна закончиться

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Невероятный Блондин
На «rutube» денег много не заработаешь, пришлось искать работу

Заявил дизайнер

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Вадимов Вадим

Еще ранее товарищ генерал назначил его куратором и ЛОМ-ом для творческой молодежи

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вероника барибан

Перед Кадыровым извинился - можно и на должность!

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Кэтлер

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Vital

Свои дизайнеры не смогли составить конкуренцию Лебедеву ?😵‍💫 дожили

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Евгений В.

Большим человеком стал!

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Руссиано Цикорини

— Артемий, ваш дизайн - говно
— Это дизайн говна
— И то правда

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Некто

лебедев - пособник, так что пусть пока думает, что присутствие в бизнес-элите его спасет. И да, как бизнесмен он ничего - хорошо использовал связи родственников и его голова несомненно говорит о его дизайнерском таланте.

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Олежка

Кто-то ещё помнит про вконтакт?

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Piu-piu

Колхозники, участники эсвэо, мусора, любители пророссийской пропаганды, бюджетники, ведущие официальные паблики и все такое

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Владимир Бычко

Пощу там ссылки на свои новые статьи, получаю 6-8 переходов. Не тысяч, а просто 6-8. С 2266 подписчиками.

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Alexander Antonov-Senior

Вот ведь извинился за всё, да ещё и авансом и работка нашлась. Не знал, ВК под Кадыровым.

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Albert Torkhov

Опять хуйню какую то сделают

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Микро инвестиции

Здорово. Грамотный чел!

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Norman

Настоящий приспособленец. И на донбасс может и перед кадыровым сделать кю. Вообщем держит нос по ветру.

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1 комментарий
Денис К

Ох...

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Раб корпорации

надизайнерил Артемий)

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Lonelysoul1223

Любопытно

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Serge Chigirin

Жесть 😁

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0YLQsNC90YzQutCwINC00YPRgNCw 1

Ну неудобно и неудобно

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чувак
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Андрей Мартынов

Почему не уточняется, что до назначения Лебедев исполнял обязанности PR-директора белорусского филиала компании Sixt

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НаряднаяШайга

Какая неожиданность. Язык у него бреет лучше любой бриты. Как говорится - нена..., а подарили) недальновидный артёмка

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This DayWalker

Хорошо, что я удалил и страницу, и приложение

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spacetagliatelle

Там кот все сохранил

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2 комментария
Женя Бузанов

Простите что

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Dragunov (Софт Майнинг)

vk мертвый сайт, одни боты

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Skuf Masov

Не сказал бы
Много знакомых там сидят и пользуются как основной соц сетью (сам в шоке)

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Aleksandr M

Норм, +1 причина не пользоваться вк

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Алексей Шарпов

Какая компания, такой и дизайнер 🙃

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Norman
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Александр Платонов

Новости Панаромы выходят на новый уровень

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Дмитрий Трофимов

Ну и отлично

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Milana

Может хоть теперь у них нормальный мерч будет.

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Криптатор

А Артемий в курсе?

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Аккаунт заморожен

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Seller of Happiness

Еееееееееее

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виктор сикрит

Ну стал и стал

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TVRU

А куда же его ещё

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lakoros

Может получше станет.

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Yoyo

Заходил вчера на Литрес, давно не посещал, думаю какой чудак так цвета испоганил …

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spacetagliatelle

Артемий Мамонтов

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Vlad

Ну может под его руководством в приложении ВК появится настройка размера текста для постов. А то сейчас тексты постов слишком мелким текстом отображаются, а настройки чтобы изменить шрифт - нету.

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Владимир Бычко

А я не понимаю, почему нельзя разрешить полужирный и курсив в постах. В статьях можно, в постах нет. Боятся, что будет уродливо? Так эмодзи можно и норм.

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fullstackoff

Я бы удивился если бы этого когда-нибудь не произошло

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Костя Михалков

Пусть заодно дизайн поменяет, ВК давно пора освежиться

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Vladimir Kaltyrin

Устроился на работу

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110 комментариев
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