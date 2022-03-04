Разработка
Лиана Липанова

Белорусский разработчик программ EPAM прекратит сотрудничество с клиентами в России Статьи редакции

Компания пообещала «обеспечить переходную поддержку клиентов».

Белорусский разработчик программного обеспечения EPAM заявил о поддержке Украины и прекращении обслуживания клиентов в России.

Компания пообещала «обеспечить переходную поддержку клиентов» и отметила, что не работает с российским правительством и полностью соблюдает санкции. «Компания также оценивает другие свои операции в регионе», — говорится в заявлении EPAM.

То, что происходит в Украине, глубоко затрагивает нас. Наши коллеги по всему миру объединились для поддержки 14 тысяч членов нашей команды в Украине и их семей.

Мы благодарим наших сотрудников, которые неустанно работают над обеспечением стабильного обслуживания, и наших клиентов по всему миру за их поддержку и постоянное доверие.

Аркадий Добкин
гендиректор и президент EPAM

Кроме того, компания выделит $100 млн для поддержки своих сотрудников и их семей в Украине.

EPAM отметила, что обеспечивает непрерывность бизнеса и ускоряет набор сотрудников в Центральной и Восточной Европе, Латинской Америке и Индии.

#новость #epam

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89 комментариев
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Сергей Я

А где EPAM была все 8 лет??!1

*картинка с обезьяной про 8 лет.jpeg

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36
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Vladislav Pozniak

вывозил сотрудников из Беларуси в Украину

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27
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Βасилий Γерасимов

Бля, реально обидно. У меня товарищи, кто отсидел свои 15 суток, уезжали в Украину, делали внж. И тут снова пришла беда. Пиздец не везет ребятам.

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12
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Володя Родионов

Бздец, я когда понял что произошло, мне поплохело..

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0
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Сергей Я

Сейчас обратно повезёт?

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0
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Георгий Михнов

Киньте, пжл, эту картинку с обезьяной, найти не могу)

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Mark
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2
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Дима Анонимный

дай человеку удочку...

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0
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Сергей Я

Я гуглил кстати, не нашел. Может потому что в Яндексе.

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0
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Shoo

- ЕПАМ
- Американский разработчик.

Кек.

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20
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Vladislav Pozniak

Effective
Programming
for AMerica

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7
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Илья Волочков

А с сотрудниками EPAM в России что будет? Так-то там, кажется, более 10 000 сотрудников работает... Точное количество не знаю. Но если такое кол-во айтишников хлынет на рынок труда в РФ, то начнётся жёсткий демпинг...

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5
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John Doe

около 4000. Топовых вывозят в безопасные страны, а потом предлагают в Канаду.
Я общался с друзьями из EPAM буквально на этой недели - держать в РФ кого-либо нет смысла, т.к. клиенты не хотят таких рисков. Но при этом полностью поддерживают действия компании и готовы подождать с релокацией. Так что EPAM еще получает очень большие репутационные плюсы.

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12
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Алексей Попков

у них акции за полгода обвалились ещё сильнее, чем рубль. Явные проблемы, которым репутация не поможет.

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1
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John Doe

Не за полгода! У них акции начали падать как раза с момента начала напряженности в восточной Европе - с конца декабря. Т.к. как у них в UA/BY/RU около 35% ресурсов и их специализация на топовых ресурсах. До января был большой рост.

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3
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Андрей Чуринов

Они же про клиентов только говорят

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2
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Lena *

А это не взаимосвязано? Если уходит клиент закрывается проект, то высвобождается сотрудник на нем работающий.
Возможно ошибаюсь, но такое количество сотрудников куда деть? Релокейт? Ремоут? Тоже сомнительно на фоне всех этих ограничений с переводом денег(читай зарплаты).
Блин, все думают о себе(ну как бы понятно, но... ) , но о своих людях, о реальных своих ребятах, приносящих основную прибыль, в конце-концов, компаниям...

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4
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Василий Петров

Мне кажется нет. Клиенты же за рубежом, а разработка аутсорс в России. Возможно каких-то Рос клиентов (заказчиков) подрезали, но мелких. Думаю, с сотрудниками ничего не будет. Т.к большинство заказчиков за рубежом

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0
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Lena *

Я об этом как раз. Если офис ЕРАМ уходит, то есть не будет его представительства в РФ, то он не резидент. Так ведь? То есть наши остаются работать тут и... Как они получают деньги от иностранного работодателя? Мож что упускаю из внимания, конечно🤔 Просто вторые сутки сыпятся новости, письма от клиентов, кандидатов с инфой что они в очень активном поиске... А ещё много личных историй🤦‍♀️

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0
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John Doe

Ключевой момент тут в том, что зарубежные компании (не EPAM сам по себе) отказываются работать с удаленными сотрудниками из РФ. Они не против русских сотрудников, но против того, что они работали из России. Так что либо релокация, либо замена команд.

Поэтому и Accenture уходит.

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0
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Lena *

Да, я понимаю, что не против русских в принципе. но риски на себя брать не будут. Это объяснимо. Но не с моральной точки зрения. Хотя, мораль у всех своя. Быть на стороне Украины-это тоже позиция, имеют право. Но быть хорошим за чужой счёт тоже такое себе. (ИМХО сугубо).

