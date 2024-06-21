Минпромторг предложил ужесточить требования к мобильным ОС с открытым исходным кодом, используемым на критической инфраструктуре

По словам источника на ИТ-рынке, инициативу лоббирует «Ростелеком».Минпромторг предлагает ужесточить требования к включению мобильных операционных систем в реестр российского ПО, пишет РБК. В ведомстве уточнили, что речь о мобильных ОС с открытым исходным кодом.В частности, министерство предлагает ввести требование об отсутствии в их составе иностранных компонентов. Разработчики должны будут своими силами подтверждать возможность оказания техподдержки и выпуска новых версий. Также нужно будет подтверждать соответствие всем требованиям информбезопасности, предъявляемых регуляторами.В Минпромторге добавили, что требования планируют предъявлять к ОС, которые используются на объектах критической информационной инфраструктуры (сети связи и информсистемы госорганов, энергетических, финансовых, транспортных и других компаний), а также для госнужд. Предложения в «ближайшее время» направят в Минцифры.Инициативу лоббирует «Ростелеком» (ему принадлежит разработчик ОС «Аврора»), утверждает источник РБК на ИТ-рынке. Основная причина — правовые риски разработки мобильной ОС на базе Android Open Source Project (AOSP). Ещё одна — ОС с открытым исходным кодом можно сделать «малыми силами», и она станет конкурентом «Авроре», добавил источник.Собеседник считает, что в случае реализации инициативы «пострадают» прежде всего ОС на базе AOSP, например, «Ред ОС М» (разработчик «РедСофт») и kvadraOS (Yadro). В «Ростелекоме» на момент написания материала не ответили на запрос РБК, в Yadro и «РедСофт» отказались от комментариев.#новости
требование об отсутствии в их составе иностранных компонентов😂 Клоуны. Настолько не владеют ситуацией и основами?! Обратились бы к коллегам из Минцифры.
То есть 0%, по их же требованиям ни одна "отечественная" в кавычках ОС не попадёт в реестр никогда в жизни.