Reddit провёл ребрендинг и сделал маскота объёмным Статьи редакции
И представил два фирменных шрифта.
1.2K показов
1.8K открытий
- Компания представила два шрифта: Reddit Display и Reddit Sans. Первый используется в обновлённом логотипе. Reddit Sans — открытый шрифт и уже доступен на GitHub, сервис планирует добавить его и в Google Fonts.
- Вместе с ребрендингом обновился образ Snoo — маскота площадки. Он всё ещё выглядит как маленький инопланетянин с оранжевыми глазами, но теперь стал объёмным.
- Основным цветом сайта останется оранжево-красный, но теперь в материалах сервиса также будут использоваться «розовая гуава», «зелёный лайм», «жёлтый банан» и «синий можжевельник».
- Обновления уже появились на сайте Reddit и redditinc.com. В ближайшие месяцы обновления появятся у всех пользователей.
Приемлемо. Одобряю 👍
И маскота и шрифт с отсылками к message bubbles
Скриньте, я чей-то дизайн похвалил.
Красиво получилось
По мне 2Д чище и лучше, но шрифт лучше в новом, имхо
А зачем вы рассказываете про забаненую сеть?
Реддит не заблокирован, Ваша методичка не актуальна.
Может им заранее спустили новую? 🤔
Раньше было лучше, был какой-то шарм
Кто там кого одолел-то в итоге?
Шрифт норм, а вот маскот объёмный не особо.
VR очки от Apple на подходе и маскот, вероятно, в приложении будет лучше интегрирован в объёмном варианте.
Приятно смотреть как отстающая в плане дизайна Омерика вводит такие актуальные тренды
😂
Классно получилось 👍
неужели будет снова возврат к объемным дизайнам?
Хороший ход! 👍 Когда поголовно почти все компании упрощают логотипы, Reddit делает свой обьемным и выделяется на их фоне
Теперь логотип напоминает фитиль, который идет в голову белому медведю и скоро бахнет