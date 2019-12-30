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Дизайн
Yury Vetrov
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Обновления Figma и Sketch, прогнозы на 2020 год и другие материалы и инструменты продуктового дизайна за декабрь

Традиционный дайджест от директора по дизайну «Райффайзенбанка» Юрия Ветрова.

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Прогнозы на 2020 год

Многие просто перевыпускают одни и те же посылы из года в год. Другие ударились в подведение итогов декады и нумерологию красивой наступающей цифры (20/20 Vision, аналог нашего «зрение — единица»).

Попробовал оставить только то, что даёт новые инсайты или делает пристойную переупаковку старого: Fjord, Milo, Monotype, Gartner, Pantone, Shutterstock, Depositphotos, 99 Designs, Dribbble, New York Times, цвета, книги, фронтенд, неоморфизм.

И отметил пару вещей от себя: инструменты дизайна, тёмная тема, гибкие экраны, стандарт токенов, трусость, спрос на дизайн-менеджеров.

Тёмная тема оформления

Материалы по созданию тёмной темы оформления интерфейса: гайдлайны платформ, двигатель прогресса в токенах, поддержка в письмах рассылки и на сайтах, хорошие кейсы.

Reflections on Business, Design, and Value

Andrea Mignolo очень здорово раскрывает тему ценности дизайна для бизнеса. Она предлагает рассматривать не только продукт дизайна как деятельности, но и обучающую активность, снимающую риски. Интересная отсылка к ценовой модели, которую можно применить к вариантам развития продукта.

5 UX Workshops Cheat Sheet

Kate Kaplan из Nielsen Norman Group описывает задачи и формат типовых рабочих сессий: изучение проблемы, эмпатия, дизайн, расстановка приоритетов, критика.

Thinking about color

Sam Mason de Caires и Adam Morse мощно расписывают работу над новой цветовой палитрой для дизайн-системы Cloudflare с учётом всех требований доступности. Также вышел генератор Leonardo, решающий похожую задачу.

Mental models for designers

Отличная подборка методов анализа проблемы и донесения пользы от её решения до коллег от Wes O’Haire из Dropbox. Краткий обзор с визуализацией. Перевод.

Новые инструменты дизайна

  • Figma: появилась одна из главных функций за всю историю — AutoLayout. Она автоматически изменяет размеры компонентов по контенту (особенности текущей версии). Плагины: Roller, линтинг для макетов. Статьи: как «Яндекс.Карты» связали макеты с разработкой; советы по организации проектов.

  • Sketch 61: изменений мало, скорее оптимизация работы. Учитывая обещание показать хотя бы бета-версию встроенного аналога Zeplin, это большое разочарование для пользователей. С другой стороны, обещают выпустить эту функцию в январе. А позже — некого помощника по улучшению дизайн-решений, совместную работу над макетом и более мощные возможности прототипирования.
  • Vectornator: вышла версия для Mac.
  • Storyland: конструктор промосайтов в формате «историй».

Сколько надо пользователей, чтобы…

Вадим Шлячков перелопатил тонну статей и литературы о правиле «для обнаружения значительной части проблем в интерфейсе достаточно пяти пользователей». Много расчётов для иллюстрации, когда оно работает, и исторических отсылок. Часть вторая.

Tracking Research Questions, Assumptions, and Facts in Agile

Rachel Krause из Nielsen Norman Group описывает подход к проверке гипотез, которые зачастую заложены в беклоге продуктовой команды.

Anna Dahlström — Storytelling in Design

Книга по сторителлингу в дизайне с упором на многоканальные продукты. Законы драматургии, протаганонисты (целевые пользователи) и антагонисты, развитие протагонистов, карты эмпатии.

People + AI Guidebook

Гайдлайны Google по проектированию взаимодействия в системах с использованием искусственного интеллекта.

Google’s Ivy Ross Wants You to Simply Be

Интервью с Ivy Ross, главой промышленного дизайна и UX в Google. Она рассказывает о концепции нейроэстетики, дизайн-студии Google Design Lab и своём опыте в целом.

Accessibility Tips for Web Developers

Памятка Addy Osmani по поддержке пользователей с ограниченными возможностями в вебе. Читайте также советы от команды Pocket.

Usability task scenarios — The beating heart of a usability test

Простая и ёмкая памятка David Travis из UserFocus по составлению сценариев юзабилити-тестирования.

Inside Ueno Agency Case Study Process

Как Ueno делает подачи своих проектов в портфолио. Это целая команда, так что один кейс обходится примерно в $15 тысяч.

Accelerators Allow Experts to Increase Efficiency

Aurora Harley из Nielsen Norman Group перечисляет способы быстрых, но менее наглядных способов управления интерфейсом для опытных пользователей.

Service Blueprinting FAQ

Хороший обзор сути и задач service blueprint от Sarah Gibbons и Alita Joyce из Nielsen Norman Group.

A Day in the Life of a UX Manager User Experience Magazine

Jerrod Larson описал рабочий день условного дизайн-менеджера. Он отличается от ситуации к ситуации, но в целом похож на правду.

Adobe XD Ideas — Where Designers Go to Grow

Журнал про дизайн от Adobe XD.

What is the role of an AI designer?

Amanda Linden из Facebook описывает зону ответственности и пользу от дизайнера, который занимается приземлением технологий искусственного интеллекта в компании.

Читайте полную версию дайджеста в моём блоге. В нём, как обычно, много новых материалов по дизайн-системам, инструментам дизайна, трендам, пользовательским исследованиям и ещё тонна всего.

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#ux #ui #пользовательскийопыт #интерфейсы #figma #sketch

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