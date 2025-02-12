ИТ-компании попросили Минцифры смягчить новые требования для включения в реестр российского ПО

Нахождение в реестре даёт налоговые и страховые льготы. В конце 2024 года ведомство выложило проект постановления, в котором предложило вносить в реестр только те продукты, которые совместимы с одним микропроцессором из реестра Минпромторга (потом — с двумя), а ещё совместимы с двумя российскими ОС общего назначения или одной, если речь о программно-аппаратном комплексе (ПАК).К смягчению требований призвали Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) и Ассоциация крупнейших потребителей ПО и оборудования (КП ПОО), пишет РБК со ссылкой на обращения.Требование о совместимости с процессорами просят отложить на пять-семь лет. По словам АПКИТ, пока в реестре есть только один — «Эльбрус-16С». Он не поддерживает языки программирования, на которых написано российское ПО для защиты от кибератак, а по производительности «в разы уступает даже бытовым Intel Core i7».Положение о совместимости продуктов в составе ПАК с одной российской ОС «не имеет практического смысла». В АПКИТ говорят, что такое ПО изначально создают под определённое аппаратное обеспечение — под одним серийным номером.Чтобы обеспечить совместимость продуктов с двумя ОС, придётся «полностью пересмотреть архитектуру» того ПО, которое только разрабатывают. Это приведёт к увеличению затрат и переносу «сроков импортозамещения», предупреждают в КП ПОО. Глава InfoWatch Наталья Касперская, наоборот, считает, что эта мера полезная: она «убережёт реестр от слабых, мусорных продуктов».Компании опасаются, что, как только новые требования вступят в силу, ПО, которое им не соответствует, исключат из реестра. Но в Минцифры заверяют, что этого не случится: разработчикам дадут переходный период.Источник фото: РБК#новости #минцифры
«в разы уступает даже бытовым Intel Core i7»
Что-то на дискредитационном.
Зато в разы превосходит по возможности жарки яиц
И в самом деле. Нет чтобы написать «опережает абак, счёты, [далее перечисление процессоров вплоть до Pentium MMX]».
Даже i7 уступает! А что насчёт селерона?
Писать ПО в расчёте на "бытовой i7" - это какая-то адовая профнепригодность. Устройства с настоящими бытовыми процессорами начиная с N100, например, и заканчивая i3/i5 линейками - это всё по мнению этих "специалистов" что, тонкие клиенты?
И закладок с бэкдорами ЦРУ-шных меньше. Не порядок!
смягчить новые требования для включения в реестр российского ПО
Давайте так: если хотя бы дворник в компании русский, то её ПО считается российским, окей?