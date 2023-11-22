Новый внешний вид портала — лишь один из элементов большого обновления, работа над которым началась уже давно, но только сейчас стала видимой.

Наша цель — превратить «Грамоту» в настоящую экосистему знаний и сервисов, которая будет отвечать на самые разные потребности пользователей: информировать, обучать, развлекать, просвещать их, помогать им в работе, править их тексты и даже писать за них. Часть этих функций уже доступна, другие — дело будущего.