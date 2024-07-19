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Евгения Евсеева
Разработка

«Ситидрайв» начнёт платить исследователям за поиск уязвимостей в сервисе

Максимальная выплата — 100 тысяч рублей.

  • Каршеринг добавил программу поиска узявимостей на платформу BI.ZONE Bug Bounty. Платить «Ситидрайв» будет за ошибки, найденные на сайте или в приложении на Android.
  • В зависимости от уязвимости выплата составит до 100 тысяч рублей. Вознаграждение будет зависеть от того, насколько ошибка влияет на работу сервиса и конфиденциальность данных компании и её клиентов. Максимальную выплату можно получить за поиск критической для «Ситидрайва» узявимости.
  • В первую очередь каршеринг интересуют критические недостатки серверных приложений, а также — неправильное использование платформы, нарушение аутентификации, небезопасные авторизация и хранение данных и другое.
  • Согласно странице программы, компания уже получила 16 отчётов, восемь из них она приняла и выплатила 121 тысячу рублей. Средний размер вознаграждения — около 15 тысяч рублей.
Фото: «Ситидрайв»
Фото: «Ситидрайв»

#новости #ситидрайв

4
16
16 комментариев
Покер

В зависимости от уязвимости выплата составит от условного срока до 100 тысяч рублей.

4
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Рубль Упалов

Неприятная вилка..

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Слегка Придурковатый

"Средний размер вознаграждения — около 15 тысяч рублей"

Айтишники за такие деньги даже мизинцем не пошевелят же.

3
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Запопу Кусь

Это вы рекламы курсов насмотрелись. 💁‍♀️

Большинство айтишников нищие и работают за копейки. 😒

Есть даже айтишники-бомжи, которые кодят на помойках или вокзалах. 😿

Причём их код зачастую лучше чем у техгигантов вроде Майкрософта, которые сегодня навернули планету своим обновлением. 😸💁‍♀️

1
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Алеоп

Я и за 5 тыщ у Яндекса находил. Хотя да, я ж не айтишник

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oleg.pimenov

И то правда. Пара поездок на бизнесе, один поход к барберу и в крафтовый коктейльный бар, вот и закончились 15 к, ни о чем вообще

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Анна Валерьевна

Ой да будут они выплачивать кому-то такие суммы. Вот 15к еще звучит реалистично, но явно не больше.

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