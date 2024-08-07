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Danya
Разработка

Обновление VC для android 8.3.0

Начали тестировать новую версию приложений для DTF и VC.

Что нового:

  • Добавили возможность ставить реакции вместо лайка/дизлайка;
  • Поддержали новый тип блока "YouTube" в редакторе постов.

Что исправили и улучшили:

  • Убран баг с дублированием постов через редактор;

  • Убран баг с открытием комментариев по прямой ссылке/из уведомлений;

  • Вернули отображение донатов;

  • Небольшой редизайн блока “Персона”.
Обновление VC для android 8.3.0
Обновление VC для android 8.3.0

Как присоединиться к тестированию

Чтобы получать ранние версии наших приложений, вступите в чат с бета-тестированием:

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