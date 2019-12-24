Цвет года — синий, скевоморфизм возвращается: итоги 2019 года и подборка прогнозов на следующий от зарубежных дизайнеров

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Дайджест от Юрия Ветрова, директора по дизайну «Райффайзенбанка».
Самое время собрать прогнозы трендов на 2020 год. Как обычно, многие из них просто перевыпускают одни и те же посылы из года в год.
Другие ударились в подведение итогов декады и нумерологию красивой наступающей цифры: 20/20 Vision (аналог нашего «зрение — единица»). Попробовал оставить только то, что даёт инсайты или делает пристойную переупаковку старого.
Прогнозы на стыке дизайна, технологий, экономики и общества в целом.
Скорее перечисление того, что всё ещё хорошо работает, чем открытие чего-то нового. Зато самое подробное.
Собрали обзор шрифтовых трендов в брендинге. Помимо стандартных вещей вроде вариативности и геометрических гротесков говорят о постоянном ребрендинге.
Выделила технологические веяния на 2020 год.
Объявил цвет 2020 года — классический синий. Занятно, что в эпоху гиперскоростных изменений участники этих изменений испугались и захотели покоя. Ок, бумер!
Все цвета года за последние 20 лет с ключевым визуалом к каждому.
Анализ цветов, использовавшихся в показах модной одежды. Отличный способ отслеживать цветовые тренды шире, чем на Dribbble и Behance: к каждому цвету прилагается мудборд.
Обзор лучших дизайнов обложек за 2019 год.
Провёл серьёзное исследование среди своего сообщества (участвовало 17 тысяч человек). Особенности места работы и графика, образование, зарплата и другие аспекты.
Как читатели потребляют новости.
Цитаты известных фронтенд-разработчиков и дизайнеров о том, какие технологические улучшения влияют на возможность делать сильные продукты.
Микал Малевич описывает неоморфизм, второе пришествие скевоморфизма. Печальная история, характеризующая дизайнеров как людей с памятью золотой рыбки. Эти же люди пару лет назад с пеной у рта доказывали прелести полного минимализма и отсутствия лишних декораций.
В презентации для Design Prosmotr описал своё понимание трендов. Я вижу их скорее как диаграмму Мура, когда методы, практики и техники могут набирать обороты, быть просто жанрами и стандартами или выходить из моды. Стараюсь рассматривать всё новое через эту призму и вам советую.
P. S. Ради интереса можно сравнить с тем, что обещали на 2019 год.
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неоморфизм, второе пришествие скевоморфизма
Щит, блять...
Основная заслуга минимализма - гигантская экономия времени. Дизайнер легко и быстро делает "современный" дизайн, а клиент легко и быстро его согласовывает (потому что свидетели минимализма охренительно хорошо промыли всем мозг и внушили людям, что это очень красиво и понятно).
Сейчас отрисовка сайтов, презентаций, сложных систем может занять считанные дни и меньше благодаря тому, что не нужно внедрять декоративные рюшки-плюшки, а минималистичные иллюстрации/иконки зачастую проще и быстрее аж самостоятельно нарисовать, чем гуглить.
Призываю дизайнеров бойкотировать новую свистоперделку - давайте и дальше разгонять прогресс, а не тормозить его, давайте оставим няшные декорахи для полиграфии, игр и более художественного творчества >:C Не надо утяжелять ракету UI-UX бизнеса, она ж так хорошо мать её летит!
А лайкуши потом где брать прикажете?
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