Meta* отменила конференцию для разработчиков F8 в 2022 году Статьи редакции
Вместо этого компания проведёт два мероприятия — Conversations и Connect на тему AR/VR.
- Компания объявила, что сделает «небольшой перерыв» в программировании и не будет проводить F8 в 2022 году. Meta* готовится представить «новые инициативы», в том числе связанные с метавселенной.
- Вместо этого Meta проведёт первое мероприятие по «обмену деловыми сообщениями» под названием Conversations 19 мая и встречу Connect, на которой поделится новостями о своих AR/VR-платформах и метавселенной. Второе мероприятие пройдёт «позже в 2022 году».
*Meta признана в России экстремистской организацией.
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Необычно читать, как будто параллельная вселенная. Вроде бы бы Мета запрещена, Google и Apple не работают с нами, новой техники не придвидится в ближайшее видимое время..
И тут новости, что конференция, выпуск новых машин, процессоров.
Мы ещё до конца не осознали в каком мире уже живём... Фантомное сознание.
Мы ещё до конца не осознали в каком мире уже живём
Точнее, в каком НЕ живём. Надеюсь, ещё поживём, всё-таки.
Смотря сколько вам лет ))
Apple работает и техника продается
Не беспокойтесь, с AR у всех проблемы и революционных прорывов там нет. Даже Эппл на год отложила свои очки.
Конференция не найдена, ошибка 404
Конечно, они отменили - 3 из основных стран поставщиков разработчиков не могут участвовать
отменила и отменила! Нам уже в целом никакой разницы)
Нужен топик - новости террористических организаций