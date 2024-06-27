«Яндекс» запустил CodeRun — бесплатный онлайн-тренажёр с каталогом задач для разработчиков и аналитиков

В нём собраны задания разного уровня сложности и направлений.«Яндекс» представил CodeRun на фестивале Young Con. С помощью тренажёра пользователи могут проверять свои знания, готовиться к техническим собеседованиям, соревноваться в решении задач и получать награды.Каталог задач составляли разработчики компании и приглашённые эксперты: это задания с чемпионата по программированию Yandex Cup, «Тренировок по алгоритмам» и других мероприятий «Яндекса».Задачи разделены по уровням сложности и направлениям: мобильная разработка, фронтенд, бэкенд, машинное обучение, аналитика данных. Отслеживать свой прогресс пользователи могут в личном профиле.На CodeRun есть тематические и авторские подборки задач, придуманных или рекомендованных экспертами. Например, есть задания по машинному обучению от технического директора «Поиска» Алексея Гусакова.Также пользователи могут участвовать в сезонных соревнованиях: участники получают баллы за решённые задачи, а лидеры рейтинга по итогу сезона — сертификаты, мерч и другие призы, а также приглашение на награждение в офис «Яндекса». На сайте платформы проходит второй сезон, первый был в 2023 году. В компании уточнили, что тогда была бета.Источник: «Яндекс»В 2022 году «Яндекс» открыл разработчикам доступ к своим тестам для проверки технических навыков. В компании говорили, что специалисты могут пройти те же этапы, что и на реальных собеседованиях в компании, и проверить свой технический уровень.#новости #яндекс
Процветания Яндексу!
Счастья, здоровья, долгих лет жизни Яндексу!
*погибания
А чего про гигахрень не пишете?
Ну так себе награды за решенные задачи, я думаю, там задачки будут не из простых, а в итоге получишь мерч или награждение в офисе, ну это прям предел мечтаний!
А ты хотел, чтобы тебе платили за твою учёбу?