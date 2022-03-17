Популярный open-source пакет начал заменять данные российских пользователей на сердечки. Автора осудили за дискриминацию Статьи редакции
Разработчик назвал вредоносный код «мирным протестом» против «спецоперации» на Украине.
Как сообщили BleepingComputer, 8 марта американский разработчик Брэндон Нозаки Миллер с ником RIAEvangelist выложил на npm и GitHub пакеты программного обеспечения с открытым исходным кодом с названиями Peacenotwar и oneday-test.
По его словам, они были способом «ненасильственного протеста» против «спецоперации» на Украине. Позднее пользователи заметили, что некоторые последние обновления популярной библиотеки node-ipc, также поддерживаемой этим разработчиком, запускают вредоносный код, удаляющий все данные с компьютера.
Код, представленный в node-ipc, маскировал своё назначение. Он определял IP-адрес и, если пользователь оказывался из России или Белоруссии, удалял их данные, заменяя на эмодзи сердца. Некоторые версии кода также включали модуль Peacenotwar, из-за которого пользователи видели всплывающий файл WITH-LOVE-FROM-america.txt («Из Америки с любовью»). Файл содержал «антивоенный» текст на нескольких языках.
Библиотеку node-ipc использовал и популярный фреймворк Vue. js для JavaScript. До этого случая он постоянно обновлял версии — то есть файлы разработчиков, которые пользовались фреймворком, могли быть удалены. После удаления данных с некоторых устройств пользователи обратились к сопровождающим проекта с просьбой отключить автоматическое обновление, сохранив старую безопасную версию.
Действия RIAEvangelist, который поддерживает более 40 пакетов в npm, вызвали критику пользователей. Они указали, что действия разработчика выходят за рамки простого «мирного протеста». Некоторые добавляли, что потеряли доверие к разработчику и комьюнити в целом.
Некоторые пользователи заметили, что разработчик удалял комментарии в обсуждении, и обвинили его в попытке спрятать предупреждения о вредоносном коде.
В рунете действия RIAEvangelist сравнили с «культурой отмены» и цензурой.
Как сообщили BleepingComputer со ссылкой на исследователей Snyk, версии node-ipc 10.1.1 и 10.1.2, заменяющие данные на сердечки, были удалены npm в течение 24 часов после публикации. Тем не менее, версия 11.0.0 и выше остаются доступными и по-прежнему содержат модуль Peacenotwar. «Если ваше приложение создано с использованием библиотеки node-ipc, убедитесь, что зависимость привязана к безопасной версии, такой как 9.2.1 (оказывается, 9.2.2 тоже не безобидна)», — порекомендовало издание.
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Привет! Меня зовут Александр Афанасьев, я сооснователь компании «Нескучные финансы». В этой статье расскажу о нашей системе показателей: за какими метриками мы следим, чтобы держать финансы бизнеса под контролем в текущей ситуации. Эти метрики помогают нам выныривать из операционки, смотреть на бизнес немного сверху и принимать правильные решения.
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Наткнулся на такой списочек - СПИСОК МАЛВАРИ, ШИФРОВАЛЬЩИКОВ и прочих военных действий в OpenSource продуктах
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H3xPB4PgWeFcHjZ7NOPtrcya_Ua4jUolWm-7z9-jSpQ/htmlview
Вспоминается история
https://skillbox.ru/media/code/pochemu-komanda-linux-zabanila-universitet-minnesoty/
Это цветочки. Если конфликт выйдет за пределы Украины, амеры в один прекрасный день обновят сам git (мускул или что угодно ещё) до свежей версии и добавят в него эксплоиты для выхода за пределы песочницы докера. И сделают то же самое со всеми сервами, а не только с теми, у кого есть один популярный пакет. А могут и пожечь даже оборудование, увеличив частоты, что в эпоху запрета на импорт электроники равносильно откатыванию в каменный век, но приведёт к полному развалу системы доверия и к США и к опенсорсу в частности, так что это будет уже крайний, но вполне возможный сценарий.
Сие лишний раз доказывает, что среди ит-шников дураков не меньше, чем в других сферах.
Эти недоотменялы вызывают только больший негатив в свою сторону
Фу нацист
Перебежчики с TJ и местные либералы наверняка мне минуснут, но я более чем уверен, что Брэндон молчал в тряпочку, когда его страна в щепки разносила Югославию, Ирак, Ливию, Афганистан, которые даже не граничат с США. Ведь ЭТО ДРУГОЕ и стрелочка в эту сторону не поворачивается. Ну еще потому, что к Брендону в этом случае быстро бы подъехали домой ребята из FBI и отвезли бы поговорить о пособничестве «терроризму». Протестун херов.
Эти активисты просто учуяли способы пропиариться, пугая лохов и шантажируя криминал (которого в рос.IT и бизнесе > 100%). Мне вот, юристам никакие агитки не шлют. Так что чистика айтишников ок. Всё что творят сейчас, это именно не leadership, это чистая уголовщина. Кстати, 50% менеджеров в США в кейсах 20 летний давности говорили, что им приходится часто нарушать закон, чтобы выполнить задачи. 25% немецких менеджеров - что боятся за свою жизнь. А война дело легальное, между прочим. У неё и правила есть.