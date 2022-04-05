Андрей Рыбинцев — РБК: «Идет вечное противостояние щита и меча»

Директор Trust & Safety Авито Андрей Рыбинцев рассказал, что изменилось в интернете с точки зрения безопасности, и как вести себя пользователям, чтобы избежать рисков и не стать жертвой обмана.