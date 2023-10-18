{"id":14134,"url":"\/distributions\/14134\/click?bit=1&hash=292b1006a508a3e49667471c72a04fb5c7ed515ba31da9d5d8a0539057d7d87f","title":"\u0422\u044b\u043a \u2014 \u0438 \u0432\u044b \u0443\u0437\u043d\u0430\u0435\u0442\u0435, \u043a\u0430\u043a \u043f\u0440\u043e\u0430\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0440\u044b\u043d\u043e\u043a","buttonText":"\u0422\u044b\u043a","imageUuid":"f9f122d2-8e6e-5d6f-8ed9-95fd177c863b"}
Дизайн
Таня Боброва

Mak.by, которая открылась на месте McDonald's в Беларуси, представила новый дизайн упаковки для бургеров и другой еды Статьи редакции

Над ней «с нуля» работали белорусские специалисты, отметили в сети.

900 показов
1.5K открытий
  • Над дизайном работало брендинговое агентство Fabula Branding, рассказала компания. В сети отметили, что он выполнен в минималистичном стиле, а иллюстрации сделаны «от руки», чтобы «подчеркнуть фокус на контроле качества каждого ингредиента от поля до ресторана».
Источник: Mak.by
  • Картон поставляет «Добрушская бумажная фабрика “Герой труда”». Коробочки для бургеров, снеков, картофеля фри и пирожков производит «Друк Сервис», которая закупила специальную линию для склейки упаковки. «Суперпак Компани» делает мягкую упаковку для бургеров, а также бумажные пакеты для заказов навынос.
Источник: Mak.by
  • Новая упаковка уже представлена в пяти ресторанах в Минске и постепенно появится в других торговых точках сети.
Рекламный ролик с новой упаковкой Mak.by
О производстве упаковки
  • В ноябре 2022 года «Вкусно — и точка», которая выкупила бизнес McDonald's в России, объявила, что и белорусские рестораны американской сети откроются под её брендом, но этого не произошло. В итоге в апреле 2023 года рестораны «КСБ Виктори Рестораны» сообщили о начале работы под вывеской Mak.by. До этого они работали без бренда.
  • «Вкусно — и точка» представила новый дизайн упаковки для картофеля фри, бургеров и других продуктов в сентябре 2022 года.

#новость #беларусь #mcdonalds

0
22 комментария
Написать комментарий...
 Leot

Дизайн явно лучше чем в ВкусОчке

Ответить
Развернуть ветку
Victor

У «Вкусно — и точка» достойный брендинг.

Ответить
Развернуть ветку
Zmey007

Хрень

Ответить
Развернуть ветку
Иван Серик

Для людей старались!

Ответить
Развернуть ветку
Конаковский Мох

Пример, как надо делать редизайн. Хороший кейс, в отличие от вкусно и точки

Ответить
Развернуть ветку
Серж

И даже фабрика "герой труда " не смутила?

Ответить
Развернуть ветку
Джанчик

Ожидал куда хуже, молодцы. Выглядит достойно.

Ответить
Развернуть ветку
виктор сикрит

И даже говна не накинуть

Ответить
Развернуть ветку
Leonid Bushuev

накинуть. пинай вкусочка! что ты как не родной :D

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Весьма достойно. Ну да хуже вкусноточки крайне сложно сделать.

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Я

А почему Беларуси разрешили использовать имя, которое похоже с Макдаком, а России нет? Или России тоже можно было, но наши дебилы решили проявить свою креатиФФность?

Ответить
Развернуть ветку
Руслан Астафьев

МакБай крут. Без шуток

Ответить
Развернуть ветку
Невероятный Блондин

Ролл — тот же самый Маковский дизайн. За кого нас принимают?

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Зима

интересно, а маркером они соусы зарисовывали?

Ответить
Развернуть ветку
Alex

Не интересно

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Cree

Какая разница) Да и даже с маркером это лучше, чем просто вникуда тонны соусов выбрасывать.

Ответить
Развернуть ветку
Шалтай

Картофель фри будет называться лукашик

Ответить
Развернуть ветку
Victor

Хорошая работа. Молодцы!

Ответить
Развернуть ветку
Zmey007

Выглядит лучше, чем говно и точка

Ответить
Развернуть ветку
Анна Борзыч

Симпатично, молодцы ребята, хорошо постарались

Ответить
Развернуть ветку
Тоже хочу

"люблю всем сердцем" к бургеру как-то странно применять

Ответить
Развернуть ветку
archi

Очень круто сделано, вкусочке надо поучиться.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
19 комментариев
Раскрывать всегда
null