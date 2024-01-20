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Дизайн
Yury Vetrov

Обзор трендов в дизайне, которые охарактеризовали 2023 год и определят 2024-й

Ежегодная подборка от Юрия Ветрова, директора по дизайну и бренду Muse Group.

Источник: Studio Kiln

Опять не успел сделать «трушный» обзор трендов 2024 года — с попыткой анализа, — так что просто настрогал питательный салат из пристойных обзоров и прогнозов.

Начнём с печальки — EditorX схлопнулся внутрь Wix, так что их годнейших обзоров больше не будет. А те выпустили совсем проходную статью.

Зато родился новый жанр. Плагин Trend Sheep для ChatGPT суммировал 80 отчётов о трендах 2023-2024 года и выдаёт прогнозы из них (архив исходных материалов). Ещё один похожий плагин — Meta Trends 2024. Правда, по дизайну ничего нет — из близкого только маркетинг и реклама. Но задумка занятная.

Подведение итогов 2023 года

Ежегодное исследование самых востребованных инструментов для дизайна интерфейсов провели UXTools. Добавилась категория алгоритмических инструментов и исследовательских репозиториев, Sketch готовится коснуться нулевого значение оси, FigJam обошёл Miro, у Framer не выходит ворваться в топ.

Тут всегда вопрос выборки респондентов, но этот опросник — один из самых адекватных.

Яркие проекты на Readymag и Framer Sites.

Крафтовое пивоещё немного).

Упаковка.

Логотипы.

Новые шрифты и прогноз начала 2023 года.

Лучшие приложения на Android и iOS.

Лучшие плакаты к фильмам по версии Creative Review, Mubi, First Showing, The Playlist и IndieWire.

Лучшие обложки книг по версии Literary Hub, The New York Times, PRINT Magazine, Creative Reivew, The Book Designer, The Casual Optimist и SPINE.

Лучший дизайн по версии журнала Core77.

Заметные инновации от Fast Company, TIME и Popular Science.

Ежегодный обзор трендов от журнала UX Collective, который перебирает приличное количество публикаций за год.

Исследование профессии пользовательского исследователя от User Interviews.

Интранеты от Nielsen/Norman Group.

Немного визуальных всплесков 2023 года

Bento-сетки, которые отлично подходят для кейсов и обзоров.

Шрифты, вырезанные из бумаги.

Тренды 2024 года

Общедизайнерские тренды выделяют VistaPrint, Graphic Mama, Depositphotos, Shutterstock, Adobe и Webflow.

Pantone объявляет цвет: добродушный Peach Fizz («персиковый пушок»).

Письма рассылки от Designmodo.

Иллюстрации от Jacky Winter Group и Skillbox.

Дизайн и профессия в целом от Creative Boom.

Культурные тренды от Pinterest и Instagram (принадлежит запрещённой в России Meta).

Техностратегические от Gartner.

Интересные дизайнерско-технологические подвижки

Алгоритмический дизайн снова на коне, так что я пересобрал свой сайт-коллекцию (хотя ещё не успел загрузить туда новости за последние месяц-два).

Дикие экспериментальные вариативные шрифты в Google Fonts, использующие дополнительные оси.

Ключевые обновления CSS в 2023 году и их влияние на дизайн в вебе. А так же базовый уровень возможностей CSS, которые поддерживает значительное количество браузеров на конец 2023 года.

Стандарт accessibility в вебе обновился до WCAG 2.2.

Дикий концепт операционной системы Space OS. Немецкая команда энтузиастов Deta предложила свежий заход с веб-сервисами вместо приложений и канвой а-ля Miro и FigJam вместо обычного оконного интерфейса. Ну и, само собой, генерация всего и вся по текстовому запросу.

Самое крутое, что это не просто видос. Можно пощупать альфа-версию.

Толковая критическая рефлексия

Elizabeth Goodspeed пытается разобраться, почему многие ребрендинги похожи друг на друга. И как на это влияют особенности формирования трендов.

Jakob Nielsen считает, что современные генераторы по текстовому запросу — это новая интерфейсная парадигма после пакетной обработки в первых компьютерах и командной строки. Впервые пользователь описывает сам конечный результат, а не последовательность команд для его получения.

За свежими ссылками можно следить в моём блоге, Telegram-канале или в группе во «ВКонтакте».

#интерфейсы #ux #ui

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