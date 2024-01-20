Обзор трендов в дизайне, которые охарактеризовали 2023 год и определят 2024-й
Ежегодная подборка от Юрия Ветрова, директора по дизайну и бренду Muse Group.
Опять не успел сделать «трушный» обзор трендов 2024 года — с попыткой анализа, — так что просто настрогал питательный салат из пристойных обзоров и прогнозов.
Начнём с печальки — EditorX схлопнулся внутрь Wix, так что их годнейших обзоров больше не будет. А те выпустили совсем проходную статью.
Зато родился новый жанр. Плагин Trend Sheep для ChatGPT суммировал 80 отчётов о трендах 2023-2024 года и выдаёт прогнозы из них (архив исходных материалов). Ещё один похожий плагин — Meta Trends 2024. Правда, по дизайну ничего нет — из близкого только маркетинг и реклама. Но задумка занятная.
Подведение итогов 2023 года
Ежегодное исследование самых востребованных инструментов для дизайна интерфейсов провели UXTools. Добавилась категория алгоритмических инструментов и исследовательских репозиториев, Sketch готовится коснуться нулевого значение оси, FigJam обошёл Miro, у Framer не выходит ворваться в топ.
Тут всегда вопрос выборки респондентов, но этот опросник — один из самых адекватных.
Яркие проекты на Readymag и Framer Sites.
Лучшие плакаты к фильмам по версии Creative Review, Mubi, First Showing, The Playlist и IndieWire.
Лучшие обложки книг по версии Literary Hub, The New York Times, PRINT Magazine, Creative Reivew, The Book Designer, The Casual Optimist и SPINE.
Заметные инновации от Fast Company, TIME и Popular Science.
Ежегодный обзор трендов от журнала UX Collective, который перебирает приличное количество публикаций за год.
Немного визуальных всплесков 2023 года
Тренды 2024 года
Общедизайнерские тренды выделяют VistaPrint, Graphic Mama, Depositphotos, Shutterstock, Adobe и Webflow.
Pantone объявляет цвет: добродушный Peach Fizz («персиковый пушок»).
Письма рассылки от Designmodo.
Иллюстрации от Jacky Winter Group и Skillbox.
Техностратегические от Gartner.
Интересные дизайнерско-технологические подвижки
Алгоритмический дизайн снова на коне, так что я пересобрал свой сайт-коллекцию (хотя ещё не успел загрузить туда новости за последние месяц-два).
Ключевые обновления CSS в 2023 году и их влияние на дизайн в вебе. А так же базовый уровень возможностей CSS, которые поддерживает значительное количество браузеров на конец 2023 года.
Дикий концепт операционной системы Space OS. Немецкая команда энтузиастов Deta предложила свежий заход с веб-сервисами вместо приложений и канвой а-ля Miro и FigJam вместо обычного оконного интерфейса. Ну и, само собой, генерация всего и вся по текстовому запросу.
Самое крутое, что это не просто видос. Можно пощупать альфа-версию.
Толковая критическая рефлексия
Elizabeth Goodspeed пытается разобраться, почему многие ребрендинги похожи друг на друга. И как на это влияют особенности формирования трендов.
Jakob Nielsen считает, что современные генераторы по текстовому запросу — это новая интерфейсная парадигма после пакетной обработки в первых компьютерах и командной строки. Впервые пользователь описывает сам конечный результат, а не последовательность команд для его получения.
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