Разработка
Любопытный Даниль

Сервис разработки без кода WeLoveNoCode Никиты Шевченко привлёк $3 млн Статьи редакции

Компания потратит деньги на масштабирование.

  • Лид-инвестором американской WeLoveNoCode стала инвестфирма Mantis Venture Capital при участии K5 Global, Liquid2, CapitalX, Gaingels и Abe Burns, пишет TFN. Условия сделки и оценка стартапа не раскрываются.
  • По словам основателя Никиты Шевченко, стартап потратит деньги на масштабирование: привлечение разработчиков на платформу и наём «талантов мирового класса» в свою команду.
  • WeLoveNoCode основан в 2020 году. Это платформа, которая подбирает исполнителей для стартапов и крупного бизнеса для разработки приложений и сайтов без кода.
  • Сервис работает по подписке: $9 за недельную пробную версию, после — от $2,5 тысяч в месяц. С платформой работают 15 тысяч разработчиков, её услугами воспользовались 2,8 тысяч компаний, говорится на сайте.
  • В мае 2021 года Шевченко рассказал, что привлёк деньги от Николая Давыдова и братьев Даниила и Давида Либерманов. В октябре он уточнил, что сумма составила $100 тысяч. Тогда же WeLoveNoCode привлёк $1 млн в seed-раунде. Среди инвесторов — Николай и Марина Давыдовы, братья Либерман, генеральный партнёр фонда CapitalX Синди Би и клуб венчурных инвесторов Angelsdeck.

#новость #welovenocode

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20 комментариев
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Data Ardbelava

Молодец, Никита!
Общались пару раз - растет сильный лидер! Удачи.

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Anv

во сне?

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Pavel Loginov

Наконец-то хоть какие-то новости по теме))

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vic smirnoff

Почему бы и нет. Системы рисования без карандашей и кистей уже давно есть. Системы для приготовления бургеров без мяса тоже. Системы госуправления без мозгов тоже... Теперь и разработка без кода. Прогресс!

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Сергей Р.

Госуправление - это топ ))

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vic smirnoff

Увы, это дно...

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sles

Про программирование без программирования я слушал еще в 1993 году- приезжал к нам профессор из калифорнийского университета, сказки рассказывал. Как-то с тех пор оно продвинулось ровно никак.

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Хозяин

Всё верно.
Как и много в computer science все эти идеи и первые эксперименты/реализации появились ещё в 70-х.
Очередная спираль хайпового цикла low-code/no-code/bpm приходит каждые 10-12 лет.
Сладкие обещания программирования без программирования хорошо ложатся на неокрепшие умы менеджеров, которые принимают решения о закупке платформ. С платформами потом разбираются и работают те же программисты.

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Нелинейная структура данных

Ну почему же, сайты из готовых блоков и сейчас можно рисовать. Не знаю чем конкретно WeLoveNoCode занимается, но простые вещи вполне и без кода можно делать.

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Ivan Miasnikov

Работал с Никитой, был классный опыт – делали fundplatform и он кинул всю команду на месячный оклад 💪🏻 Сразу видно, кто поднимает бабки – кидалы 😎

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Хозяин

Ну теперь он уже на 3 миллиона кинул. Растёт!

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Ivan Miasnikov

Да, хорошо поднялся :)

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Dimitri

Даже не знал что фаундр русский. Прикольный проект, удачи ребятам 🤞

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Моральный калькулятор

Шевченко украинская фамилия ;)

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Нелинейная структура данных

Как это мешает ему быть русским?)

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Мазепа Александр

Отлично!

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Вячеслав Осадчий

То есть это фриланс биржа, ограниченная тильдой и прочим? Круто, что люди могут оборачивать эту в такую красивую обертку и продавать )

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Иван Сергеев

Вот мне интересно, сколько денег вкладывают в популяризацию ноукода?
Кто клюет на это?

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Non Existence

А что, уже есть возможность получать деньги от американских фриланс бирж ?

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Максим Киселев

глянул ради интереса что за штука такая. чувак просто решил срубить бабла. ни один здравый человек не будет оформлять подписку за 3к баксов в месяц чтобы нанять человека который может элементы хтмл по экрану двигать.
проще за эти деньги нанять виловекод-кодера на вордпресе. причем с нормальными скилами аля фулстек.
тут деньги из клиентов будут сосать как сами конструкторы сайтов так и эти недопрограммисты.
имхо идея так се

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