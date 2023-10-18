Mak.by, которая открылась на месте McDonald's в Беларуси, представила новый дизайн упаковки для бургеров и другой еды Статьи редакции
Над ней «с нуля» работали белорусские специалисты, отметили в сети.
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- Над дизайном работало брендинговое агентство Fabula Branding, рассказала компания. В сети отметили, что он выполнен в минималистичном стиле, а иллюстрации сделаны «от руки», чтобы «подчеркнуть фокус на контроле качества каждого ингредиента от поля до ресторана».
- Картон поставляет «Добрушская бумажная фабрика “Герой труда”». Коробочки для бургеров, снеков, картофеля фри и пирожков производит «Друк Сервис», которая закупила специальную линию для склейки упаковки. «Суперпак Компани» делает мягкую упаковку для бургеров, а также бумажные пакеты для заказов навынос.
- Новая упаковка уже представлена в пяти ресторанах в Минске и постепенно появится в других торговых точках сети.
- В ноябре 2022 года «Вкусно — и точка», которая выкупила бизнес McDonald's в России, объявила, что и белорусские рестораны американской сети откроются под её брендом, но этого не произошло. В итоге в апреле 2023 года рестораны «КСБ Виктори Рестораны» сообщили о начале работы под вывеской Mak.by. До этого они работали без бренда.
- «Вкусно — и точка» представила новый дизайн упаковки для картофеля фри, бургеров и других продуктов в сентябре 2022 года.
Дизайн явно лучше чем в ВкусОчке
У «Вкусно — и точка» достойный брендинг.
Хрень
Для людей старались!
Пример, как надо делать редизайн. Хороший кейс, в отличие от вкусно и точки
И даже фабрика "герой труда " не смутила?
Ожидал куда хуже, молодцы. Выглядит достойно.
И даже говна не накинуть
накинуть. пинай вкусочка! что ты как не родной :D
Весьма достойно. Ну да хуже вкусноточки крайне сложно сделать.
А почему Беларуси разрешили использовать имя, которое похоже с Макдаком, а России нет? Или России тоже можно было, но наши дебилы решили проявить свою креатиФФность?
МакБай крут. Без шуток
Ролл — тот же самый Маковский дизайн. За кого нас принимают?
интересно, а маркером они соусы зарисовывали?
Не интересно
Какая разница) Да и даже с маркером это лучше, чем просто вникуда тонны соусов выбрасывать.
Картофель фри будет называться лукашик
Хорошая работа. Молодцы!
Выглядит лучше, чем говно и точка
Симпатично, молодцы ребята, хорошо постарались
"люблю всем сердцем" к бургеру как-то странно применять
Очень круто сделано, вкусочке надо поучиться.