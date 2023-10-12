Adobe показала платье из «текстильных дисплеев», способное менять цвет и принт Статьи редакции
Презентация прошла на конференции компании — Adobe Max 2023.
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- Кодовое название проекта, анонсированного ещё в 2022 году, — Project Primrose. Его цель — «стереть границы между технологиями и модой, раскрыть потенциал гибких текстильных дисплеев и превратить одежду в холсты для творчества», говорится в пресс-релизе.
- Технологии позволяют Adobe не просто окрашивать ткань, а проигрывать на ней анимацию. В демонстрационное платье вшили сенсорные датчики — благодаря им текстиль может менять окраску не только при нажатии кнопки, но и при движении. На сцене, например, на нём «переливались» серебристые чешуйки.
- По словам компании, мода не должна быть «статичной» и с технологиями может предложить больше возможностей для самовыражения. Однако свои коммерческие цели она пока не озвучила.
- Похожую функциональность показывала BWM на выставке CES в 2022 году — это электрический кроссовер iX, который меняет цвет с тёмно-серого на белый и обратно. Перекраска происходит по нажатию кнопки.
Так и вижу как будут взламывать эти платья и врубать на них Nude style
Киберпанковская тема. Неправославно всё это
реалистичные скины обнажёнки можно загрузить?