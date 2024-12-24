VK будет выкладывать исходный код своих ИТ-систем и продуктов в открытый доступ

Для этого компания запустила «пространство» OpenVK.Она уже выложила код инструмента для «патчинга байт-кода» Android-приложений ByteWeaver, библиотеки React-компонентов для создания интерфейсов мини-приложений, программы для визуализации данных StatsHouse, ускорителя цифровых сервисов Tarantool, системы удалённого управления Android-устройствами DeviceHub и библиотеки One-nio для создания приложений на Java.В OpenVK также доступны решения для машинного обучения. Среди них — набор предобученных кодировщиков для обработки естественного языка и модель для синтеза речи, которая помогает генерировать разные эмоциональные оттенки.По оценке источника vc.ru, близкого к холдингу, запуск таких инструментов с нуля обошёлся бы разработчикам в «десятки миллионов рублей» и потребовал бы «сотен и тысяч часов» работы. VK рассчитывает, что публикация исходного кода поможет лично ей привлечь разработчиков, а в остальном простимулирует развитие технологий на разных рынках.Источник фото: VK#vk #новости
Так у них итак все на GitHub давно лежит в открытом доступе.
это намек, что их исходники - взяты из чужих репозиториев?