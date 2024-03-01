Разработка
Таня Боброва

«СберТех» открыл для разработчиков платформу для совместной разработки и хостинга кода GitVerse Статьи редакции

Первые пользователи смогут протестировать ИИ-помощника для написания кода GigaCode.

  • На GitVerse пользователи могут бесплатно размещать проекты, организовывать совместную работу, привлекать новых участников, комментировать и проверять код, назначать задачи, а также общаться и обмениваться материалами о технологиях и open-source. Об этом рассказал «СберТех».
  • На GitVerse также можно перенести репозитории с «популярных git-площадок в один клик». В «СберТехе» отметили, что платформа создана и размещена в России.
  • Первые зарегистрировавшиеся пользователи смогут поучаствовать в открытом тестировании персонального ИИ-ассистента GigaCode. Сервис позволяет сгенерировать варианты завершения кода в среде разработки в режиме реального времени. Он поддерживает более 15 языков, в том числе Java, Python, TypeScript, C/C++ и другие, и устанавливается как плагин.
  • «СберТех» анонсировал GitVerse в сентябре 2023 года.

#новости #сбертех

1.9K показов
1.6K открытий
0
52 комментария
Написать комментарий...
 DxdV
В «СберТехе» отметили, что платформа создана и размещена в России

До бана гитхаба 3... 2... 1...

Ответить
Развернуть ветку
Запопу Кусь

Занавес строят с двух сторон. Если наши не забанят гитхаб, то гитхаб рано или поздно сам нас забанит. 💁‍♀️

Поэтому новость скорее положительная. А айтишникам надо пользоваться всем российским если они хотят здесь оставаться. Или мигрировать и пользоваться всем иностранным.

Ответить
Развернуть ветку
14 комментариев
Виталий Подольский

Отлично. Как раз зарабатываю на впн, чувствую всплеск будет на разработчиках =)

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Alex Ba

🤡

Ответить
Развернуть ветку
Nikita Klimanov

А потом ваш открытый код уйдёт конторе пид.... Оптимистов

Ответить
Развернуть ветку
Виталий Подольский

Закрытый тоже...

Ответить
Развернуть ветку
Владимир Орехов

Полностью согласен. Нет им больше веры.

Ответить
Развернуть ветку
Виталий Подольский

Спасибо. Не надо, еще не хватало, чтобы все мои наработки в сбер ушли 🤣

Ответить
Развернуть ветку
Разработка Телеграм-ботов

Пусть лучше Майкрософту уйдут

Ответить
Развернуть ветку
14 комментариев
Вадим Д.
можно перенести репозитории с «популярных git-площадок в один клик»

И попрощаться? А с github-ом прощание уже пора начинать?

Ответить
Развернуть ветку
hakhagmon

Ага, все исходники спиздят

Ответить
Развернуть ветку
Лавандовый Раф

🤣

Ответить
Развернуть ветку
Bazel Trevis

Вообще не понимаю , зачем ростовщики лезут не в свое дело. Нахлобучивали бы народ кредитами и достаточно.

Ответить
Развернуть ветку
Kelerius

Сращивание финансового капитала и промышленного. Деньги есть, но обесцениваются. Надо куда то вкладывать.

Ответить
Развернуть ветку
Тоже хочу

За госбаблос же

Ответить
Развернуть ветку
Тоже хочу

GitVerse как GitHub

Ответить
Развернуть ветку
Тоже хочу

В России правда думают, что достаточно понаделать клонов и полетит?

Ответить
Развернуть ветку
Тоже хочу

"Он поддерживает более 15 языков"
Common Lisp поддерживает?

Ответить
Развернуть ветку
--

Всё жду когда ЦБ нахлобучит окончательно Сбер и другие банки. Он сейчас и так по сути управляет НСПК, которая обеспечивает все транзакции по платежным картам в России + СБП.

Им осталось доделать цифровой рубль, запилить свое приложение на телефон и предложить всем платить телефонами по QR коду или через СБП (в обязательном порядке).

Далее запилят автоматическую выдачу кредита на основе кредитной истории и после этого остальные банки нужны будут или бабкам пенсию платить, или какие-нибудь сложные операции типа ипотек делать.

Выдачу пластиковой карты можно будет организовать в МФЦ в качестве госуслуги. Я так понимаю ЦБ в глубине души люто ненавидит банки и застройщиков.

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Широков

Что-то совсем хуйня какая-то. Вход на платформу только из сервисов сбербанка. То есть вход по паспорту только и с банковской картой сбера. Или пойдут по стратегии спамеров-мошенников, ты зарегаешься, а они тебя предложениями о кредите засыплют.
Такого маразма ещё не видел в жизни. Работал с кодом всю жизнь без паспорта и оффлайн, не обломлюсь и сейчас.

Ответить
Развернуть ветку
Настасья

Если там можно чужой код подсмотреть и стырить, то всё логично.

Ответить
Развернуть ветку
anon anon

А там кредиты предлагать будут?

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
49 комментариев
Раскрывать всегда