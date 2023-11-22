Справочник русского языка «Грамота.ру» перезапустился и обновил дизайн сайта Статьи редакции
Платформа хочеть стать экосистемой знаний и сервисов, которая будет «информировать, обучать, развлекать, помогать в работе, править тексты и даже писать» за пользователей.
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- Главный редактор Ксения Киселева рассказала об обновлениях в блоге платформы. В дизайне команда хотела «передать уже сложившийся характер “Грамоты” и добавить свежих красок»: улитка из логотипа стала эмблемой справочной службы, зелёный цвет — темнее, из названия исчезло «.ру».
- Киселева отметила, что на сайте сохранились все рубрики и сервисы, привычные пользователям: например, проверка слова по словарю, правила в справочнике, вопросы и ответы в «Справке».
- В словарном разделе добавился «Метасловарь». В нём пользователи смогут посмотреть информацию об интересующем слове из разных источников на одной карточке. Каждая дополнена грамматическими таблицами с формами слова и аудио, озвученным при помощи технологии синтеза речи SaluteSpeech.
- Появился раздел «Журнал» как «полноценное медиа»: в нём собраны новости, анонсы конференций, статьи, подкасты, рекомендации книг и другие материалы. В разделе «Учебник» — правила орфографии и пунктуации, а также интерактивные упражнения.
- По словам Киселевой, на «Грамоте» есть ИИ-направление, две основные задачи которого: усовершенствовать поиск по уже имеющимся материалам и облегчить работу сотрудникам «Справки». Для них ИИ может создать заготовку ответа, чтобы лингвисты тратили время на содержательную работу, а не на техническую. Окончательное решение об ответе остаётся за экспертами.
- Следующий этап развития цифровой платформы — создание ИИ-ассистента, который по плану сможет исправлять ошибки, предлагать формулировки, помогать писать тексты в определённом стиле.
- «Грамота.ру» запустилась в ноябре 2000 года по рекомендации Совета по русскому языку при правительстве России. По собственным данным, ежемесячно сайт посещают около 2 млн раз. Сотрудники платформы выступают как эксперты при проведении «Тотального диктанта», записывают подкасты о языке и занимаются другой просветительской деятельностью.
Судя по скринам как был хреновый дизайн так и остался, просто теперь он другой.
Хотя пофиг, мне ж там только информация о словах нужна.
Если поисковик выдаст их — открою их, если выдаст другой сайт — открою другой сайт
Согласен, доработал логотип
О, как у Лебедева. Он бы еще 100к взял за это
Да, так гораздо лучше ❤️
ЖПТ пользуйся и всё, проблем то. Там Альтман щас сделает свою грамоту
Пора уже на законодательном уровне ввести модернизацию сайтов типа таких раз в 2-3 года
Так-так-так, подозрительно.
Не палятся
Ещё есть над чем работать. Например, было бы здорово улучшить поиск по сайту, чтобы он был более интуитивным и точным.
Искал нормальный тренажер по пунктуации и орфографии на русском.
Не нашел ни одного. Либо интерфейс неуправляем, либо какая-то хрень.
Cделай сам с помощью чата жпт, там же есть промты, чтобы он тебе сделал мини-тест на заданную тему, где ты сам отвечать будешь на заданные вопросы. Он тебе даже отметит твои ошибки и объяснит почему ты ошибся.
Холи щит, точно.
Я придумал как тренировать Eng с ним, и не подумал, что Рус тоже можно.
Хороший тренажер - это читать классику. Я сейчас не про свои комментарии(хотя они недалеко), а про классические произведения. Тургенев, Достоевский, Гончаров, Чехов, Гоголь..
Молодцы! Но сочетание жёлтый-зелёный всё же так себе. Меньше желтизны, ребята (-:
Это же цвет подсолнуха..
Надеюсь поиск по сайту будет работать 🙄 а то он никакущий. Приходится идти в поисковик, чтобы искать по грамоте.ру
Да, это выбешивало
Даже чтобы по vc.ru или по reddit'у искать, лучше идти в поисковик. :)
Чето, было как 2007, стало как 2017.
И верните улитку!!1