Отличие этой гарнитуры от многих других в том, что основной упор при разработке был сделан именно на кириллице.

Сейчас Golos полностью соответствует современным критериям для корректной работы в рунете: прекрасно подходит для экранов с невысоким разрешением, его плотность и рисунок улучшают читаемость больших текстов, а ширина набора упрощает прочтение длинных слов, которых очень много в русском языке.

