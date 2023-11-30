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Дизайн
DTF

Reddit провёл ребрендинг и сделал маскота объёмным Статьи редакции

И представил два фирменных шрифта.

1.2K показов
1.8K открытий
Слева — старый логотип, справа — новый / Источник здесь и далее: Reddit
  • Компания представила два шрифта: Reddit Display и Reddit Sans. Первый используется в обновлённом логотипе. Reddit Sans — открытый шрифт и уже доступен на GitHub, сервис планирует добавить его и в Google Fonts.
  • Вместе с ребрендингом обновился образ Snoo — маскота площадки. Он всё ещё выглядит как маленький инопланетянин с оранжевыми глазами, но теперь стал объёмным.
  • Основным цветом сайта останется оранжево-красный, но теперь в материалах сервиса также будут использоваться «розовая гуава», «зелёный лайм», «жёлтый банан» и «синий можжевельник».
  • Обновления уже появились на сайте Reddit и redditinc.com. В ближайшие месяцы обновления появятся у всех пользователей.
Ролик о ребрендинге

#новости #reddit

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17 комментариев
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 Невероятный Блондин

Приемлемо. Одобряю 👍
И маскота и шрифт с отсылками к message bubbles

Скриньте, я чей-то дизайн похвалил.

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Патруль
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Max Abdrakhmanov
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Иван-Кузнец Потапов

Красиво получилось

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Андрей Симагин

По мне 2Д чище и лучше, но шрифт лучше в новом, имхо

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Микс из мусоровоза

А зачем вы рассказываете про забаненую сеть?

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Игорь Алакчеев

Реддит не заблокирован, Ваша методичка не актуальна.

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Sergey

Может им заранее спустили новую? 🤔

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Мира Летягина

Раньше было лучше, был какой-то шарм

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Вадим Д.

Кто там кого одолел-то в итоге?

Шрифт норм, а вот маскот объёмный не особо.

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pixelday

VR очки от Apple на подходе и маскот, вероятно, в приложении будет лучше интегрирован в объёмном варианте.

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Ilya Ilchenko

Приятно смотреть как отстающая в плане дизайна Омерика вводит такие актуальные тренды

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Anton Maslow

😂

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Mikhail Khaleev

Классно получилось 👍

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Дмитрий Зима

неужели будет снова возврат к объемным дизайнам?

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Аслан Ахмедов

Хороший ход! 👍 Когда поголовно почти все компании упрощают логотипы, Reddit делает свой обьемным и выделяется на их фоне

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Кот.Финанс

Теперь логотип напоминает фитиль, который идет в голову белому медведю и скоро бахнет

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14 комментариев
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