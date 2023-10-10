Adobe анонсировала несколько новых нейросетей — в том числе для создания векторных иллюстраций Статьи редакции
Компания проводит конференцию Adobe Max в Лос-Анджелесе.
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- На ней Adobe представила нейросеть Firefly Vector — она генерирует векторную графику, которую легко масштабировать в редакторах вроде Adobe Illustrator. Там же она доступна в бета-версии.
- TechCrunch замечает, что готовая картинка будет состоять из отдельных элементов — их можно будет удалить или изменить вручную.
- По словам компании, это первая в мире генеративная модель, которая работает с векторами «на уровне человека». Её обучали на «десятках миллионов векторных изображений».
- Модель Firefly Design даст дизайнерам и художникам возможность «рисовать» макеты по текстовым запросам. Например: «реклама выставленного на продажу дома» или «приглашение на день рождения». Продолжить работу над шаблонами можно будет в приложении Adobe Express.
- Компания также рассказала о новой версии модели машинного обучения Firefly Image Model 2. Она генерирует изображения в более высоком разрешении, лучше рисует людей и точнее соблюдает текстовые запросы.
- Нейросеть будет поддерживать функцию Generative Match — пользователи смогут загружать свои фотографии и картинки в качестве референсов. Бета-версия доступна в веб-интерфейсе ИИ-сервиса Firefly.
- В мае 2023 года Adobe добавила в бета-версию Photoshop функции Firefly. С их помощью пользователи могут добавлять новые объекты, прицельнее стирать существующие, а также создавать фоны с учётом доступного изображения. В сентябре доступ к Firefly открыли всем подписчикам Creative Cloud.
- В июне поддержку ИИ получила бета-версия Illustrator. Там функции позволяют генерировать графические элементы и менять цветовые схемы по текстовому запросу.
Новости с загнивающего запада доставляют))
Если бы вместо адоба был хуавей, вы бы тут в истерике бились, что ли? Везде надо приплести какую-то хрень...
Тогда бы доставляли новости с востока. Но конкретна эта новость с запада. Отчего у вас так подгарает? От того, что человек ориентируется по сторонам света или от того, что запад неправильно (не так как в телевизоре) загнивает?
При чем тут телевизор? При чем тут запад? Полно международных высокотехнологичных компаний, в том числе японских или южнокорейских. Совсем на виси сумасшествие наступило - в неполитической новости/треде один политовысеролог другого покрывать пытается и даже не понимает, почему от таких уже тошнит.
Мне кажется, эти особи воображают себя эдакими последними выживальщиками в мире постапокалипсиса, где все окружающие непременно зомбированы телевизором. Отсюда шизофрения, выражающаяся мессианским комплексом.
По ходу, так и есть. Пачка персонажей с набившими оскомину никами, которые не генерируют ничего, кроме дешевых провокаций.
Омг, я ещё и политологом стал))
У вас какой-то бзик, везде политику видите, вам бы не тут об этом жаловаться, а где-нибудь на кушетке.
Вы же написали про загнивающий запад. Нейросетка, что ли? Алгоритм отмаз сломался. Человек бы молча прошел мимо, потому что сказать по делу нечего
Этож сколько людей работу потеряют?!
"Сколько конкурирующих нейросетей", вы хотели сказать?
Я экстазмирую 🥳🎉
Спасибо Полина.
Да ты дизайнер?
Вот так дружишь с человеком, а он даже в профиле твоем никогда не был
Супер! Нормального вектора на нейронках не хватает 👍🏻
Попробуйте рекрафт
очень крутые фишки, с нетерпением жду выхода этой версии на rsload
А вариант из России пользоваться?
Вариант, если переехать (с)
Стикеры для Telegram можно будет делать ещё проще =)
Firefly Design интересно посмотреть.
Короче, все как в той песне:
"Позабыты хлопоты
Остановлен бег
Вкалывают роботы
А не человек"
Generative Fill в фотошопе дико удобный, но частенько генерирует полный треш на уровне dalle второй или даже первой версии, надеюсь обновят значительно, и что остальные сетки тоже не будут выглядеть как изначально на полгода отстающие от всего
А вот за это респект. Облегчит работу дизайнеру очень
Профессии под названием «дизайн» больше не существует.
Готовые библиотеки широко распространены в веб-дизайне.
Искусственный интеллект быстро развивается в графическом дизайне.
Стало проще получать низко- и высокополигональные модели при 3D-моделировании.
Волнения, которое мы испытывали, когда заставили трехмерных персонажей, которых мы создали 20 лет назад, произнесли несколько слов, больше нет. (также появились программы моделирования персонажей)