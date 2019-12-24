Цвет года — синий, скевоморфизм возвращается: итоги 2019 года и подборка прогнозов на следующий от зарубежных дизайнеров

Дайджест от Юрия Ветрова, директора по дизайну «Райффайзенбанка».

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Самое время собрать прогнозы трендов на 2020 год. Как обычно, многие из них просто перевыпускают одни и те же посылы из года в год.

Другие ударились в подведение итогов декады и нумерологию красивой наступающей цифры: 20/20 Vision (аналог нашего «зрение — единица»). Попробовал оставить только то, что даёт инсайты или делает пристойную переупаковку старого.

Прогнозы на стыке дизайна, технологий, экономики и общества в целом.

Скорее перечисление того, что всё ещё хорошо работает, чем открытие чего-то нового. Зато самое подробное.

Собрали обзор шрифтовых трендов в брендинге. Помимо стандартных вещей вроде вариативности и геометрических гротесков говорят о постоянном ребрендинге.

Выделила технологические веяния на 2020 год.

Объявил цвет 2020 года — классический синий. Занятно, что в эпоху гиперскоростных изменений участники этих изменений испугались и захотели покоя. Ок, бумер!

Все цвета года за последние 20 лет с ключевым визуалом к каждому.

Google

Анализ цветов, использовавшихся в показах модной одежды. Отличный способ отслеживать цветовые тренды шире, чем на Dribbble и Behance: к каждому цвету прилагается мудборд.

Обзор лучших дизайнов обложек за 2019 год.

Провёл серьёзное исследование среди своего сообщества (участвовало 17 тысяч человек). Особенности места работы и графика, образование, зарплата и другие аспекты.

Как читатели потребляют новости.

Цитаты известных фронтенд-разработчиков и дизайнеров о том, какие технологические улучшения влияют на возможность делать сильные продукты.

Микал Малевич описывает неоморфизм, второе пришествие скевоморфизма. Печальная история, характеризующая дизайнеров как людей с памятью золотой рыбки. Эти же люди пару лет назад с пеной у рта доказывали прелести полного минимализма и отсутствия лишних декораций.

В презентации для Design Prosmotr описал своё понимание трендов. Я вижу их скорее как диаграмму Мура, когда методы, практики и техники могут набирать обороты, быть просто жанрами и стандартами или выходить из моды. Стараюсь рассматривать всё новое через эту призму и вам советую.

P. S. Ради интереса можно сравнить с тем, что обещали на 2019 год.