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0
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John Doe

А в чем мораль? Сейчас 141 страна мира считают аморальным поддерживать агрессию Россию каким либо способом. Даже во время WW2 антигитлеровская коалиция не была так обширна, как антипутинская.

p.s. Многим компаниям до сих пор вспоминают даже ограниченное сотрудничество с Германие, поэтому сейчас никто не хочет допустить такую же ошибку.

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3
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Lena *

В том, что бросают тех людей, конкретных, не каких-то гипотетических, которые были им полезны. Плюют на их потреьгости(семьи, ипотеки, проблемы), а за их счёт заботятся о других людях, которые попали тоже в фиговую ситуацию. А по какому праву проблемы одних решают за счёт других? Почему бы за свой свэчет не быть хорошим?
Пока они приносили прибыль, были хорошими. А сейчас-сюрприз! Оказывается, они русские.
Этот как сейчас в UK:"беженцев будут расселять в домах русских олигархов". То есть олигархи въехали в страну вбухав в её экономику тучу денег, для получения подданства, теперь на мороз их. Они не по данные больше. они русские. Деньги их взяли и пинком. Политика двойных стандартов.
Политика войны-зло, но надо быть последовательным.
Я знаю, что могут быть не права-не претендую, но я вижу ситуацию с этой стороны.

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0
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John Doe

что бросают тех людей
 Они не бросают. Они предлагают релоцироваться. Спасают, кого могут. Сотрудники сами должны решать.

Большинство компаний сейчас миллионы тратят что бы поддерживать сотрудников в той же Украине. Они не могут вывести мужчин-сотрудников, но вывозят их семьи. Не думаю о расходах.

Вы сейчас о чем? Россия это страна, которая начала войну в Европе. То что, Путин это решил называть "спецоперация", не меняет того факт, что это война.

Что значит имя? Роза пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть нет.
А вы сейчас такие "а нас-то за что".

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Lena *

Мне кажется, мы немного о разном.
Про войну я не говорю и не спорю.

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Василий Петров

Это ваши предположения или инфа из первых рук, что офисы epam закрывают вместе с сотрудниками?

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John Doe

Посмотрите что я написал выше, потом что написала Lena * (мы с ней не знакомы, но ее информация о чем-то говорит) и решите сами.

Вы же наверно должны понимать риски о классификации информации.

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Василий Петров

Поговорил со знакомым из Epam. Говорит, пока всё норм. В смысле не сокращают прям сейчас, ничего не закрывают.

По крайней мере у него такой инфы нет

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Дмитрий Токарев

Насколько я знаю, EPAM в России обслуживает ру-клиентов, как и Luxoft. Как раз по той причине аффилированности, что выше писали. Соответственно логичным кажется, что часть уйдут на релокейт, часть вернутся на рынок. (вряд ли у EPAM такие большие проектные резервы, что они готовы сразу трудоустроить 3К сотрудников на новые проекты)

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John Doe

Уходят полностью вместе с офисом в РФ. Сотрудникам предлагается релокация.

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Андрей Чуринов

Ну видимо у них есть план)

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0
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Андрей Чуринов

.

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Должный микроскоп

Если сотрудники в РФ как они им за платить будут если свифту кирдык

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1
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Blackrock

Свифту даже у сбера не кирдык расслабься

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Дмитрий Зинов

Ключевых сотрудников перевезли

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Andrey Horyakov

Это те кто хорошо танцует и поёт?

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2
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Дмитрий Зинов

Старшие должности, как слышал

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0
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Andrey Horyakov

А кто будет веселые клипы записывать?

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0
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unknown

может в Украину переедут, тут нацистов уже почти уничтожили

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0
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Jack Sparrow
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9
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jianku13

Нет, не всё)

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0
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Breitson Live

Ах, да, сейчас ещё снизу постучат 😂

С каждым днем все хуже и хуже по экспоненте 🥲

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3
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Ivan Zamorev

еще не всё доломали, да

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2
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Corvette G

".. Нет не все! против бритвы пиджак и брюки!" (Дженльмены Удачи)

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0
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Страстной Филипп

Парам пара пам — ЕПАМ.

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7
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Maksim M

тут самая главная новость в слове АМЕРИКАНСКИЙ...

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4
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Андрей Беняш

Тут самая главная новость это "уходит". ЕПАМ это не только деньги программистам, это компания которая привносила очень много экспертизы и новых практик.

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1
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Michael Smith

у них штаб-квартира в США с самого основания в 1993

в РБ только разрабы сидят

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0
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Pavel Petel

Варгейминг тоже не Белорусский.

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0
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Дмитрий Токарев

Ждем новостей от Luxoft.

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4
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Denis Bystruev

Ждем новостей от Luxoft
А они разве уже несколько лет назад не переехали в Словакию по требованию Boeing и Deutsche Bank?

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0
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Дмитрий Токарев

Нет, они входят в группу DXC, Luxoft Russia - только малая часть айсберга, обслуживающая ру-клиентов.

