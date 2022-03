А вот это плохо. В опенсорс начали вставлять деструктивный код против России. Почему плохо?• Потому же, почему и цензура плоха. Где та линия и кто решает, что вот тут ещё нельзя, а тут уже можно?• Деструктив всегда плохо. Безсусловно. Как и война. Безусловно.• Все эти зловреды работают как пуля - бездушно. По IP там, или таймзонеДоверие теряется за мгновение. А восстанавливается годами или даже десятилетиями. Или не восстанавливаетсяSome opensource projects have started to inject destructive code to do something bad with "Russian" IT. It's wrong!• It's like censorship. Where is red line? Who are decision-makers?• Destructive code is bad. Very bad. Unforgivable. Without conditions. War is bad, Very bad. Unforgivable. Without conditions. Unforgivable Curses.• Malware isn't selective. It hit anybody. IP-address or timezone aren't right markersTrust is lost in seconds. Trust is restored in decades. Or never.