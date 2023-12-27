Xiaomi показала логотип для новой операционной системы HyperOS Статьи редакции
Компания откажется от MIUI в пользу неё
- Xiaomi опубликовала логотип в X. Глава и основатель компании Лэй Цзюнь пояснил, что это «галактика точек, кружащихся вместе, как идеи и связи в нашей цифровой вселенной». По его словам, люди и устройства «плавно соединяются в мире HyperOS, как звёзды в реальной вселенной».
- Компания представила новую операционную систему, разработка которой велась с 2017 года, в октябре 2023-го. По задумке, она должна стать основой для всех продуктов экосистемы Xiaomi, которые смогут «общаться» друг с другом — от устройств интернета вещей до автомобилей.
- HyperOS заменит MIUI. А первым устройством на базе новой ОС станет линейка смартфонов Xiaomi 14, которые производитель представил также в октябре.
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Извините)
"Доктор, зачем вы мне такие неприличные картинки показываете"
Как хорошо прячутся..
Но нас не проведёшь!
Современно. Логотип норм.
Топ за свои деньги
Смотря за какие.
Сейчас цена ушла выше младших айфонов или сравнима с 11 айфонами.
1. Зачем покупать 11й Айфон?
2. Зачем покупать Ксяоми (любой)?
а какой телефон по вашему нужно покупать ?
Самсунг Гэлэкси 12 про Макс 7 турбо
Пиксель 8)
Чтобы пользоваться
Чтобы звонить и в телеграмме каналы листать.
Для бомжей теперь линейка Redmi. Давно сменили позиционирование.
мэйд ин Николай Иронов?
Но конкуренции с эппл сяоми все равно никогда не выдержит.
Ждем.
Нет, MIUI топ
Ну тут без комментария Артемия непонятно, хороший логотип или плохой
Что он скажет, то так и будет что ли? Не знаю, в области промышленных и больших магазинов да у него качественные логотипы, но большинство для малого бизнеса лого полная хуйня. Даже для малого бизнеса подкинуть такое говно за 100к
Немнооого напоминает OpenAI
Ань, все логично, выбрали узнаваемый образ. 😉
Отличный лого
Токио 2020 на минималках
Новости, которые мы заслужили)
Торт 🎂 за свои деньги 🫰
XiperOS 😁
Ну показала и показала.
Как по мне цена уже на их девайсы неоправданно дорогая. Как айфон купить более старый.
как то логотип очень скудно выглядит
Ладно, а какие обои в комплекте поставки? Если скучные, то никто не купит
Я согласен со всем, но хочу поделиться чем-то новым, что вы можете прочитать, чтобы доставить себе удовольствие http://www.techbnnews.com