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Дизайн
Полина Лааксо

Adobe показала платье из «текстильных дисплеев», способное менять цвет и принт Статьи редакции

Презентация прошла на конференции компании — Adobe Max 2023.

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  • Кодовое название проекта, анонсированного ещё в 2022 году, — Project Primrose. Его цель — «стереть границы между технологиями и модой, раскрыть потенциал гибких текстильных дисплеев и превратить одежду в холсты для творчества», говорится в пресс-релизе.
  • Технологии позволяют Adobe не просто окрашивать ткань, а проигрывать на ней анимацию. В демонстрационное платье вшили сенсорные датчики — благодаря им текстиль может менять окраску не только при нажатии кнопки, но и при движении. На сцене, например, на нём «переливались» серебристые чешуйки.
  • По словам компании, мода не должна быть «статичной» и с технологиями может предложить больше возможностей для самовыражения. Однако свои коммерческие цели она пока не озвучила.
Платье демонстрируют с 31:48
  • Похожую функциональность показывала BWM на выставке CES в 2022 году — это электрический кроссовер iX, который меняет цвет с тёмно-серого на белый и обратно. Перекраска происходит по нажатию кнопки.

#adobe #новость

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3 комментария
Вадимов Вадим

Так и вижу как будут взламывать эти платья и врубать на них Nude style

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Амбассадор Черноголовки

Киберпанковская тема. Неправославно всё это

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Protein Wars

реалистичные скины обнажёнки можно загрузить?

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