VK обновила свою платформу для интернета вещей — с помощью неё можно создавать решения для «умных» домов и городов Статьи редакции
Раньше платформа была больше ориентирована на промышленность, а теперь стала практически универсальной, говорят в компании.
- VK обновила свою платформу для интернета вещей Cloud IoT Platform, объявила компания. Теперь она позволяет разработчикам создавать приложения для «умных» домов и городов, автомобилей и сервисов ЖКХ.
- Компания разработала платформу для промышленного интернета вещей в 2017 году. В первую очередь она была ориентирована на задачи по автоматизации и роботизации промышленности, а теперь стала более универсальной, пояснили в VK.
- Сейчас платформа доступна для бета-тестирования. Чтобы принять в нём участие, нужно отправить заявку.
- Cloud IoT Platform агрегирует, обрабатывает и визуализирует данные с «умных» устройств, а также служит базой для построения систем интернета вещей. Это позволяет ускорять разработку приложений и их выход на рынок.
- Платформа — часть VK Cloud Solutions, облачных сервисов VK для бизнеса и разработки, и может подключаться к публичному облаку.
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"умный дом"
Неее, вот умный дом
Загадка: почему этот дом умный?
Подсказка есть в стартовом посте выше.
Загадка: почему этот дом умный?
- встречаются два дома, один другого спрашивает: если ты такой умный, то почему не богатый?
Через полгода: принят закон о передаче всех данных подключенных устройств в ФСБ.
Первая поправка: ... всех данных ВСЕХ устройств...
Ваша поправка устарела в пути: обновить протоколы подключения...
Да оно и так передается,
сначала СОРМ, потом Яровая.
Место для шуток про товарища майора.
А по теме: хорошо, что при всей непростой ситуации процесс разработки наших айти гигантов не стоит на месте.
По сути, VK сейчас должен как раз активно развиваться. Огромный приток из других соцсетей, и пользователей, и рекламодателей, огромный интерес к новым форматам (те же клипы), плюс инфраструктура. Если не упустят момент, хороший шанс вырасти и стать локальными монополистами.
Позитивно
ФЕЙК
Рили?
Фейк, что это позитивная новость для Дена. Очевидно, что он лукавит
Хоть и не люблю ВК, но новость хорошая.
тут речь он МРГ, а не о самом вк как таковом
Странно для IT гиганта выпускать такой продукт в бету. Возможно не понимают всех задач, а просто хотят быть в тренде и только начинают собирать экспертизу.
У нас тоже есть облачная платформа и на этапе беты имели такой же функционал, но без ресурсов мэйлру
Ну теперь у вк все ресурсы. База людей, по сути единственная социалка, бюджеты, доходы от рекламы.
Если не от vk ждать инноваций, то от кого теперь
Социалка, конечно, не единственная. Тот же Дзен есть и Пульс, есть и Одноклассники (все-таки другая соцсеть), есть и разные рекомендательные платформы (типа Пикабу) и так далее.
Какие новые возможности открываются для человека - жителя многоквартирного дома?
Можно пару примеров... 🤔
Тренды, события смотреть, так понимаю, что не надо себе отдельную железку ставить
товарищу майору понравится
Можно, но не нужно
Технологическая платформа есть, но внятной практически применимой концепции Умного города до сих пор нет (если не считать всякие "Умные остановки общественного транспорта" и установку камер для видеонаблюдения)
Умные светофоры? Они уже применяются, регулировка времени зелёного света в зависимости от трафика.
У нас кроме Яндекса, VK и Сбера, есть другие IT гиганты? Или весь ИТ мир, только вокруг них вертится.
Мобильные операторы, например. Ланит, IBS, 1C, да много их. Смотря какие показатели вы имеете в виду для причисления к гигантам.
Согласен. Не ясны критерии.
Если сравнивать наши фирмы (Яндекса, VK - aka mail.ru и Сбера) и мировых гигантов ( Google, Amazon, Запрешенная в РФ организация, Apple), они попросту в разных весовых категориях.
вот это VK газует. Такая сильная команда пришла?
просто майру переименовали в vk
Теперь сидеть за пост во вконтакте можно в умной колонии.