Белорусский разработчик программ EPAM прекратит сотрудничество с клиентами в России Статьи редакции
Компания пообещала «обеспечить переходную поддержку клиентов».
Белорусский разработчик программного обеспечения EPAM заявил о поддержке Украины и прекращении обслуживания клиентов в России.
Компания пообещала «обеспечить переходную поддержку клиентов» и отметила, что не работает с российским правительством и полностью соблюдает санкции. «Компания также оценивает другие свои операции в регионе», — говорится в заявлении EPAM.
Кроме того, компания выделит $100 млн для поддержки своих сотрудников и их семей в Украине.
EPAM отметила, что обеспечивает непрерывность бизнеса и ускоряет набор сотрудников в Центральной и Восточной Европе, Латинской Америке и Индии.
А где EPAM была все 8 лет??!1
*картинка с обезьяной про 8 лет.jpeg
вывозил сотрудников из Беларуси в Украину
Бля, реально обидно. У меня товарищи, кто отсидел свои 15 суток, уезжали в Украину, делали внж. И тут снова пришла беда. Пиздец не везет ребятам.
Бздец, я когда понял что произошло, мне поплохело..
Сейчас обратно повезёт?
Киньте, пжл, эту картинку с обезьяной, найти не могу)
дай человеку удочку...
Я гуглил кстати, не нашел. Может потому что в Яндексе.
- ЕПАМ
- Американский разработчик.
Кек.
Effective
Programming
for AMerica
А с сотрудниками EPAM в России что будет? Так-то там, кажется, более 10 000 сотрудников работает... Точное количество не знаю. Но если такое кол-во айтишников хлынет на рынок труда в РФ, то начнётся жёсткий демпинг...
около 4000. Топовых вывозят в безопасные страны, а потом предлагают в Канаду.
Я общался с друзьями из EPAM буквально на этой недели - держать в РФ кого-либо нет смысла, т.к. клиенты не хотят таких рисков. Но при этом полностью поддерживают действия компании и готовы подождать с релокацией. Так что EPAM еще получает очень большие репутационные плюсы.
у них акции за полгода обвалились ещё сильнее, чем рубль. Явные проблемы, которым репутация не поможет.
Не за полгода! У них акции начали падать как раза с момента начала напряженности в восточной Европе - с конца декабря. Т.к. как у них в UA/BY/RU около 35% ресурсов и их специализация на топовых ресурсах. До января был большой рост.
Они же про клиентов только говорят
А это не взаимосвязано? Если уходит клиент закрывается проект, то высвобождается сотрудник на нем работающий.
Возможно ошибаюсь, но такое количество сотрудников куда деть? Релокейт? Ремоут? Тоже сомнительно на фоне всех этих ограничений с переводом денег(читай зарплаты).
Блин, все думают о себе(ну как бы понятно, но... ) , но о своих людях, о реальных своих ребятах, приносящих основную прибыль, в конце-концов, компаниям...
Мне кажется нет. Клиенты же за рубежом, а разработка аутсорс в России. Возможно каких-то Рос клиентов (заказчиков) подрезали, но мелких. Думаю, с сотрудниками ничего не будет. Т.к большинство заказчиков за рубежом
Я об этом как раз. Если офис ЕРАМ уходит, то есть не будет его представительства в РФ, то он не резидент. Так ведь? То есть наши остаются работать тут и... Как они получают деньги от иностранного работодателя? Мож что упускаю из внимания, конечно🤔 Просто вторые сутки сыпятся новости, письма от клиентов, кандидатов с инфой что они в очень активном поиске... А ещё много личных историй🤦♀️
Ключевой момент тут в том, что зарубежные компании (не EPAM сам по себе) отказываются работать с удаленными сотрудниками из РФ. Они не против русских сотрудников, но против того, что они работали из России. Так что либо релокация, либо замена команд.
Поэтому и Accenture уходит.
Да, я понимаю, что не против русских в принципе. но риски на себя брать не будут. Это объяснимо. Но не с моральной точки зрения. Хотя, мораль у всех своя. Быть на стороне Украины-это тоже позиция, имеют право. Но быть хорошим за чужой счёт тоже такое себе. (ИМХО сугубо).
