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Дизайн
Лиана Липанова
2851

РЖД показала новый дизайн электронных билетов — в них пассажиров просят пускать на нижнюю полку соседей сверху Материал редакции

Новые электронные билеты появятся в продаже в первой половине 2020 года.

26 комментариев
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РЖД показала обновлённый дизайн электронных пассажирских билетов на поезда дальнего следования. Новые билеты появятся в первой половине 2020 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

В новых билетах у пассажиров верхних полок появилась фраза: «Место для вашего багажа — сверху, на третьей полке. Стол общий. В дневное время разрешается сидеть на нижней полке». У пассажиров нижних полок: «Место для вашего багажа — снизу под полкой. Стол общий. В дневное время позволяйте пассажирам сверху сидеть на вашей полке».

РИА Новости

Наиболее значимая информация, например номер поезда и вагона, время, дата и станция отправления, в новых билетах выделены крупным шрифтом и обведены в рамку. На билетах до городов с метро будут указывать ближайшую к вокзалу станцию.

Билет можно сложить вчетверо и положить в паспорт. При этом по краям билета будет продублирована основная информация, чтобы её можно было увидеть, не открывая паспорт. Компания показала версии билета и на русском, и на английском языках.

Также на каждом билете будет персональная схема размещения пассажира и багажа. Кроме того, документ содержит подробное описание тарифа, класса обслуживания и удобств в поезде.

По данным издания «Гудок», новый дизайн билетов разработала «Студия Артемия Лебедева», однако в студии отказались давать комментарии, пишет газета.

#новость #ржд

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26 комментариев
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Nik Romanov

–4

Когда все переходят на электронные билеты, РЖД делает новый дизайн бумажных. Круто, конечно

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IO

Nik
12

РЖД показала обновлённый дизайн электронных пассажирских билетов на поезда дальнего следования.

Чукча ты читатель?

Ответить

Dmitri Atname

IO
0

"Билет можно сложить вчетверо и положить в паспорт."
Ok

Ответить

IO

Dmitri
2

Если распечатать как памятку

Ответить

Дима Черепанов

Nik
2

Ну лижбы попиздеть

Ответить

Andrew van de Kamp

Дима
0

 «Лижбы», да 

Ответить

Eugene Gultyaev

3

Не, ну молодцы, что заморочились. Так стало реально лучше.

Ответить

Вадим Клюев

Eugene
2

ага, раньше на нижнюю полку можно было и без спроса)

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Михаил Качалов

Вадим
0

Вы открыли портал в Инферно

Ответить

Михаил Качалов

Вадим
0
Цифра дня. Сколько россиян не пускают соседей на…
В три раза меньше, чем тех кто предлагает присесть
www.the-village.ru
Ответить

Михаил Качалов

Вадим
0
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Saucedo Puetz

3

Наиболее значимая информация,  выделены крупным шрифтом

не прошло и 20 лет как догадались

Ответить

Katarina Krishtop

2

Наконец-то будет сразу понятно где искать номер вагона))

Ответить

Make Luv

2

При этом по краям билета будет продублирована основная информация, чтобы её можно было увидеть, не открывая паспорт

Прикольно, что такие монстры как РЖД начали предусматривать такие вещи.

Ответить

Vl Al

1

"однако в студии отказались давать комментарии"

однако в студии отказались давать бесплатные комментарии 

Ответить

Юля Сергеева

1

"в них пассажиров просят пускать на нижнюю полку соседей сверху" — ну как просят. в формулировке вроде нет альтернативного варианта поведения.

Ответить

Sergey Vasiliev

0

До поездов без ночлежек в России мы наверное не доживём...

Ответить

Vl Al

Sergey
0

Можно иногда сэкономить на гостишке. (Если едешь сам-по-себе или вредная контора не оплачивает отклонение командировочного от типового маршрута.)

Ответить

Boris Rozenstein

Vl
0

Объясните пожалуйста. Я совсем не понимаю о чем речь и думаю мало кто поймёт.

Ответить

Vl Al

Boris
1

Если леталка из мск в девять утра, то нет смысла приезжать предыдущим днем и селиться в гостишку. (Надеюсь, никого уже не интересует Красная площадь и Мавзолей?) Можно купить билет на вечерний поезд, спокойно поспать ночь в поезде.

Ответить

Ivan Kuznetsov

0

Которые нужно распечатывать )

Ответить

Vl Al

Ivan
0

Чтобы помогает избежать ненужного общения с проводником", если вы купили билет за час до отправления.

Ответить

Zhenya Ptichnikov

Ivan
0

Так не обязательно, это просто как приятная опция, в сам вагон просто по паспорту пускают, все данные у проводника в терминале.

Ответить

Антон Лисин

0

Ещё бы запахи в вагонах убрали и можно начать попутешествовать.

Ответить

Konstantin K

0

Пусти поесть,скотина!

Ответить

Дмитрий Струков

0

При этом они сегодня обновили дизайн списка билетов на их сайте (на скрине - сипсок из 3х разных заказов). И это просто  какой-то микс инфы. Отдайте это тоже Лебедеву на переработку. 

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