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Новые электронные билеты появятся в продаже в первой половине 2020 года.
РЖД показала обновлённый дизайн электронных пассажирских билетов на поезда дальнего следования. Новые билеты появятся в первой половине 2020 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
В новых билетах у пассажиров верхних полок появилась фраза: «Место для вашего багажа — сверху, на третьей полке. Стол общий. В дневное время разрешается сидеть на нижней полке». У пассажиров нижних полок: «Место для вашего багажа — снизу под полкой. Стол общий. В дневное время позволяйте пассажирам сверху сидеть на вашей полке».
Наиболее значимая информация, например номер поезда и вагона, время, дата и станция отправления, в новых билетах выделены крупным шрифтом и обведены в рамку. На билетах до городов с метро будут указывать ближайшую к вокзалу станцию.
Билет можно сложить вчетверо и положить в паспорт. При этом по краям билета будет продублирована основная информация, чтобы её можно было увидеть, не открывая паспорт. Компания показала версии билета и на русском, и на английском языках.
Также на каждом билете будет персональная схема размещения пассажира и багажа. Кроме того, документ содержит подробное описание тарифа, класса обслуживания и удобств в поезде.
По данным издания «Гудок», новый дизайн билетов разработала «Студия Артемия Лебедева», однако в студии отказались давать комментарии, пишет газета.
Когда все переходят на электронные билеты, РЖД делает новый дизайн бумажных. Круто, конечно
"Билет можно сложить вчетверо и положить в паспорт."
Ok
Ну лижбы попиздеть
Не, ну молодцы, что заморочились. Так стало реально лучше.
ага, раньше на нижнюю полку можно было и без спроса)
Наиболее значимая информация, выделены крупным шрифтом
не прошло и 20 лет как догадались
При этом по краям билета будет продублирована основная информация, чтобы её можно было увидеть, не открывая паспорт
Прикольно, что такие монстры как РЖД начали предусматривать такие вещи.
"однако в студии отказались давать комментарии"
однако в студии отказались давать бесплатные комментарии
"в них пассажиров просят пускать на нижнюю полку соседей сверху" — ну как просят. в формулировке вроде нет альтернативного варианта поведения.
До поездов без ночлежек в России мы наверное не доживём...
Объясните пожалуйста. Я совсем не понимаю о чем речь и думаю мало кто поймёт.
Которые нужно распечатывать )
Так не обязательно, это просто как приятная опция, в сам вагон просто по паспорту пускают, все данные у проводника в терминале.
При этом они сегодня обновили дизайн списка билетов на их сайте (на скрине - сипсок из 3х разных заказов). И это просто какой-то микс инфы. Отдайте это тоже Лебедеву на переработку.
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