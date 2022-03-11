Разработка
Внезапный шар

JetBrains приостановит продажи в России и Белоруссии Статьи редакции

И прекратит все исследования и разработки в России.

  • Глава JetBrains Максим Шафиров напомнил, что компания осуждает действия российского правительства и поддерживает украинцев, в том числе и своих сотрудников.
  • JetBrains на неопределённый срок приостановит все продажи в России и Белоруссии, а также исследования и разработки в России.
  • По словам Шафирова, решение приостановить работу в России было самым тяжёлым из всех, что когда-либо принимала компания. При этом JetBrains не может игнорировать ситуацию, так как это идёт вразрез с её ценностями.
  • Многие сотрудники JetBrains в России уже покинули страну, сообщил Шафиров. Компания продолжит их поддерживать. Об увольнении речи не идёт.
  • JetBrains в 2000 году создали Сергей Дмитриев, Валентин Кипятков и Евгений Беляев в Праге. Беляев в 2000-х вышел из состава учредителей. У неё есть офисы в Санкт-Петербурге, Бостоне, Мюнхене, Амстердаме и других городах.
  • Компания разрабатывает собственный язык программирования Kotlin, который представила в 2011 году, а также инструменты для разработки на языках Java, Kotlin, C#, F#, C++, Ruby, Python, PHP, JavaScript.

#новость #jetbrains

6092 просмотров
76 76 комментариев
18
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76 комментариев
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Кирилл ерзылев

Ну блять пиздец, и вы туда в эту политический тренд

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1
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Kirill Vlasov

Ну военные действия уже не очень то политика.

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21
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Сергей Я

Это самая что ни на есть политика. С другим лицом просто и под другим соусом.

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7
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t t

А куда они денутся, компания чешская.

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0
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Romario

С русским составом, который на равне со всеми сидел пердел и власть терпел в Питере.

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8
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t t

где разрабы сидят не важно, компания изначально на западный рынок работает и под него создавалась

поэтому они никуда бы не делись, надо быть в струе

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5
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Romario

Компания организована чисто российскими ребятами. Так им все нравилось что аж свой язык в честь острова около Питера назвали. А теперь что? Кого наказывают то в итоге своим уходом?

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3
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t t

Компания организована чисто российскими ребятами
 и как это влияет на бизнес?

еще раз, они работают на западный рынок, если хотят там работать, то им надо следовать правилам того рынка

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3
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Romario

Бизнес, все правильно говорите. Причём тут политика?

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0
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Kirill Muchow

и в Новосибе :-)

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Василий Петров

Да просто это скорее репутационные риски. Просто бизнес, ничего личного. Никакой политики. Всё таки у них разработка в России. И это официальная среда разработки для Google Android. Да и каждый первый джавист пишет в Idea

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1
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user_90123129312

Думали, что вас не заденет иль как?

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–1
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mexan

Как ушли, так и вернуться. Решили хайпануть под общую шумиху.
Потерять такой рынок дохода... Ну ну... Обратно б их не принимать.
P.S. "уважаемые" украинцы, хоть обминусуйтесь. Вы получили то чего заслужили. Уход из России для многих компаний, это потеря громадной прибыли. Свято место пучто не бывает.

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–32
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Цифровые комплексы

Вы хоть в курсе кто это и чем занимаются? Это не с кока-колы на Байкал пересесть, на минутку.

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28
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t t

вы так говорите как будто будут пересаживаться, а не с рутрекера качать

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1
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Цифровые комплексы

Да, побежали крупные компании с рутрекера для сотрудников идею качать. Картина маслом прям. У ИБ волосы дыбом встанут, про ОБЭП промолчу.

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4
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t t

с ОБЭП вроде же порешали, что будут закрывать глаза

насчет ИБ сам пакет оригинальный, на рутрекере только взлом сервера лицензий

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1
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Александр Подлубный

Их главный рынок всегда был на западе. Они производят лучшие IDE's. Ими пользуются большая часть профессиональных разработчиков. Если российские разработчики не смогут их использовать то это будет огромным уроном для продуктивности российского IT сектора.

С другой стороны я всегда хотел попробовать vim как IDE. Видел в Берлине презентацию одного hardcore PHP программиста в которой он только так и летал по проекту используя лишь vim. Но до сих пор сопротивлялся этой идеи так как являлся сектантом JetBrains....

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7
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Верен Дар

Честно говоря подленько. Бабло победило. Если у них действительно настолько большая доля рынка (не в курсе сколько), то тут могли бы и просто промолчать - их не стали бы трогать, если конечно они не идейные.

