Они могут появиться в продаже в первой половине 2020 года.

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«Студия Артемия Лебедева» показала новый дизайн электронных билетов на поезда дальнего следования, который разработала для РЖД.

На новых билетах важная информация выделена крупным шрифтом. Номер поезда, вагона и время отправления видно даже на бегу, объясняют в студии.

В блоке маршрута появилась информация о часовом поясе, адресе вокзала, ближайшей станции метро в городах прибытия и отправления и время в пути.

В новой версии появился блок с подробной информацией о тарифе, классе обслуживания, оснащении вагона и платных услугах в поезде.

Новая схема размещения пассажиров и багажа в вагоне учитывает пол и возраст пассажира.

В билетах на международные поезда все данные о рейсе и пассажире пишутся на двух языках: на русском и на английском. Для иностранных граждан есть версия билета полностью на английском.

Распечатанный электронный билет можно сложить вдвое и вчетверо и убрать в паспорт. Основная информация останется на виду, так как данные продублированы по краям листа.