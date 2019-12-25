Новые электронные билеты появятся в продаже в первой половине 2020 года.

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РЖД показала обновлённый дизайн электронных пассажирских билетов на поезда дальнего следования. Новые билеты появятся в первой половине 2020 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

В новых билетах у пассажиров верхних полок появилась фраза: «Место для вашего багажа — сверху, на третьей полке. Стол общий. В дневное время разрешается сидеть на нижней полке». У пассажиров нижних полок: «Место для вашего багажа — снизу под полкой. Стол общий. В дневное время позволяйте пассажирам сверху сидеть на вашей полке».

​ РИА Новости

Наиболее значимая информация, например номер поезда и вагона, время, дата и станция отправления, в новых билетах выделены крупным шрифтом и обведены в рамку. На билетах до городов с метро будут указывать ближайшую к вокзалу станцию.

Билет можно сложить вчетверо и положить в паспорт. При этом по краям билета будет продублирована основная информация, чтобы её можно было увидеть, не открывая паспорт. Компания показала версии билета и на русском, и на английском языках.

Также на каждом билете будет персональная схема размещения пассажира и багажа. Кроме того, документ содержит подробное описание тарифа, класса обслуживания и удобств в поезде.