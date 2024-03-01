«СберТех» открыл для разработчиков платформу для совместной разработки и хостинга кода GitVerse Статьи редакции
Первые пользователи смогут протестировать ИИ-помощника для написания кода GigaCode.
- На GitVerse пользователи могут бесплатно размещать проекты, организовывать совместную работу, привлекать новых участников, комментировать и проверять код, назначать задачи, а также общаться и обмениваться материалами о технологиях и open-source. Об этом рассказал «СберТех».
- На GitVerse также можно перенести репозитории с «популярных git-площадок в один клик». В «СберТехе» отметили, что платформа создана и размещена в России.
- Первые зарегистрировавшиеся пользователи смогут поучаствовать в открытом тестировании персонального ИИ-ассистента GigaCode. Сервис позволяет сгенерировать варианты завершения кода в среде разработки в режиме реального времени. Он поддерживает более 15 языков, в том числе Java, Python, TypeScript, C/C++ и другие, и устанавливается как плагин.
- «СберТех» анонсировал GitVerse в сентябре 2023 года.
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До бана гитхаба 3... 2... 1...
Занавес строят с двух сторон. Если наши не забанят гитхаб, то гитхаб рано или поздно сам нас забанит. 💁♀️
Поэтому новость скорее положительная. А айтишникам надо пользоваться всем российским если они хотят здесь оставаться. Или мигрировать и пользоваться всем иностранным.
Отлично. Как раз зарабатываю на впн, чувствую всплеск будет на разработчиках =)
🤡
А потом ваш открытый код уйдёт конторе пид.... Оптимистов
Закрытый тоже...
Полностью согласен. Нет им больше веры.
Спасибо. Не надо, еще не хватало, чтобы все мои наработки в сбер ушли 🤣
Пусть лучше Майкрософту уйдут
И попрощаться? А с github-ом прощание уже пора начинать?
Ага, все исходники спиздят
🤣
Вообще не понимаю , зачем ростовщики лезут не в свое дело. Нахлобучивали бы народ кредитами и достаточно.
Сращивание финансового капитала и промышленного. Деньги есть, но обесцениваются. Надо куда то вкладывать.
За госбаблос же
GitVerse как GitHub
В России правда думают, что достаточно понаделать клонов и полетит?
"Он поддерживает более 15 языков"
Common Lisp поддерживает?
Всё жду когда ЦБ нахлобучит окончательно Сбер и другие банки. Он сейчас и так по сути управляет НСПК, которая обеспечивает все транзакции по платежным картам в России + СБП.
Им осталось доделать цифровой рубль, запилить свое приложение на телефон и предложить всем платить телефонами по QR коду или через СБП (в обязательном порядке).
Далее запилят автоматическую выдачу кредита на основе кредитной истории и после этого остальные банки нужны будут или бабкам пенсию платить, или какие-нибудь сложные операции типа ипотек делать.
Выдачу пластиковой карты можно будет организовать в МФЦ в качестве госуслуги. Я так понимаю ЦБ в глубине души люто ненавидит банки и застройщиков.
Что-то совсем хуйня какая-то. Вход на платформу только из сервисов сбербанка. То есть вход по паспорту только и с банковской картой сбера. Или пойдут по стратегии спамеров-мошенников, ты зарегаешься, а они тебя предложениями о кредите засыплют.
Такого маразма ещё не видел в жизни. Работал с кодом всю жизнь без паспорта и оффлайн, не обломлюсь и сейчас.
Если там можно чужой код подсмотреть и стырить, то всё логично.
А там кредиты предлагать будут?