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Полина Лааксо
Разработка

ИТ-компании попросили Минцифры смягчить новые требования для включения в реестр российского ПО

Нахождение в реестре даёт налоговые и страховые льготы.

  • В конце 2024 года ведомство выложило проект постановления, в котором предложило вносить в реестр только те продукты, которые совместимы с одним микропроцессором из реестра Минпромторга (потом — с двумя), а ещё совместимы с двумя российскими ОС общего назначения или одной, если речь о программно-аппаратном комплексе (ПАК).
  • К смягчению требований призвали Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) и Ассоциация крупнейших потребителей ПО и оборудования (КП ПОО), пишет РБК со ссылкой на обращения.
  • Требование о совместимости с процессорами просят отложить на пять-семь лет. По словам АПКИТ, пока в реестре есть только один — «Эльбрус-16С». Он не поддерживает языки программирования, на которых написано российское ПО для защиты от кибератак, а по производительности «в разы уступает даже бытовым Intel Core i7».
  • Положение о совместимости продуктов в составе ПАК с одной российской ОС «не имеет практического смысла». В АПКИТ говорят, что такое ПО изначально создают под определённое аппаратное обеспечение — под одним серийным номером.
  • Чтобы обеспечить совместимость продуктов с двумя ОС, придётся «полностью пересмотреть архитектуру» того ПО, которое только разрабатывают. Это приведёт к увеличению затрат и переносу «сроков импортозамещения», предупреждают в КП ПОО. Глава InfoWatch Наталья Касперская, наоборот, считает, что эта мера полезная: она «убережёт реестр от слабых, мусорных продуктов».
  • Компании опасаются, что, как только новые требования вступят в силу, ПО, которое им не соответствует, исключат из реестра. Но в Минцифры заверяют, что этого не случится: разработчикам дадут переходный период.
Источник фото: РБК
Источник фото: РБК

#новости #минцифры

18
5
73 комментария
Слегка Придурковатый

«в разы уступает даже бытовым Intel Core i7»

Что-то на дискредитационном.

22
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United24

Зато в разы превосходит по возможности жарки яиц

1
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Император Нолимоций

И в самом деле. Нет чтобы написать «опережает абак, счёты, [далее перечисление процессоров вплоть до Pentium MMX]».

2
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new_comment

Даже i7 уступает! А что насчёт селерона?

1
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Roman Orlov

Писать ПО в расчёте на "бытовой i7" - это какая-то адовая профнепригодность. Устройства с настоящими бытовыми процессорами начиная с N100, например, и заканчивая i3/i5 линейками - это всё по мнению этих "специалистов" что, тонкие клиенты?

1
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ЯжПрограммист

И закладок с бэкдорами ЦРУ-шных меньше. Не порядок!

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Griby Lenina

смягчить новые требования для включения в реестр российского ПО

Давайте так: если хотя бы дворник в компании русский, то её ПО считается российским, окей?

14
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