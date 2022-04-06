Разработка
Авторский Мика

Meta* отменила конференцию для разработчиков F8 в 2022 году Статьи редакции

Вместо этого компания проведёт два мероприятия — Conversations и Connect на тему AR/VR.

  • Компания объявила, что сделает «небольшой перерыв» в программировании и не будет проводить F8 в 2022 году. Meta* готовится представить «новые инициативы», в том числе связанные с метавселенной.
  • Вместо этого Meta проведёт первое мероприятие по «обмену деловыми сообщениями» под названием Conversations 19 мая и встречу Connect, на которой поделится новостями о своих AR/VR-платформах и метавселенной. Второе мероприятие пройдёт «позже в 2022 году».

*Meta признана в России экстремистской организацией.

#новость #meta

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9 комментариев
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S.Capusta

Необычно читать, как будто параллельная вселенная. Вроде бы бы Мета запрещена, Google и Apple не работают с нами, новой техники не придвидится в ближайшее видимое время..
И тут новости, что конференция, выпуск новых машин, процессоров.
Мы ещё до конца не осознали в каком мире уже живём... Фантомное сознание.

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Сергей Я

Мы ещё до конца не осознали в каком мире уже живём
 Точнее, в каком НЕ живём. Надеюсь, ещё поживём, всё-таки.

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Serg R

Смотря сколько вам лет ))

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Алексей Дымов

Apple работает и техника продается

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Сердечный Артем

Не беспокойтесь, с AR у всех проблемы и революционных прорывов там нет. Даже Эппл на год отложила свои очки.

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Bad Gateway

Конференция не найдена, ошибка 404

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Алексей Дымов

Конечно, они отменили - 3 из основных стран поставщиков разработчиков не могут участвовать

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DaiVin4ik

отменила и отменила! Нам уже в целом никакой разницы)

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Николай Липнебич

Нужен топик - новости террористических организаций

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