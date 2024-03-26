Apple проведёт ежегодную конференцию для разработчиков WWDC с 10 по 14 июня Статьи редакции
На презентации компания может рассказать о планах в области ИИ.
- Apple анонсировала даты мероприятия: она пройдёт с 10 по 14 июня в онлайн-формате. На конференции компания представит «новинки iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS и visionOS».
- Некоторые разработчики и студенты смогут подать заявку на просмотр основной презентации в Apple Park — она состоится 10 июня. Количество мест будет ограничено.
- На презентации Apple может раскрыть свои планы по внедрению ИИ, пишет The Verge. В феврале 2024 года глава компании Тим Кук заявил, что та представит свои разработки в сфере генеративного ИИ «позже в этом году». В марте Bloomberg сообщил, что начала обсуждать с Google добавление ИИ-функций Gemini в iPhone. По словам источников, в 2024-м в iOS могут появиться инструменты для генерации текста и изображений.
426 показов
648 открытий
Лучше бы Apple Pay в РФ включили
эппл пей не отключали в рф
Не работает
у меня работает
Везет, у меня не работает
думай
А как работает?
в русском эппсторе можно добавлять карты виза и мастеркард и платить ими на пос терминалах, которые принимают карты виза и мастеркард
Что? Спасибо большое!
пожалуйста
Зачем в апп стор добавлять ее, если надо в wallet для оплат NFC?
валлет внутри регионального аккаунта
У тебя может и айфон еще имеется?
естественно
👀
Этот комментарий я под каждой статьей буду читать? Может лучше сразу в поддержку эпл писать?
Не заслужили