Hackathon Raptors открыла набор на два международных хакатона для разработчиков Статьи редакции
Оба пройдут в онлайне.
- Участвовать могут как опытные разработчики, так и студенты, которые занимались веб-разработкой и проектами в сфере ИИ и машинного обучения, рассказала организация.
- Хакатон Interactive Educational Game for [MYAP] $%^&ing приурочен ко дню рождения математика и криптографа Алана Тьюринга и пройдёт с 23 июня по 30 июня 2024 года. Участники должны будут разгадать зашифрованную часть названия и разработать прототип браузерной игры. Заявку можно подать на сайте до 23 июня.
- Mental Health AI Hackathon пройдёт с 27 июня по 30 июня 2024 года. Заявки также принимают на сайте вплоть до стартового дня. Инженеры будут соревноваться в разработке чат-бота для поддержки ментального здоровья на базе ИИ.
- Максимальное количество человек в команде — пять, но можно подать индивидуальную заявку. Среди судей — инженеры из Google, Nvidia, Microsoft, Nokia Bell Labs, Salesforce, Meta (признана в России экстремистской и запрещена), Walmart и других компаний.
- В соревнованиях есть призы. Победители получат по $1000, а занявшим второе и третье места полагается по $300 и $200 соответственно. В Hackathon Raptors считают, что это также возможность зарекомендовать себя перед специалистами из международных компаний.
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Объясните гуманитарию, плиз.
Marathon — это марафон, почему hackathon не хакафон? Это как-то связано с тем, что python это питон, а не пифон?
По той же причине, что микрофон, не майкрофон, и майкрософт, не микрософт.
Не совсем. Microsoft (от microcomputer software) никак не связан с microphone. А hackathon образован от marathon, типа хакерский марафон, эдакая игра слов. При переводе на русский легко можно было бы эту игру сохранить, если бы закрепилось название хакафон. Но что-то пошло не так.
Это все заговор
Ты еще спроси про though through thorough thought
Хотя в англ как раз тут в python/marathon/hackathon нет противоречия
Просто слово "марафон" пришло в русский не от английского "marathon", а от греческого "Μαραθών". В русском греческая "θ" обычно транскрибируется как "ф", а в английском как "th". Оттуда же, кстати, разница в Фома и Томас.
А "хакатон" в русский пришел из английского и "th" транскрибировали как "т".
Подумал, это ляп, а оказалось вроде нет
мне кажется, что подсказка идет дальше, где-то в районе математика и криптографа Алана Тьюринга
Ага, скорее надо с эмуляторами энигмы играться
В любом случае, я слишком глуп для такого
"Участники должны будут разгадать зашифрованную часть названия и разработать прототип браузерной игры"
$%^&ing - fucking. Полдела сделано. Пойду разрабатывать прототип бравзерной игры.
Там кстати у Dropbox утечка.
Прислали мне письмо с перечислением моих утекших данных, включая хешированные пароли.
Но уверяют что к аккаунту доступа не было, и всем пострадавшим сбросили пароли.
Сплошные расстройства 😔
вот это куш!