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0
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Kirill Muchow

Спасибо, что объяснили. Я думал, что профессиональные разработчики пишут стабильные продукты. Или это из серии что на Mac'a работают профессиональные разработчики тоже?
Upd. Простите, вначале не понял весь текст. Вы тут оказывается анализ российского ИТ-сектора провели. Теперь вполне ложиться в общую парадигму, диванный вы наш эксперт

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–3
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Aleksey Mokhov

Мне в Харькове лицензию на месяц продлили бесплатно

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13
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Rustam Valiullin

Можно было хотя бы в дань уважения к альма-матер, где вас бесплатно выучили, не быть такими конченными мудаками.
Вообще пора заканчивать с бесплатным образованием. Даже в совке не было настолько бесплатного, нужно было 3 года отрабатывать по распределению.

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–3
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Andrey Shevtsov

Походу всем, кто «не осуждает», в свободолюбивом западе просто работать не дадут.

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9
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Sanjar Tolibjonov

Большинство самоучки, о каком ты образовании говоришь?
Все давно распилено, тень того что раньше было(

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2
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Rustam Valiullin

вообще-т основной костяк - мехмат спбгу, и даже этот мудила шафиров

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0
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Вова Кот

Может конченные мудаки не они?

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1
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Джон Картошкин

vim - непобедим

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8
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Р Ф

Блокнот тема ))

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3
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Дмитрий П

nano рулит

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3
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Z1egfr1ed

Emacs: "Hold my beer"

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1
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mexan

Как ушли, так и вернуться. Решили хайпануть под общую шумиху.
Потерять такой рынок дохода... Ну ну... Обра тно б их не принимать.

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–22
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Герман Воронов

Обра тно б их не принимать.
 Назовите альтернативный продукт аналогичного качества (подсказка: таких нет)

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13
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mexan

Ну нет и что дальше? Появится, если появится потребность... Но данные показушники, скоро снова будут продавать свой продукт в России. А знаете почему? А потому что все хотят кушать и не только хлеб с водой). Еще припомните мои слова.

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–2
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К М

Вы видимо знаете их бухгалтерию. Какой % продаж JetBrains на РФ?

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2
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Kirill Vlasov

Продавать да. А вот R&D скорее всего и правда вывезут за бугор, либо попрощаются с разрабами.

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0
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mexan

Большинству компаний нужен конечный продукт. А продукт будет так же продаваться через короткий промежуток времени.
Сейчас упадет прибыль, новых "точек" продажь нет, ну может если только на луне, кого-то наконец-то найдут.

А теперь просто даже примерно подсчитайте какой доход они получали от продажи товара в России. И все вопросы, политика отпадет сразу. Как миленькие будут скоро продавать снова, может не напрямую, а найдут способ обойти свой "отказ" продавать.

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–1
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Romario

Эклипс на плагинах + гитлаб в принципе покрывают большую сферу из всего стека.

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–9
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Алексей Дмитров

.

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0
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Sasha Bochkin

VSCode

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5
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Kirill Vlasov

Вим с тем же успехом. Я вообще не вижу им аналогов.

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1
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Sergey Ilyin

Да, но ведь полностью не покроет же?

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0
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Sasha Bochkin

Кому не покроет - в соседней новости уже разрешили "крякать" такое ПО

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0
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Верен Дар

При этом JetBrains не может игнорировать ситуацию, так как это идёт вразрез с её ценностями.
 Все ценности в долларах и евро)

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4
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К М

Валюты и драгметаллы. А в чем еще?

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0
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Andrey Shevtsov

Походу всем, кто «не осуждает», в свободолюбивом западе просто работать не дадут.

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3
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John Doe

А сколько было криков на хабре - да пускай все валят, у нас зато JetBrain есть.

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4
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Alex Ro

Хм, наверное ребята последовательны и так же прекращали продажи и операционную деятельность в США и ЕС, когда те бомбили и вводили войска в Ирак, Афганистан и Ливию.

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3
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Цифровые комплексы

Надеюсь, текущие лицензии не будут отзывать? Очень не хочется из идеи мигрировать

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1
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Григорий Иоффе

не будут. Представитель на хабре писал, что приостановка чисто из-за проблем с оплатой.

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7
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Aleksey Mazurov

Поделись ссылкой , пж

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1
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Kirill Vlasov

Продаж да, чисто из за проблем с оплатой. А вот с R&D по ходу финиш надолго, если не навсегда.

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0
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Kirill Sidorov

Вроде даже продлят лицензии на месяц, чтобы пересидеть проблемы с оплатой

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0
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Mikhail Komarov

Показалось, вы хотели сказать "из-за идеи мигрировать из России" ._.

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–1
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Kirill Vlasov

Т.е. если прекращают в т.ч. R&D получается и два своих восьмиэтажных офиса закрывают?

