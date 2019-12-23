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Сделан специально под кириллицу.
Шрифт Golos для государственных сайтов и проектов теперь доступен для всех, рассказал гендиректор студии «Смена» Артём Геллер на своей странице в Facebook. Шрифт разработан компанией «Паратайп» по заказу «Смены».
Наборы и начертания шрифта можно бесплатно скачать в магазине шрифтов Paratype. Линейка включает пять начертаний разной жирности от Regular до Black.
Шрифт уже используют информагентство ТАСС, МЧС России, Росприроднадзор, а также правительства Мурманской и Самарской областей, рассказал Геллер.
Мне одному кажется, что он кривой?
вроде да, одному
хммм, а если немного сжать голос по высоте...
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