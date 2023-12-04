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Полина Лааксо

Бывшее российское подразделение Heineken провело ребрендинг: компания сменила название и логотип Статьи редакции

В последнем больше нет фирменной для Heineken красной звезды.

  • «Объединённые пивоварни Хейнекен» переименовали в «Объединённые пивоварни – холдинг». Аббревиатура останется прежней — ОПХ. Об этом со ссылкой на президента компании Алексея Сагала сообщили ранее «Ведомости».
  • В пресс-службе ОПХ подтвердили vc.ru новость о ребрендинге и показали обновлённый логотип: на нём изображены танки для пивоварения. В оформлении сохранили и зелёный цвет, правда, оттенок выбрали более приглушённый.
  • Heineken работала в России с 2002 года под управлением юрлица ООО «Объединённые пивоварни Хейнекен», но в марте 2022-го объявила об уходе. По данным «Контур.Фокуса», чистая прибыль ООО за 2022 год составила 2,5 млрд рублей при выручке в 42 млрд рублей.
  • В апреле 2023 года компания сообщила, что нашла покупателя бизнеса в России, не раскрыв подробностей. В августе же сначала списала активы, потому что «стало ещё сложнее получить разрешение на уход из страны», а позже рассказала, что продала семь пивоваренных заводов и другие активы группе «Арнест».
  • Новый владелец 100% в ОПХ производит парфюмерно-косметическую и хозяйственно-бытовую продукцию: лаки для волос «Прелесть», средства от насекомых «Дихлофос» и Picnic, антиперспиранты Deonica и другое.

#новости #heineken

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 Доктор Шкутко

Дихлофос, лак Прелесть, Полироль, Максимка, пиво. В принципе с такими холдингами можно много кризисов пережить.

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Вася Пражкин

В принципе и бренды можно сохранять, как вам пиво Дихлофос, Прелесть, Полироль, Максимка?

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Александр Жданов

ОПГ

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Алексей Бриль

Не знаю хорошая это новость или плохая, попробую пиво и скажу.
Но логотип оставляет желать лучшего...

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Johny Black

За звезду обидно, жаль потеряли

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Аккаунт заморожен

От перемены мест слагаемых, сумма не изменяется.

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Похер

Вот это уровень аналитик, сразу видно российский бизнесмен

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Аккаунт заморожен

До вас далеко, великий бизнесмен.

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Похер

Так я не давал комментарий по бищнесспроцессу в статье, в отличие от вас. Но стрелку кинуть — это святое, да, недобизнессмен?

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Аккаунт заморожен

Вы господин наверно ошиблись, я четко написал "От перемены мест слагаемых, сумма не изменяется.", а это значит (возможно вы не понимаете, производственных процессов, рекомендую изучить) заводы и производства остались, качество "должно" остаться на том же уровне. Но мне кажется вам это не особо важно, главное .....не буду трогать ваше эго, вы правы и ваше мнение самое важное.

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Я сказал свое имя машине

ОПХ - опять пиво - хуйня

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