А в чем мораль? Сейчас 141 страна мира считают аморальным поддерживать агрессию Россию каким либо способом. Даже во время WW2 антигитлеровская коалиция не была так обширна, как антипутинская.
p.s. Многим компаниям до сих пор вспоминают даже ограниченное сотрудничество с Германие, поэтому сейчас никто не хочет допустить такую же ошибку.
В том, что бросают тех людей, конкретных, не каких-то гипотетических, которые были им полезны. Плюют на их потреьгости(семьи, ипотеки, проблемы), а за их счёт заботятся о других людях, которые попали тоже в фиговую ситуацию. А по какому праву проблемы одних решают за счёт других? Почему бы за свой свэчет не быть хорошим?
Пока они приносили прибыль, были хорошими. А сейчас-сюрприз! Оказывается, они русские.
Этот как сейчас в UK:"беженцев будут расселять в домах русских олигархов". То есть олигархи въехали в страну вбухав в её экономику тучу денег, для получения подданства, теперь на мороз их. Они не по данные больше. они русские. Деньги их взяли и пинком. Политика двойных стандартов.
Политика войны-зло, но надо быть последовательным.
Я знаю, что могут быть не права-не претендую, но я вижу ситуацию с этой стороны.
что бросают тех людей
Они не бросают. Они предлагают релоцироваться. Спасают, кого могут. Сотрудники сами должны решать.
Большинство компаний сейчас миллионы тратят что бы поддерживать сотрудников в той же Украине. Они не могут вывести мужчин-сотрудников, но вывозят их семьи. Не думаю о расходах.
Вы сейчас о чем? Россия это страна, которая начала войну в Европе. То что, Путин это решил называть "спецоперация", не меняет того факт, что это война.
Что значит имя? Роза пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть нет.
А вы сейчас такие "а нас-то за что".
Мне кажется, мы немного о разном.
Про войну я не говорю и не спорю.
Это ваши предположения или инфа из первых рук, что офисы epam закрывают вместе с сотрудниками?
Посмотрите что я написал выше, потом что написала Lena * (мы с ней не знакомы, но ее информация о чем-то говорит) и решите сами.
Вы же наверно должны понимать риски о классификации информации.
Поговорил со знакомым из Epam. Говорит, пока всё норм. В смысле не сокращают прям сейчас, ничего не закрывают.
По крайней мере у него такой инфы нет
Насколько я знаю, EPAM в России обслуживает ру-клиентов, как и Luxoft. Как раз по той причине аффилированности, что выше писали. Соответственно логичным кажется, что часть уйдут на релокейт, часть вернутся на рынок. (вряд ли у EPAM такие большие проектные резервы, что они готовы сразу трудоустроить 3К сотрудников на новые проекты)
Уходят полностью вместе с офисом в РФ. Сотрудникам предлагается релокация.
Ну видимо у них есть план)
.
Свифту даже у сбера не кирдык расслабься
Ключевых сотрудников перевезли
Это те кто хорошо танцует и поёт?
Старшие должности, как слышал
А кто будет веселые клипы записывать?
может в Украину переедут, тут нацистов уже почти уничтожили
Нет, не всё)
Ах, да, сейчас ещё снизу постучат 😂
С каждым днем все хуже и хуже по экспоненте 🥲
еще не всё доломали, да
".. Нет не все! против бритвы пиджак и брюки!" (Дженльмены Удачи)
тут самая главная новость в слове АМЕРИКАНСКИЙ...
Тут самая главная новость это "уходит". ЕПАМ это не только деньги программистам, это компания которая привносила очень много экспертизы и новых практик.
у них штаб-квартира в США с самого основания в 1993
в РБ только разрабы сидят
Варгейминг тоже не Белорусский.
Ждем новостей от Luxoft.
Ждем новостей от Luxoft
А они разве уже несколько лет назад не переехали в Словакию по требованию Boeing и Deutsche Bank?
Нет, они входят в группу DXC, Luxoft Russia - только малая часть айсберга, обслуживающая ру-клиентов.
