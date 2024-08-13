«Базальт СПО» начала разработку ОС для мобильных устройств

Это не первая попытка среди российских компаний, но лидерами среди продуктов у массовой аудитории остаются Android и iOS, отмечает РБК.«Базальт СПО», российский разработчик ОС «Альт» для госсектора, бизнеса, образования и частных пользователей, зарегистрировал товарный знак AltPhone, обратило внимание РБК. В компании пояснили изданию, что так будет называться мобильная ОС, над которой она работает.Сейчас она находится на стадии разработки. Платформа состоит из ядра Linux и программных компонентов, включённых в независимый репозиторий проекта «Сизиф». Сроки вывода продукта на рынок, инвестиции и другие детали в компании не назвали.Сооснователь венчурного фонда «Стриго Кэпитал» Дмитрий Комиссаров оценил возможные инвестиции в разработку AltPhone в «несколько сотен миллионов рублей». Это «гораздо дешевле», чем разработка платформы не на открытом коде.РБК напоминает, что в России несколько компаний занимаются разработкой мобильных ОС: «Открытые мобильные платформы» («Аврора»), НТЦ ИТ «РОСА» (Rosa Mobile), «Астра» (Astra Mobile), «Лаборатория Касперского» (KasperskyOS), Yadro (Kvadra OS), «Ред Софт» («Ред ОС М»). Но доминируют на рынке Android и iOS, указывает издание.Опрошенные РБК эксперты отмечают, что для госнужд и обеспечения безопасности данных чаще выбирают «Аврору» и KasperskyOS. При этом в целом на российском рынке мобильных ОС уже высокая конкуренция, и новым игрокам «придётся серьёзно поработать над дифференциацией своего продуктового предложения».#новости
Понятно. Очередной болгенос. Слава Дениса попова не даёт покоя любителям распилить госбабло
на российском рынке мобильных ОС уже высокая конкуренция, и новым игрокам «придётся серьёзно поработатьВ целом правда. Жаль не указано, что конкурируют они за госбабло, а не за пользователя.
выдадут очередной андроид со своей оболочкой, деньги попилят и на этом всё кончится.
не думаю, что даже увидим готовый продукт
Пишу этот камент с Альтфона. Всё хорошо, но обои скучноваты.