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1
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Йонас Урбонас

и Wialon

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0
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Алексей Овечкин

Летс ми спик фром май харт, ин инглиш.
Уи ар эн американ компани.

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3
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Ivan Bormotov

В Android оповещении приложения VC.RU EPAM стал Американским

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1
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Йонас Урбонас

За котанов +, хоть что-то хорошее в ленте!

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5
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Сергей Я

Да не ссыте, завтра батька им пиздюлей вставит, вернутся как миленькие ещё скидку дадут.

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1
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John Doe

У них корни белорусские, но весь менеджмент и основатели давно в США. Да и доля сотрудников там минимальная и они так уже неделю как всех вывозят из BY/RU/UA.

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2
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Сергей Я

Блин, повезло сотрудникам. В США вывозят же? Или Европу?

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0
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John Doe

Сначала в "безопасную" страну, а потом куда можно сделать визы в зависимости от уровня. Очень многих сейчас в Канаду везут, но там требование визы что бы от мидла и выше были.

Но там похоже ожидаются кое-какие послабление от многих стран для таких ресурсов (включая США), так что список упрощенных виз может увеличится.

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2
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Сергей Я

Эх, завидно. Пойду на айтишника короче учиться, лет через 5 может тоже кто заберёт меня🤠

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–1
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Сергей Кузнецов

Любой кто зарегится в штатах будет американской компанией. Удивительно, но факт.

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2
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Андрей Чуринов

Ну видимо они хотят снизить репутационный удар по себе, т.к. они из Беларуси , а Беларусь тоже нынче по санкциями

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1
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Православный ихтиандр

Минус галера)

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0
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Хлоргексидин

Да это целый лайнер

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2
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qwerty

В РФ ещё много Титаников.

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0
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Иван Лавренко

+1 ... Запасаемся попкорном и смотрим как тонет корабль экономики....

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1
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Ivan Bormotov

Поп-корм не наше слово, силосом тогда уж.

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1
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Vangelis

огромный выброс айтишников на рынок труда?
разбирай джавистов по 100к

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1
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Пригожинский Тролль

Обычное позерство. Кто будет отказываться от огромного рынка из-за каких-то cраных хохлов?

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–1
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Vangelis

Кому нужно разом столько узких спецов? Щас будет 10 человек на 1 место

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0
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Пригожинский Тролль

Вряд ли. Даже внутри страны заказов немеренно. Плюс, вангую, через полгода, как российская армия перевешает поганых нацистов, все эти галеры и зарубежные фирмы вернуться как ни в чем не бывало.

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1
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Vangelis

Они не вернутся. Это огромный риск. Никто теперь не придет. Я бы не пришел. Есть куча других стран,

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0
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Пригожинский Тролль

Не говори гоп. Дефицит разрабов был, есть и будет. Плюс ресурсный голод. Плюс чубатых с рынка убрали. Приползут как миленькие.

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1
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Петррр Иваныч

С каких щей изначально компания из Беларуси стала американской…

Компания EPAM была основана в 1993 году двумя одноклассниками Аркадием Добкиным и Леонидом Лознером[5]. Название компании происходило от «Effective Programming for America». Первые офисы были открыты в США и Белоруссии.
For ДЛЯ Америки ))

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1
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Павел Морозов

Ребрендинг

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0
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Michael Smith

компания из Беларуси
 штаб-квартира в США

из вики
EPAM Systems — американская ИТ-компания, основанная в 1993 году. Производитель заказного программного обеспечения, специалист по консалтингу, резидент Белорусского парка высоких технологий[3]. Штаб-квартира компании расположена в Ньютауне, штат Пенсильвания, а её отделения представлены более чем в 40 странах мира[4].

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0
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Cat Hello

Чёт совсем все печальнее и печальнее

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Илья Волочков

Наоборот, всех, кого я знаю, мечтают работать в EPAM. Ну и те, кто ушёл в EPAM, там и остаются.

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1
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John Doe

не, из многих "галер" одна из самых адекватных, с хорошими бенефитами, зарплатами, поддержкой и т.п..

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0
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Speed Racer

Посмотрим как приползёт обратно

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–4
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Pavel Petel

Это аутсорс. Такое умрет первым.

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1
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Cat Hello

Конечно. Чтоб клиента не потерять. На пока лучше оборвать все концы и связи.

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0
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Аскар

Так это не правда, я сам тут работаю

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0
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Vangelis

правда. только я не понял, выгонят всех вообще, или только тех, кто работает на русских проектах, а офис продолжит работать дальше

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0
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Βасилий Γерасимов

Пресс-релиз на сайте глянь

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0
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Ilya Miller

я не удивлюсь если данный мув не вернет состояния акций

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0
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Tester

фейк https://investors.epam.com/news-releases/news-release-details/epam-provides-update-ukraine

EPAM Provides Update on Ukraine | EPAM Systems
The Investor Relations website contains information about EPAM Systems's business for…
investors.epam.com
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Пригожинский Тролль

Одной вшивой галерой меньше! Заказов для российских компаний больше!

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–4
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