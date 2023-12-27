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Таня Боброва

Xiaomi показала логотип для новой операционной системы HyperOS Статьи редакции

Компания откажется от MIUI в пользу неё

  • Xiaomi опубликовала логотип в X. Глава и основатель компании Лэй Цзюнь пояснил, что это «галактика точек, кружащихся вместе, как идеи и связи в нашей цифровой вселенной». По его словам, люди и устройства «плавно соединяются в мире HyperOS, как звёзды в реальной вселенной».
  • Компания представила новую операционную систему, разработка которой велась с 2017 года, в октябре 2023-го. По задумке, она должна стать основой для всех продуктов экосистемы Xiaomi, которые смогут «общаться» друг с другом — от устройств интернета вещей до автомобилей.
  • HyperOS заменит MIUI. А первым устройством на базе новой ОС станет линейка смартфонов Xiaomi 14, которые производитель представил также в октябре.

#новости #xiaomi

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33 комментария
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 lakoros

Извините)

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nochnoy.ru

"Доктор, зачем вы мне такие неприличные картинки показываете"

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Иванов Иван

Как хорошо прячутся..

Но нас не проведёшь!

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John Smith

Современно. Логотип норм.

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Невкусно и грустно

Топ за свои деньги

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Тот самый чел

Смотря за какие.

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Андрей Хворов

Сейчас цена ушла выше младших айфонов или сравнима с 11 айфонами.

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Игорь Алакчеев

1. Зачем покупать 11й Айфон?
2. Зачем покупать Ксяоми (любой)?

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Вера И.

а какой телефон по вашему нужно покупать ?

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Борис Ш.

Самсунг Гэлэкси 12 про Макс 7 турбо

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jonewayne

Пиксель 8)

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Максим Дмитриев

Чтобы пользоваться

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Давидыч

Чтобы звонить и в телеграмме каналы листать.

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Pavel Cree

Для бомжей теперь линейка Redmi. Давно сменили позиционирование.

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true iBegginer

мэйд ин Николай Иронов?

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Лимончелло

Но конкуренции с эппл сяоми все равно никогда не выдержит.

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Тарас Перещук

Ждем.

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Qwerty54321

Нет, MIUI топ

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Yanis Mojze

Ну тут без комментария Артемия непонятно, хороший логотип или плохой

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Gerge Thunder

Что он скажет, то так и будет что ли? Не знаю, в области промышленных и больших магазинов да у него качественные логотипы, но большинство для малого бизнеса лого полная хуйня. Даже для малого бизнеса подкинуть такое говно за 100к

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Анна К

Немнооого напоминает OpenAI

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Alekseï Butrimov

Ань, все логично, выбрали узнаваемый образ. 😉

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Techno George

Отличный лого

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Филипп Гаврилов

Токио 2020 на минималках

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Илья

Новости, которые мы заслужили)

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Алексей Москович

Торт 🎂 за свои деньги 🫰

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Алексей Москович

XiperOS 😁

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Тимоха

Ну показала и показала.

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Виталий Кузнецов

Как по мне цена уже на их девайсы неоправданно дорогая. Как айфон купить более старый.

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Tim Cookie

как то логотип очень скудно выглядит

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Юрий Б.

Ладно, а какие обои в комплекте поставки? Если скучные, то никто не купит

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debil
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Кенива

Я согласен со всем, но хочу поделиться чем-то новым, что вы можете прочитать, чтобы доставить себе удовольствие http://www.techbnnews.com

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30 комментариев
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