Прямой эфир
оказалась нейронной сетью
Они могут появиться в продаже в первой половине 2020 года.
«Студия Артемия Лебедева» показала новый дизайн электронных билетов на поезда дальнего следования, который разработала для РЖД.
На новых билетах важная информация выделена крупным шрифтом. Номер поезда, вагона и время отправления видно даже на бегу, объясняют в студии.
В блоке маршрута появилась информация о часовом поясе, адресе вокзала, ближайшей станции метро в городах прибытия и отправления и время в пути.
В новой версии появился блок с подробной информацией о тарифе, классе обслуживания, оснащении вагона и платных услугах в поезде.
Новая схема размещения пассажиров и багажа в вагоне учитывает пол и возраст пассажира.
В билетах на международные поезда все данные о рейсе и пассажире пишутся на двух языках: на русском и на английском. Для иностранных граждан есть версия билета полностью на английском.
Распечатанный электронный билет можно сложить вдвое и вчетверо и убрать в паспорт. Основная информация останется на виду, так как данные продублированы по краям листа.
Электронные билеты с новым дизайном могут появиться в продаже в первой половине 2020 года.
Правильный тренд
Кучу ненужной для пассажира инфы убрать, важное выделить и остальное место отвести под картинки
От словосочетаний распечатать и сложить электронный билет глаз еще дергается, но на фоне остального все хорошо
Разве эта новость не выходила неделю назад?
А неделю назад недостаточно похвалили инновационность подхода и стильность дизайна
Однажды перепутала время посадки из-за дурацкого дизайна этих билетов и своей невнимательности😅
Теперь вроде всё наглядно. Спасибо)
впервые работа Артемия не вызывает негативных эмоций))
Предновогодний распил) РЖД надо было слить куда-то просто деньги на премию эффективным менеджерам 😃
Вот-Вот 😂😂😂 это просто напечатанный бланк! В каком месте там дизайн они увидели!?
Распечатанный электронный билет можно сложить вдвое и вчетверо и убрать в паспорт. Основная информация останется на виду, так как данные продублированы по краям листа.
Обычно А4 нижней половиной листа накрывают верхнюю, а не подворачивают вниз. Так удобнее делать сгиб на середине
https://images.app.goo.gl/B7XLyBnKMMNLK6WK9
Всё остальное супер ☝️
Пока хейтеры тока языками треплют по комментам студия продолжает делать вещи. Крутая работа!
Почему на схеме размещения пассажиров у девочки мишка, у мальчика мобильник, а у дяди пульт от телевизора?
Всего 5 дней потребовалось, чтобы перепечатать на VC https://ria.ru/20191225/1562807751.html
От анимаций глаз дергается, зачем так презентовать, я не успеваю рассмотреть детали.
Круто. Сейчас билеты вообще нечитаемые — информации много и она никак не приоритизирована. Чего не скажешь о фирменном РЖД'шном приложении — там всё очень удобно. Отдельное спасибо Студии за часовые пояса и адреса вокзалов — этого прямо не хватало, особенно когда едешь по незнакомому маршруту.
А вот зачем выносить на бланк такие ПД, как дату рождения, совсем непонятно. В 2019-ом году это как-то очень неочень.
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