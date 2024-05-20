Разработка
Полина Лааксо

Hackathon Raptors открыла набор на два международных хакатона для разработчиков Статьи редакции

Оба пройдут в онлайне.

  • Участвовать могут как опытные разработчики, так и студенты, которые занимались веб-разработкой и проектами в сфере ИИ и машинного обучения, рассказала организация.
  • Хакатон Interactive Educational Game for [MYAP] $%^&ing приурочен ко дню рождения математика и криптографа Алана Тьюринга и пройдёт с 23 июня по 30 июня 2024 года. Участники должны будут разгадать зашифрованную часть названия и разработать прототип браузерной игры. Заявку можно подать на сайте до 23 июня.
  • Mental Health AI Hackathon пройдёт с 27 июня по 30 июня 2024 года. Заявки также принимают на сайте вплоть до стартового дня. Инженеры будут соревноваться в разработке чат-бота для поддержки ментального здоровья на базе ИИ.
  • Максимальное количество человек в команде — пять, но можно подать индивидуальную заявку. Среди судей — инженеры из Google, Nvidia, Microsoft, Nokia Bell Labs, Salesforce, Meta (признана в России экстремистской и запрещена), Walmart и других компаний.
  • В соревнованиях есть призы. Победители получат по $1000, а занявшим второе и третье места полагается по $300 и $200 соответственно. В Hackathon Raptors считают, что это также возможность зарекомендовать себя перед специалистами из международных компаний.
Источник фото: Rhino News

#новости #хакатоны

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14 комментариев
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 Griby Lenina

Объясните гуманитарию, плиз.
Marathon — это марафон, почему hackathon не хакафон? Это как-то связано с тем, что python это питон, а не пифон?

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Максим Муравьев

По той же причине, что микрофон, не майкрофон, и майкрософт, не микрософт.

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Griby Lenina

Не совсем. Microsoft (от microcomputer software) никак не связан с microphone. А hackathon образован от marathon, типа хакерский марафон, эдакая игра слов. При переводе на русский легко можно было бы эту игру сохранить, если бы закрепилось название хакафон. Но что-то пошло не так.

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Дмитрий Афонов

Это все заговор

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Звенислав Николаевич

Ты еще спроси про though through thorough thought

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Звенислав Николаевич

Хотя в англ как раз тут в python/marathon/hackathon нет противоречия

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Labeling

Просто слово "марафон" пришло в русский не от английского "marathon", а от греческого "Μαραθών". В русском греческая "θ" обычно транскрибируется как "ф", а в английском как "th". Оттуда же, кстати, разница в Фома и Томас.

А "хакатон" в русский пришел из английского и "th" транскрибировали как "т".

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Центр принятия решений
$%^&ing

Подумал, это ляп, а оказалось вроде нет

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Olga Makarenko

мне кажется, что подсказка идет дальше, где-то в районе математика и криптографа Алана Тьюринга

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Максим Муравьев

Ага, скорее надо с эмуляторами энигмы играться

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Центр принятия решений

В любом случае, я слишком глуп для такого

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Слегка Придурковатый

"Участники должны будут разгадать зашифрованную часть названия и разработать прототип браузерной игры"

$%^&ing - fucking. Полдела сделано. Пойду разрабатывать прототип бравзерной игры.

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Невероятный Блондин

Там кстати у Dropbox утечка.
Прислали мне письмо с перечислением моих утекших данных, включая хешированные пароли.

Но уверяют что к аккаунту доступа не было, и всем пострадавшим сбросили пароли.

Сплошные расстройства 😔

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Serg
Победители получат по $1000, занявшим второе и третье места полагается по $300 и $200

вот это куш!

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