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3
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Вася Пражкин

Дык продадут их и делов. Эти два здания вообще-то апартаментами были изначально.

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0
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Romario

Ну все. Теперь Пу точно встал и вышел писать заяву в отставку.

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–4
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GanicusCsw

Не пользовался их софтом, но говорят он довольно удобный, жаль конечно. Ну продолжу и дальше на VSCode сидеть, надеюсь Майкрософт не заберут его, хотя он и так бесплатный

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2
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Павел

Осталось только Яндексу приостановить деятельность в России.

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1
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Вася Пражкин

Ох уж эти голландцы..

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1
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LuNature

У него там тоже много проблем.

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0
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Sergey Ilyin

Блять. Неприятно.

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1
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Sergey Zolotarev

Хоть бы уведомление какое прислали своим клиентам для приличия

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1
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Roman Kovbasyuk

Завтра:
• Газпром отказался от продаж природного газа населению в России и Белоруссии.
• Яндекс ограничит платные функции для граждан России и Белоруссии.
• Первый канал оставит только вечерний выпуск новостей и Соловьев LIVE для граждан России и Белоруссии.

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1
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F. K.

От этих не ждал, от кого угодно, только не от jb. Подло со своими так поступать. 4 года платил за лицуху, но сейчас захотелость снести все ваши продукты.

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1
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qwerty

.

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–3
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Андрей Коростелев

А что будем делать когда GitHub для нас закроют? Есть альтернативы?

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0
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Dimitri

На ВПН сидеть. По другому работать из РФ все равно уже невозможно.

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0
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Cristi Pădureac

Они уже сказали что не уйдут

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0
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Денис Демидов

phpstorm все?
такое письмо от них пришло:
По техническим причинам, а также ввиду регуляторных рисков, мы временно приостанавливаем прием и обработку заказов от физических лиц.
 Если срок действия вашей подписки истекает, мы бесплатно продлим ее на месяц. От вас не требуется никаких дополнительных действий.

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0
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Peachylol

Ой, а у нас IntelliJ idea …

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Aleksey Mokhov

Продаю виртуальные карты (Visa/MasterCard, Украина) для покупки лицензий JetBrains :) (шучу)

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0
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Михаил Яковлев

Студенческие лицензии (годовые) сказали будут действовать до конца срока.

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0
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Сергей Я

Так, у кого сейчас фронтенду учиться, чтоб в один момент не обнаружить, что сервис ушел? Яндекс?)

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0
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Kirill Muchow

Ну штош. Бывает...

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0
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Alex Shokhin

Качаем Notepad++ ))

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0
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LuNature

С рутрекера.

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0
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Тихон Устинов

Пойду на Ютубе спрошу почему

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0
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К М

Есть такой метод оплаты
https://t.me/startupoftheday/2248

Стартап дня Горного Александра
Две недели назад Россия была крепко связана с остальным миром, в крупном и мелком, важном и неважном. Одна из таких мелких связей - западные SaaS. Zoom, Github, Salesforce, Mailchimp были стандартными инструментами для тысяч бизнесов.

Я не слышал пока о массовых блокировках рос...
Две недели назад Россия была крепко связана с остальным миром, в крупном и мелком, важном и неважном. Одна из таких мелких связей - западные SaaS. Zoom, Github, Salesforce, Mailchimp были стандартными инструментами для тысяч бизнесов.

Я не слышал пока о массовых блокировках российских аккаунтов со стороны этих компаний, но им и не надо, обо всём позаботились Виза с Мастеркардом. Межграничная оплата по карте больше не работает. Как только закончится очередной месяц, клиент слетит на урезанный бесплатный тариф, которого ему, наверное, недостаточно, раз уж он на платном сидел. Для кого-то это мелкая неприятность, для кого-то - катастрофа, западный инструмент мог быть абсолютно необходимым.

Зато для #стартапдня Oh My Bills - это возможность. Стартап предлагает посреднические услуги по оплате таким сервисам. Он берет деньги в России в рублях, переводит их в Армению, там меняет на доллары и платит условному Zoom. С учетом роста курса, комиссии стартапа и потерь на конвертацию валюты в чужой стране, подписка становится золотой - но альтернативы-то всё равно нет. Российского аналога может и не быть, или переезд сложен, а продолжать работать нужно завтра.

Новый рынок возник всего 4 дня назад. То, что за это время у стартапа появился лендинг - уже прекрасная скорость. Прошла ли через проект первая реальная транзакция - не знаю. О коммерческих условиях я даже не спросил, они явно ещё успеют измениться.

Добро пожаловать, новый российский венчур.

https://ohmybills.ru/

#россия #насвои #fintech

@startupoftheday
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Дмитрий Кузнецов

Eclipse наше все.

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–5
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