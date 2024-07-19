«Ситидрайв» начнёт платить исследователям за поиск уязвимостей в сервисе

Максимальная выплата — 100 тысяч рублей.Каршеринг добавил программу поиска узявимостей на платформу BI.ZONE Bug Bounty. Платить «Ситидрайв» будет за ошибки, найденные на сайте или в приложении на Android.В зависимости от уязвимости выплата составит до 100 тысяч рублей. Вознаграждение будет зависеть от того, насколько ошибка влияет на работу сервиса и конфиденциальность данных компании и её клиентов. Максимальную выплату можно получить за поиск критической для «Ситидрайва» узявимости.В первую очередь каршеринг интересуют критические недостатки серверных приложений, а также — неправильное использование платформы, нарушение аутентификации, небезопасные авторизация и хранение данных и другое.Согласно странице программы, компания уже получила 16 отчётов, восемь из них она приняла и выплатила 121 тысячу рублей. Средний размер вознаграждения — около 15 тысяч рублей.Фото: «Ситидрайв»#новости #ситидрайв
В зависимости от уязвимости выплата составит от условного срока до 100 тысяч рублей.
Неприятная вилка..
"Средний размер вознаграждения — около 15 тысяч рублей"
Айтишники за такие деньги даже мизинцем не пошевелят же.
Это вы рекламы курсов насмотрелись. 💁♀️
Большинство айтишников нищие и работают за копейки. 😒
Есть даже айтишники-бомжи, которые кодят на помойках или вокзалах. 😿
Причём их код зачастую лучше чем у техгигантов вроде Майкрософта, которые сегодня навернули планету своим обновлением. 😸💁♀️
Я и за 5 тыщ у Яндекса находил. Хотя да, я ж не айтишник
И то правда. Пара поездок на бизнесе, один поход к барберу и в крафтовый коктейльный бар, вот и закончились 15 к, ни о чем вообще
Ой да будут они выплачивать кому-то такие суммы. Вот 15к еще звучит реалистично, но явно не больше.