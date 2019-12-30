Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Команда калифорнийского проекта
оказалась нейронной сетью
Подписаться на push-уведомления
Дизайн
Лиана Липанова
1888

«Студия Артемия Лебедева» показала новый дизайн электронных билетов РЖД Материал редакции

Они могут появиться в продаже в первой половине 2020 года.

22 комментария
В закладки

«Студия Артемия Лебедева» показала новый дизайн электронных билетов на поезда дальнего следования, который разработала для РЖД.

На новых билетах важная информация выделена крупным шрифтом. Номер поезда, вагона и время отправления видно даже на бегу, объясняют в студии.

В блоке маршрута появилась информация о часовом поясе, адресе вокзала, ближайшей станции метро в городах прибытия и отправления и время в пути.

В новой версии появился блок с подробной информацией о тарифе, классе обслуживания, оснащении вагона и платных услугах в поезде.

Новая схема размещения пассажиров и багажа в вагоне учитывает пол и возраст пассажира.

В билетах на международные поезда все данные о рейсе и пассажире пишутся на двух языках: на русском и на английском. Для иностранных граждан есть версия билета полностью на английском.

Распечатанный электронный билет можно сложить вдвое и вчетверо и убрать в паспорт. Основная информация останется на виду, так как данные продублированы по краям листа.

Электронные билеты с новым дизайном могут появиться в продаже в первой половине 2020 года.

#студиялебедева

Дизайн
Подписан
Отписаться
Тренды мобильного дизайна 2020
Сегодня расскажу про тренды мобильного дизайна и про то, как должно выглядеть идеальное приложение в 2020 году. Пройдемся по основным пунктам, на которые стоит обратить внимание.
0
40
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u0442\u0443\u0434\u0438\u044f\u043b\u0435\u0431\u0435\u0434\u0435\u0432\u0430"], "comments": 22, "likes": 40, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "design", "id": 99654, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 30 Dec 2019 10:53:49 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
NetAngels VDS/VPS
Виртуальный выделенный сервер
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 99654, "author_id": 373364, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/99654\/get","add":"\/comments\/99654\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/99654"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199114, "last_count_and_date": null }
22 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Иван Иванов

14

Неплохо.

Ответить

Семен Смирнов

5

Правильный тренд
Кучу ненужной для пассажира инфы убрать, важное выделить и остальное место отвести под картинки

От словосочетаний распечатать и сложить электронный билет глаз еще дергается, но на фоне остального все хорошо

Ответить

Alexandr Simonov

2

Разве эта новость не выходила неделю назад?

Ответить

Mikhail Bobko

Alexandr
0

А неделю назад недостаточно похвалили инновационность подхода и стильность дизайна 

Ответить

Платон Щукин

Alexandr
0

https://vc.ru/design/99053-rzhd-pokazala-novyy-dizayn-elektronnyh-biletov-v-nih-passazhirov-prosyat-puskat-na-nizhnyuyu-polku-sosedey-sverhu

Ответить

Beata Sakcharova

1

Однажды перепутала время посадки из-за дурацкого дизайна этих билетов и своей невнимательности😅
Теперь вроде всё наглядно. Спасибо)

Ответить

Сергей Михайлов

1

впервые работа Артемия не вызывает негативных эмоций))

Ответить

Руслан Сатыбаев

Сергей
0

А что до этого не нравилось, если не секрет. ))

Ответить

Kirill Kir

1

классно, удобно

Ответить

Семен Удальцов

–9

Предновогодний распил) РЖД надо было слить куда-то просто деньги на премию эффективным менеджерам 😃

Ответить

Межевик Ру

Семен
–5

Вот-Вот 😂😂😂 это просто напечатанный бланк! В каком месте там дизайн они увидели!?

Ответить

Alexandr Simonov

Межевик
4

Дизайн как раз есть, но это не отменяет возможность распила

Ответить

Vlad Kulikov

0

Распечатанный электронный билет можно сложить вдвое и вчетверо и убрать в паспорт. Основная информация останется на виду, так как данные продублированы по краям листа.

Обычно А4 нижней половиной листа накрывают верхнюю, а не подворачивают вниз. Так удобнее делать сгиб на середине 
https://images.app.goo.gl/B7XLyBnKMMNLK6WK9
Всё остальное супер ☝️ 

Ответить

Mikhail Bobko

–7

Ржд нужно удешевлять билеты, а в Сибири - использовать нормальные вагоны, а не класса " туалет - дырка в полу"
.

