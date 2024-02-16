Apple близка к завершению работы над ИИ-инструментом для помощи в написании кода — Bloomberg Статьи редакции
Он будет конкурировать с GitHub Copilot от Microsoft.
- Компания работала над инструментом в течение последнего года как частью обновления среды разработки Xcode, а теперь расширила его внутреннее тестирование и ускорила разработку, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом. По данным агентства, Apple планирует представить его уже в 2024 году.
- Инструмент будет работать подобно GitHub Copilot от Microsoft и использовать ИИ для помощи в написании кода, говорят собеседники. Также Apple якобы изучает возможности использования ИИ для тестирования приложений.
- Bloomberg предполагает, что компания может официально рассказать о планах на своей ежегодной конференции для разработчиков в июне 2024 года. В Apple отказались от комментариев.
- Microsoft и OpenAI представили GitHub Copilot — ИИ-сервис, который подсказывает, как улучшить код, летом 2021 года. В 2022-м GitHub открыла доступ к сервису для всех разработчиков, он работает по подписке за $10 в месяц. В апреле 2023 года Google также рассказала, что научила чат-бота Bard (теперь Gemini) писать, объяснять и отлаживать код.
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Хорошая попытка, редакция...
Позорная редакция. О чём угодно, но не о главной новости. Если они все посты о навальном зацензурируют, то пусть этот сайт катится к чертям
Это не полит. ресурс, почему это должно быть здесь?
админ яйца из Турции не успел купить =)
Ой ли?
А почему бы и нет? То, что у Apple нет своего аналога GitHub, это плохо, но с чего-то же нужно начинать. Да и Xcode наверняка все эти годы не валялся просто так на компьютерах программистов :)
Будет работать только на компах с M3 - процессорами с подключенным Vision PRO и переходником за 100500 долларов.
И салфеткой за $200!
copilot пробовал только неделю...
не очень понравилось, ожидал большего.
про gpt3 молчу, особенно в разрезе генерации кода для кодогена.
пишет что для go, что для dart, говно....
хотя в промте явно указываешь -посмотри в результат токенизации,==ast...=/
Какой нахуй Apple, Таня, что происходит?!!!!!!!!
Вам новостей мало что ли? Или кто-то по вашему заходя в интернет может этой новости не знать? Это итак везде и на гос и не гос сми.
Ты Таня?
Таир, но был бы рад быть Таней!
Флюидный какой
Нет, а как ты себе это представляешь именно тут?
На кой оно правда не ясно, нет бы работать над действительно полезным персональным ассистентом 🤦♂️
Код пишется реально быстрее — даже тот, который знаешь, как писать.
Пару недель назад нужно было сгенерировать статическую HTML-галерею с картинками из JSON-файла. Bard (теперь Gemini) справился с этим за 5 запросов.
Сейчас использую Duet AI в Visual Studio Code — он реально иногда пишет код впереди тебя, угадывает не всегда верно, но часто.
В Xcode пока есть инструменты только от сторонних разработчиков. Подписался на один такой, GPT Code Creator for Xcode за 499 ₽ в год — он работает, но активное действие для генерации кода приводит к меньшему его исползованию.
Интересно будет посмотреть, что выкатит Apple.
Спору нет. Я, как человек не писавший код самостоятельно, в целом в восторге от того что LLM позволяет упростить задачу написания кода до обычных текстовых запросов.
Моя претензия (КАК ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ) скорее в том что я ожидал увидеть от них шаги в сторону обновленной/улучшенной/переделанной Siri которая наконец сможет управлять экосистемой и помогать пользователю как это было обещано ещё на анонсах Siri
Вы же понимаете что над этими вещами разные отделы работают? И создание одного не мешает второму.
Не понимаю постоянных вбросов про позорную редакцию
Вы бы правила проекта перечитали что ли, пункт 1.9Политика не должна быть основной повесткой блога и комментариев, потому что vc.ru — площадка про бизнес. Разговоры о политике неизбежно скатываются в бессодержательные горячие споры.
Меня даже банили по этому пункту некоторое время назад, хотя я про политику почти ничего не заявлял, единственное что смог вспомнить - перепалку с пользователем Дадим В. 🤷 Редакция просто соответствует своим же правилам, площадок для обсуждения всего остального в интернете хватает
Да что вы говорите)))Вы бы правила проекта перечитали что ли, пункт 1.9
Политика не должна быть основной повесткой блога и комментариев, потому что vc.ru — площадка про бизнес. Разговоры о политике неизбежно скатываются в бессодержательные горячие споры.
Тогда почему до сих пор администрация не удалила этот недавно созданный пропагандистский аккаунт, который постит пасту про "прекрасный" СССР в стиле постов Пикабу? Был давно подан репорт на этот блог, он нарушает правила, никакого отношения к тематике ресурса не имеет. Никакой реакции до сих пор со стороны администрации сайта. Стрелочка не поворачивается, так? Правила такие "правила", то они есть, то их как бы нет, получаеся.
https://vc.ru/u/2910701-eho-sovetskih-ulic/1026025-kak-my-druzhili-v-sssr
Наконец-то интроверто-программисто-дрочеров заменят для простого кода. Кворку и ФЛ приготовится
Как бы тебя не заменили))
Долбоёбы в комментах незаменимы.
вайти невайти
Твоя жизнь стала бы легче? Замененные же придут конкурировать с тобой за должность охранника в спортмастере
Целый год потратили в пустую, а могли бы уже выпустить айфон 234.
А толку с закрытой эко-системой и навязыванием своей политики разработчикам?
Эппловские продукты как гусь в курятнике. Вроде животное, но не курица. И в итоге хер пойми что.
Ну так основные деньги там, особенно на подписках. Поэтому приходится пользоваться.
Основные деньги там, где есть платежеспособнпя аудитория. Эппл лишь один из множества продуктов с аудиторией такой. А учитывая что продукт не универсален, пользы ноль.
Назови другие такие же массовые аудитории.
Ну если бы ты был в теме, то знал бы толк – заработок, доход для разработчиков.