и Wialon
Летс ми спик фром май харт, ин инглиш.
Уи ар эн американ компани.
В Android оповещении приложения VC.RU EPAM стал Американским
За котанов +, хоть что-то хорошее в ленте!
Да не ссыте, завтра батька им пиздюлей вставит, вернутся как миленькие ещё скидку дадут.
У них корни белорусские, но весь менеджмент и основатели давно в США. Да и доля сотрудников там минимальная и они так уже неделю как всех вывозят из BY/RU/UA.
Блин, повезло сотрудникам. В США вывозят же? Или Европу?
Сначала в "безопасную" страну, а потом куда можно сделать визы в зависимости от уровня. Очень многих сейчас в Канаду везут, но там требование визы что бы от мидла и выше были.
Но там похоже ожидаются кое-какие послабление от многих стран для таких ресурсов (включая США), так что список упрощенных виз может увеличится.
Эх, завидно. Пойду на айтишника короче учиться, лет через 5 может тоже кто заберёт меня🤠
Любой кто зарегится в штатах будет американской компанией. Удивительно, но факт.
Ну видимо они хотят снизить репутационный удар по себе, т.к. они из Беларуси , а Беларусь тоже нынче по санкциями
Да это целый лайнер
В РФ ещё много Титаников.
+1 ... Запасаемся попкорном и смотрим как тонет корабль экономики....
Поп-корм не наше слово, силосом тогда уж.
огромный выброс айтишников на рынок труда?
разбирай джавистов по 100к
Обычное позерство. Кто будет отказываться от огромного рынка из-за каких-то cраных хохлов?
Кому нужно разом столько узких спецов? Щас будет 10 человек на 1 место
Вряд ли. Даже внутри страны заказов немеренно. Плюс, вангую, через полгода, как российская армия перевешает поганых нацистов, все эти галеры и зарубежные фирмы вернуться как ни в чем не бывало.
Они не вернутся. Это огромный риск. Никто теперь не придет. Я бы не пришел. Есть куча других стран,
Не говори гоп. Дефицит разрабов был, есть и будет. Плюс ресурсный голод. Плюс чубатых с рынка убрали. Приползут как миленькие.
С каких щей изначально компания из Беларуси стала американской…
Компания EPAM была основана в 1993 году двумя одноклассниками Аркадием Добкиным и Леонидом Лознером[5]. Название компании происходило от «Effective Programming for America». Первые офисы были открыты в США и Белоруссии.
For ДЛЯ Америки ))
Ребрендинг
компания из Беларуси
штаб-квартира в США
из вики
EPAM Systems — американская ИТ-компания, основанная в 1993 году. Производитель заказного программного обеспечения, специалист по консалтингу, резидент Белорусского парка высоких технологий[3]. Штаб-квартира компании расположена в Ньютауне, штат Пенсильвания, а её отделения представлены более чем в 40 странах мира[4].
Чёт совсем все печальнее и печальнее
Комментарий удален
Наоборот, всех, кого я знаю, мечтают работать в EPAM. Ну и те, кто ушёл в EPAM, там и остаются.
Комментарий удален
не, из многих "галер" одна из самых адекватных, с хорошими бенефитами, зарплатами, поддержкой и т.п..
Посмотрим как приползёт обратно
Это аутсорс. Такое умрет первым.
Конечно. Чтоб клиента не потерять. На пока лучше оборвать все концы и связи.
Так это не правда, я сам тут работаю
правда. только я не понял, выгонят всех вообще, или только тех, кто работает на русских проектах, а офис продолжит работать дальше
Пресс-релиз на сайте глянь
я не удивлюсь если данный мув не вернет состояния акций
Одной вшивой галерой меньше! Заказов для российских компаний больше!
До 4 марта можно было перевести себе на карту физлица 150-500 тысяч рублей без комиссии в зависимости от тарифа.
Первые истории о том, как сотрудников переводят на минимальную оплату труда или сокращают на фоне экономического кризиса в России.
Пока не выступит регулятор.
По словам авторов, принятие законопроекта позволит «лучше контролировать депутатов и их семьи в рамках антикоррупционного закона».