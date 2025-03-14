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Карина Пардаева
Разработка

Головная структура «Т-банка» открыла R&D-центр для разработки новых технологий

Вместе с вузами он будет изучать алгоритмы ИИ.

  • Центр займётся исследованиями в области искусственного интеллекта (ИИ), баз данных и аналитических систем, информационной безопасности и фундаментальных алгоритмов, сообщила пресс-служба «Т-Технологий».
  • Один из основных проектов — разработка ИИ-ассистента для программирования. В компании ожидают, что к 2026 году доля ИИ-кода в «Т-Технологиях» вырастет в шесть раз — до 25%.
  • В создание центра инвестировали 500 млн рублей. Деньги пойдут на наём инженеров и создание команды с нуля, закупку оборудования и софинансирование грантов на исследования вместе с университетами, уточнили «Ведомостям» представители экосистемы.
  • R&D-центр уже договорился о сотрудничестве с МФТИ и «Сколтехом». Вместе с МФТИ он курирует лабораторию: она занимается исследованиями в области рекомендательных систем, обучения с подкреплением, компьютерного зрения и больших языковых моделей (LLM).

#новости

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