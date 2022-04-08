Сервис разработки без кода WeLoveNoCode Никиты Шевченко привлёк $3 млн Статьи редакции
Компания потратит деньги на масштабирование.
- Лид-инвестором американской WeLoveNoCode стала инвестфирма Mantis Venture Capital при участии K5 Global, Liquid2, CapitalX, Gaingels и Abe Burns, пишет TFN. Условия сделки и оценка стартапа не раскрываются.
- По словам основателя Никиты Шевченко, стартап потратит деньги на масштабирование: привлечение разработчиков на платформу и наём «талантов мирового класса» в свою команду.
- WeLoveNoCode основан в 2020 году. Это платформа, которая подбирает исполнителей для стартапов и крупного бизнеса для разработки приложений и сайтов без кода.
- Сервис работает по подписке: $9 за недельную пробную версию, после — от $2,5 тысяч в месяц. С платформой работают 15 тысяч разработчиков, её услугами воспользовались 2,8 тысяч компаний, говорится на сайте.
- В мае 2021 года Шевченко рассказал, что привлёк деньги от Николая Давыдова и братьев Даниила и Давида Либерманов. В октябре он уточнил, что сумма составила $100 тысяч. Тогда же WeLoveNoCode привлёк $1 млн в seed-раунде. Среди инвесторов — Николай и Марина Давыдовы, братья Либерман, генеральный партнёр фонда CapitalX Синди Би и клуб венчурных инвесторов Angelsdeck.
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Молодец, Никита!
Общались пару раз - растет сильный лидер! Удачи.
во сне?
Наконец-то хоть какие-то новости по теме))
Почему бы и нет. Системы рисования без карандашей и кистей уже давно есть. Системы для приготовления бургеров без мяса тоже. Системы госуправления без мозгов тоже... Теперь и разработка без кода. Прогресс!
Госуправление - это топ ))
Увы, это дно...
Про программирование без программирования я слушал еще в 1993 году- приезжал к нам профессор из калифорнийского университета, сказки рассказывал. Как-то с тех пор оно продвинулось ровно никак.
Всё верно.
Как и много в computer science все эти идеи и первые эксперименты/реализации появились ещё в 70-х.
Очередная спираль хайпового цикла low-code/no-code/bpm приходит каждые 10-12 лет.
Сладкие обещания программирования без программирования хорошо ложатся на неокрепшие умы менеджеров, которые принимают решения о закупке платформ. С платформами потом разбираются и работают те же программисты.
Ну почему же, сайты из готовых блоков и сейчас можно рисовать. Не знаю чем конкретно WeLoveNoCode занимается, но простые вещи вполне и без кода можно делать.
Работал с Никитой, был классный опыт – делали fundplatform и он кинул всю команду на месячный оклад 💪🏻 Сразу видно, кто поднимает бабки – кидалы 😎
Ну теперь он уже на 3 миллиона кинул. Растёт!
Да, хорошо поднялся :)
Даже не знал что фаундр русский. Прикольный проект, удачи ребятам 🤞
Шевченко украинская фамилия ;)
Как это мешает ему быть русским?)
Отлично!
То есть это фриланс биржа, ограниченная тильдой и прочим? Круто, что люди могут оборачивать эту в такую красивую обертку и продавать )
Вот мне интересно, сколько денег вкладывают в популяризацию ноукода?
Кто клюет на это?
А что, уже есть возможность получать деньги от американских фриланс бирж ?
глянул ради интереса что за штука такая. чувак просто решил срубить бабла. ни один здравый человек не будет оформлять подписку за 3к баксов в месяц чтобы нанять человека который может элементы хтмл по экрану двигать.
проще за эти деньги нанять виловекод-кодера на вордпресе. причем с нормальными скилами аля фулстек.
тут деньги из клиентов будут сосать как сами конструкторы сайтов так и эти недопрограммисты.
имхо идея так се