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Дизайн
Таня Боброва

Справочник русского языка «Грамота.ру» перезапустился и обновил дизайн сайта Статьи редакции

Платформа хочеть стать экосистемой знаний и сервисов, которая будет «информировать, обучать, развлекать, помогать в работе, править тексты и даже писать» за пользователей.

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  • Главный редактор Ксения Киселева рассказала об обновлениях в блоге платформы. В дизайне команда хотела «передать уже сложившийся характер “Грамоты” и добавить свежих красок»: улитка из логотипа стала эмблемой справочной службы, зелёный цвет — темнее, из названия исчезло «.ру».
Обновлённый сайт
Старый дизайн
  • Киселева отметила, что на сайте сохранились все рубрики и сервисы, привычные пользователям: например, проверка слова по словарю, правила в справочнике, вопросы и ответы в «Справке».
  • В словарном разделе добавился «Метасловарь». В нём пользователи смогут посмотреть информацию об интересующем слове из разных источников на одной карточке. Каждая дополнена грамматическими таблицами с формами слова и аудио, озвученным при помощи технологии синтеза речи SaluteSpeech.
  • Появился раздел «Журнал» как «полноценное медиа»: в нём собраны новости, анонсы конференций, статьи, подкасты, рекомендации книг и другие материалы. В разделе «Учебник» — правила орфографии и пунктуации, а также интерактивные упражнения.
  • По словам Киселевой, на «Грамоте» есть ИИ-направление, две основные задачи которого: усовершенствовать поиск по уже имеющимся материалам и облегчить работу сотрудникам «Справки». Для них ИИ может создать заготовку ответа, чтобы лингвисты тратили время на содержательную работу, а не на техническую. Окончательное решение об ответе остаётся за экспертами.
  • Следующий этап развития цифровой платформы — создание ИИ-ассистента, который по плану сможет исправлять ошибки, предлагать формулировки, помогать писать тексты в определённом стиле.

Новый внешний вид портала — лишь один из элементов большого обновления, работа над которым началась уже давно, но только сейчас стала видимой.

Наша цель — превратить «Грамоту» в настоящую экосистему знаний и сервисов, которая будет отвечать на самые разные потребности пользователей: информировать, обучать, развлекать, просвещать их, помогать им в работе, править их тексты и даже писать за них. Часть этих функций уже доступна, другие — дело будущего.

Ксения Киселева, главный редактор «Грамоты»
  • «Грамота.ру» запустилась в ноябре 2000 года по рекомендации Совета по русскому языку при правительстве России. По собственным данным, ежемесячно сайт посещают около 2 млн раз. Сотрудники платформы выступают как эксперты при проведении «Тотального диктанта», записывают подкасты о языке и занимаются другой просветительской деятельностью.

#новости

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20 комментариев
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 Невероятный Блондин

Судя по скринам как был хреновый дизайн так и остался, просто теперь он другой.

Хотя пофиг, мне ж там только информация о словах нужна.
Если поисковик выдаст их — открою их, если выдаст другой сайт — открою другой сайт

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Вася Пражкин

Согласен, доработал логотип

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Ксения Евсюкова

О, как у Лебедева. Он бы еще 100к взял за это

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Невероятный Блондин

Да, так гораздо лучше ❤️

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Milton Fridman

ЖПТ пользуйся и всё, проблем то. Там Альтман щас сделает свою грамоту

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Виктор Викторович

Пора уже на законодательном уровне ввести модернизацию сайтов типа таких раз в 2-3 года

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Вася Пражкин
из названия исчезло «.ру»

Так-так-так, подозрительно.

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ЯжПрограммист

Не палятся

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Николай Романов

Ещё есть над чем работать. Например, было бы здорово улучшить поиск по сайту, чтобы он был более интуитивным и точным.

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Андрей Вечерний

Искал нормальный тренажер по пунктуации и орфографии на русском.
Не нашел ни одного. Либо интерфейс неуправляем, либо какая-то хрень.

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Score of Doom

Cделай сам с помощью чата жпт, там же есть промты, чтобы он тебе сделал мини-тест на заданную тему, где ты сам отвечать будешь на заданные вопросы. Он тебе даже отметит твои ошибки и объяснит почему ты ошибся.

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Андрей Вечерний

Холи щит, точно.
Я придумал как тренировать Eng с ним, и не подумал, что Рус тоже можно.

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Вася Пражкин

Хороший тренажер - это читать классику. Я сейчас не про свои комментарии(хотя они недалеко), а про классические произведения. Тургенев, Достоевский, Гончаров, Чехов, Гоголь..

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Вадим Д.

Молодцы! Но сочетание жёлтый-зелёный всё же так себе. Меньше желтизны, ребята (-:

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Репин

Это же цвет подсолнуха..

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debil
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Михаил Шапиро

Надеюсь поиск по сайту будет работать 🙄 а то он никакущий. Приходится идти в поисковик, чтобы искать по грамоте.ру

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Ro

Да, это выбешивало

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Philipp Novikov

Даже чтобы по vc.ru или по reddit'у искать, лучше идти в поисковик. :)

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Огурец Молодец

Чето, было как 2007, стало как 2017.
И верните улитку!!1

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17 комментариев
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