А новый дизайн билетов  - никому не нужная (кроме Лебедева) херня 

Ответить

Nikolay Werner

0

Пока хейтеры тока языками треплют по комментам студия продолжает делать вещи. Крутая работа!

Ответить

Alexandr Simonov

0

Почему на  схеме размещения пассажиров у девочки мишка, у мальчика мобильник, а у дяди пульт от телевизора?

Ответить

Mikhail

0

Всего 5 дней потребовалось, чтобы перепечатать на VC https://ria.ru/20191225/1562807751.html

РЖД показали, как будет выглядеть новый…
РЖД показали, как будет выглядеть новый электронный билет на поезда дальнего следования, который…
ria.ru
Ответить

Igor

0

обожаю вот такое

Ответить

Ilya Cherevkov

0

Ещё бы сделали синхронизацию заказов на разных версиях сайта и в моб приложении. Купил билет на сайте - в старой версии сайта и в моб приложении билета нет 🤦🏻‍♂️

Ответить

Никита Викторов

0

От анимаций глаз дергается, зачем так презентовать, я не успеваю рассмотреть детали.

Ответить

Some Hold Me

0

Мне кажется или в ryanair так уже давно и дизайн прям похож....

Ответить

Денис Кулагин

0

Круто. Сейчас билеты вообще нечитаемые — информации много и она никак не приоритизирована. Чего не скажешь о фирменном РЖД'шном приложении — там всё очень удобно. Отдельное спасибо Студии за часовые пояса и адреса вокзалов — этого прямо не хватало, особенно когда едешь по незнакомому маршруту.

А вот зачем выносить на бланк такие ПД, как дату рождения, совсем непонятно. В 2019-ом году это как-то очень неочень.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Тинькофф Инвестиции
Подписан
Отписаться
10 людей, которые разбогатели и обеднели в 2019 году
Под Новый год принято подводить итоги. Вот и мы решили не отставать от этого предновогоднего марафона. Представляем дес…
0
Revolut
Подписан
Отписаться
Рождественский дипфейк от Ctrl Shift Face, блокировка Microsoft VSCode, релиз Ruby 2.7.0 и другие новости ИТ за неделю
Каждую неделю Revolut публикует интересные новости ИТ и разработки.
0
vc.ru
Подписан
Отписаться
Лучшее за неделю: рынок фейерверков, интервью с руководителем «Яндекс.Музыки» и рассказ о водолазном деле
Обсуждаемые материалы и пять важных новостных сюжетов на сайте.
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Роман Колмаков
за день
И они хотят, чтобы люди сдали биометрию 🤦‍♂️
Минкомсвязи начало проверку после сообщений об утечке данных 28 тысяч клиентов Госуслуг
Ware Wow
за неделю
Да тут другая фишка, это просто прикрытие для общественного мнения, СМИ. То есть повышение налога пройдет под флагом помощи бедным и обездоленным. С них все равно ничего не собрать, копейки, поэтому их меняют на…
«Ведомости»: власти задумались об отмене НДФЛ для малоимущих и поднятии ставки с 13% до 16% для остальных
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

Камаз Узбеков

Crunchbase: за 2019 год в мире…

Мирон Весомый

Лайфхак: как посмотреть…

Алиса Селиверстова

Минкомсвязи начало проверку…

Alexey Praskovin

Что будет с маркетплейсами с…

Алиса Селиверстова

Минкомсвязи начало проверку…

Beata Sakcharova

Тренды мобильного дизайна 2020

Сергей Лис

LG разработала шкаф-теплицу для…

Kirill Kir

Нетворкинг и эмпатия - навыки…

Пиксель Плюс

Дигитал тренды 2020

Платон Щукин

Дигитал тренды 2020

Платон Щукин

«Студия Артемия Лебедева…

Анна Селищева

Как я факапил. Делимся нашими…

Миша Ландау

Тренды мобильного дизайна 2020

Максим Тирский

Время раздавать подарки…

Dear Moscow,

DNS запланировала построить…

Denis Fedorez

Что будет с маркетплейсами с…

Денис Кулагин

«Студия Артемия Лебедева…

Илья

«Всё в порядке»: как скрестить…

Николай Коллайдер

Клиенты «Альфа-банка…

Some Hold Me

«Студия Артемия Лебедева…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "page_type": "default" }