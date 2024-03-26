Разработка
Евгения Евсеева

Apple проведёт ежегодную конференцию для разработчиков WWDC с 10 по 14 июня Статьи редакции

На презентации компания может рассказать о планах в области ИИ.

  • Apple анонсировала даты мероприятия: она пройдёт с 10 по 14 июня в онлайн-формате. На конференции компания представит «новинки iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS и visionOS».
  • Некоторые разработчики и студенты смогут подать заявку на просмотр основной презентации в Apple Park — она состоится 10 июня. Количество мест будет ограничено.
  • На презентации Apple может раскрыть свои планы по внедрению ИИ, пишет The Verge. В феврале 2024 года глава компании Тим Кук заявил, что та представит свои разработки в сфере генеративного ИИ «позже в этом году». В марте Bloomberg сообщил, что начала обсуждать с Google добавление ИИ-функций Gemini в iPhone. По словам источников, в 2024-м в iOS могут появиться инструменты для генерации текста и изображений.
Техника
DTF
Вкратце: 15-дюймовый MacBook Air, первая гарнитура смешанной реальности и другие анонсы июньской презентации Apple Статьи редакции

Компания проводит WWDC 2023.

#новости #apple #wwdc

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17 комментариев
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 Альвар

Лучше бы Apple Pay в РФ включили

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Aleks B

эппл пей не отключали в рф

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Альвар

Не работает

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Aleks B

у меня работает

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Альвар

Везет, у меня не работает

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Aleks B

думай

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Юрий Б.

А как работает?

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Aleks B

в русском эппсторе можно добавлять карты виза и мастеркард и платить ими на пос терминалах, которые принимают карты виза и мастеркард

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Егор Ушаков

Что? Спасибо большое!

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Aleks B

пожалуйста

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Альвар

Зачем в апп стор добавлять ее, если надо в wallet для оплат NFC?

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Aleks B

валлет внутри регионального аккаунта

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Santiago

У тебя может и айфон еще имеется?

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Aleks B

естественно

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Сергей Карабулин

👀

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Kim Fink

Этот комментарий я под каждой статьей буду читать? Может лучше сразу в поддержку эпл писать?

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местный житель

Не заслужили

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14 комментариев
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