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vc.ru
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Полина Лааксо
Разработка

VK будет выкладывать исходный код своих ИТ-систем и продуктов в открытый доступ

Для этого компания запустила «пространство» OpenVK.

  • Она уже выложила код инструмента для «патчинга байт-кода» Android-приложений ByteWeaver, библиотеки React-компонентов для создания интерфейсов мини-приложений, программы для визуализации данных StatsHouse, ускорителя цифровых сервисов Tarantool, системы удалённого управления Android-устройствами DeviceHub и библиотеки One-nio для создания приложений на Java.
  • В OpenVK также доступны решения для машинного обучения. Среди них — набор предобученных кодировщиков для обработки естественного языка и модель для синтеза речи, которая помогает генерировать разные эмоциональные оттенки.
  • По оценке источника vc.ru, близкого к холдингу, запуск таких инструментов с нуля обошёлся бы разработчикам в «десятки миллионов рублей» и потребовал бы «сотен и тысяч часов» работы. VK рассчитывает, что публикация исходного кода поможет лично ей привлечь разработчиков, а в остальном простимулирует развитие технологий на разных рынках.
Источник фото: VK
Источник фото: VK

#vk #новости

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82 комментария
Mike Espoo

Так у них итак все на GitHub давно лежит в открытом доступе.

13
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Иван Иванов

это намек, что их исходники - взяты из чужих репозиториев?

1
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