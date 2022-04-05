Минцифры начало принимать заявки от разработчиков на размещение их программ на маркетплейсе российского ПО Статьи редакции
Кроме функций и цены на странице продукта будут указывать, какое зарубежное ПО он может заменить.
- Правообладатели могут оставить заявку на Госуслугах. Для этого нужно авторизоваться как юрлицо, сообщили в Минцифры России.
- Обязательное условие для регистрации — программа должна находиться в реестре российского программного обеспечения. После введения регистрационного номера из реестра в форме большая часть данных будет заполнена автоматически.
- Маркетплейс должен стать «удобной площадкой для взаимодействия правообладателей и заказчиков российского ПО», отметили в ведомстве. По плану, на странице продукта будут указаны его функции, цена, сферы применения и совместимость с ОС, а также информация о том, какое зарубежное решение он может заменить.
- В Минцифры рассчитывают, что маркетплейс заработает в апреле 2022 года. В конце марта глава министерства Максут Шадаев говорил, что первую версию маркетплейса запустят в мае.
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Даёшь 5ти летку за 3 дня!
Любопытный эксперимент. Сам не верю, что говорю это, но: а вдруг в этот раз смогут?
Сарказм, всё он, проклятый.
Да все всё могут. Кроме кино. А так все смогут, я уверен.
И кино могут. Только пока идёт спонсорство от государства, а не рассчет на прибыль, то мы и получаем соответствующее🙁
Уточнение - пока за лютые провалы проката и финансовые убытки не карают, то и "кина не будет".
Много ли разработчиков зарегистрированы как юрлицо и их ПО в реестре… Ещё не стартанули, а уже провал
Можешь открыть сайт резидентов сколково и посмотреть) Но даже это далеко не всё наше ПО
Звучит хорошо
Ну, в конце концов, почему бы и нет?
Правда, это надо было сделать ещё лет пять назад минимум. Интереса тогда это бы ни у кого не вызвало, зато платформа уже была бы готова. Да и даже при годном продукте, забюрократизируют всё как всегда.
ПО "лапти 2.0"