Обновление VC для android 8.3.0

Начали тестировать новую версию приложений для DTF и VC.Что нового:Добавили возможность ставить реакции вместо лайка/дизлайка;Поддержали новый тип блока "YouTube" в редакторе постов.Что исправили и улучшили:Убран баг с дублированием постов через редактор;Убран баг с открытием комментариев по прямой ссылке/из уведомлений;Вернули отображение донатов;Небольшой редизайн блока “Персона”.Как присоединиться к тестированиюЧтобы получать ранние версии наших приложений, вступите в чат с бета-тестированием:Вступить