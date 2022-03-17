Разработчик назвал вредоносный код «мирным протестом» против «спецоперации» на Украине.

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Файл WITH-LOVE-FROM-america.txt. Скриншот BleepingComputer

Как сообщили BleepingComputer, 8 марта американский разработчик Брэндон Нозаки Миллер с ником RIAEvangelist выложил на npm и GitHub пакеты программного обеспечения с открытым исходным кодом с названиями Peacenotwar и oneday-test.

По его словам, они были способом «ненасильственного протеста» против «спецоперации» на Украине. Позднее пользователи заметили, что некоторые последние обновления популярной библиотеки node-ipc, также поддерживаемой этим разработчиком, запускают вредоносный код, удаляющий все данные с компьютера.

Код, представленный в node-ipc, маскировал своё назначение. Он определял IP-адрес и, если пользователь оказывался из России или Белоруссии, удалял их данные, заменяя на эмодзи сердца. Некоторые версии кода также включали модуль Peacenotwar, из-за которого пользователи видели всплывающий файл WITH-LOVE-FROM-america.txt («Из Америки с любовью»). Файл содержал «антивоенный» текст на нескольких языках.

Библиотеку node-ipc использовал и популярный фреймворк Vue. js для JavaScript. До этого случая он постоянно обновлял версии — то есть файлы разработчиков, которые пользовались фреймворком, могли быть удалены. После удаления данных с некоторых устройств пользователи обратились к сопровождающим проекта с просьбой отключить автоматическое обновление, сохранив старую безопасную версию.

Действия RIAEvangelist, который поддерживает более 40 пакетов в npm, вызвали критику пользователей. Они указали, что действия разработчика выходят за рамки простого «мирного протеста». Некоторые добавляли, что потеряли доверие к разработчику и комьюнити в целом.

Такое поведение выходит за рамки. Конечно, война — это плохо, но это не оправдывает такое поведение (удаление данных пользователей и создание странного файла на рабочем столе). Иди на***, иди к чёрту. Ты разрушил open-sourse сообщество. Теперь ты доволен?

Честно говоря, этот «активизм» просто в очередной раз демонстрирует, как в мире технологий не хватает деонтологии.

Некоторые пользователи заметили, что разработчик удалял комментарии в обсуждении, и обвинили его в попытке спрятать предупреждения о вредоносном коде.

Эй, @RIAEvangelist, что ты пытаешься спрятать?

@RIAEvangelist, почему вы удаляете сообщения из заявки node-ipc, которые ясно показывают, что добавленный вами код удаляет/перезаписывает пользовательские файлы?

В рунете действия RIAEvangelist сравнили с «культурой отмены» и цензурой.

Эшер II ‼ А вот это плохо. В опенсорс начали вставлять деструктивный код против России. Почему плохо?

• Потому же, почему и цензура плоха. Где та линия и кто решает, что вот тут ещё нельзя, а тут уже можно?

• Деструктив всегда плохо. Безсусловно. Как и война. Безусловно.

• Все эти злов... ‼ А вот это плохо. В опенсорс начали вставлять деструктивный код против России. Почему плохо?

• Потому же, почему и цензура плоха. Где та линия и кто решает, что вот тут ещё нельзя, а тут уже можно?

• Деструктив всегда плохо. Безсусловно. Как и война. Безусловно.

• Все эти зловреды работают как пуля - бездушно. По IP там, или таймзоне



✅ Доверие теряется за мгновение. А восстанавливается годами или даже десятилетиями. Или не восстанавливается



🇬🇧 Some opensource projects have started to inject destructive code to do something bad with "Russian" IT. It's wrong!

• It's like censorship. Where is red line? Who are decision-makers?

• Destructive code is bad. Very bad. Unforgivable. Without conditions. War is bad, Very bad. Unforgivable. Without conditions. Unforgivable Curses.

• Malware isn't selective. It hit anybody. IP-address or timezone aren't right markers



✅ Trust is lost in seconds. Trust is restored in decades. Or never.



https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H3xPB4PgWeFcHjZ7NOPtrcya_Ua4jUolWm-7z9-jSpQ/htmlview А вот это плохо. В опенсорс начали вставлять деструктивный код против России. Почему плохо?• Потому же, почему и цензура плоха. Где та линия и кто решает, что вот тут ещё нельзя, а тут уже можно?• Деструктив всегда плохо. Безсусловно. Как и война. Безусловно.• Все эти зловреды работают как пуля - бездушно. По IP там, или таймзонеДоверие теряется за мгновение. А восстанавливается годами или даже десятилетиями. Или не восстанавливаетсяSome opensource projects have started to inject destructive code to do something bad with "Russian" IT. It's wrong!• It's like censorship. Where is red line? Who are decision-makers?• Destructive code is bad. Very bad. Unforgivable. Without conditions. War is bad, Very bad. Unforgivable. Without conditions. Unforgivable Curses.• Malware isn't selective. It hit anybody. IP-address or timezone aren't right markersTrust is lost in seconds. Trust is restored in decades. Or never. А вот это плохо. В опенсорс начали вставлять деструктивный код против России. Почему плохо?• Потому же, почему и цензура плоха. Где та линия и кто решает, что вот тут ещё нельзя, а тут уже можно?• Деструктив всегда плохо. Безсусловно. Как и война. Безусловно.• Все эти злов...