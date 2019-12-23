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Дизайн
Альберт Хабибрахимов
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Шрифт для российских государственных проектов Golos стал бесплатным для всех Материал редакции

Сделан специально под кириллицу.

3 комментария
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Шрифт Golos для государственных сайтов и проектов теперь доступен для всех, рассказал гендиректор студии «Смена» Артём Геллер на своей странице в Facebook. Шрифт разработан компанией «Паратайп» по заказу «Смены».

Наборы и начертания шрифта можно бесплатно скачать в магазине шрифтов Paratype. Линейка включает пять начертаний разной жирности от Regular до Black.

Шрифт уже используют информагентство ТАСС, МЧС России, Росприроднадзор, а также правительства Мурманской и Самарской областей, рассказал Геллер.

Отличие этой гарнитуры от многих других в том, что основной упор при разработке был сделан именно на кириллице.

Сейчас Golos полностью соответствует современным критериям для корректной работы в рунете: прекрасно подходит для экранов с невысоким разрешением, его плотность и рисунок улучшают читаемость больших текстов, а ширина набора упрощает прочтение длинных слов, которых очень много в русском языке.

Артём Геллер
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3 комментария
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Yaroslav Brandtner

0

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Сослан Сакшин

Yaroslav
0

вроде да, одному

Ответить
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Андрей Агеев

0

хммм, а если немного сжать голос по высоте...

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