Разработка
Агрессивный браслет

VK обновила свою платформу для интернета вещей — с помощью неё можно создавать решения для «умных» домов и городов Статьи редакции

Раньше платформа была больше ориентирована на промышленность, а теперь стала практически универсальной, говорят в компании.

  • VK обновила свою платформу для интернета вещей Cloud IoT Platform, объявила компания. Теперь она позволяет разработчикам создавать приложения для «умных» домов и городов, автомобилей и сервисов ЖКХ.
  • Компания разработала платформу для промышленного интернета вещей в 2017 году. В первую очередь она была ориентирована на задачи по автоматизации и роботизации промышленности, а теперь стала более универсальной, пояснили в VK.
  • Сейчас платформа доступна для бета-тестирования. Чтобы принять в нём участие, нужно отправить заявку.
  • Cloud IoT Platform агрегирует, обрабатывает и визуализирует данные с «умных» устройств, а также служит базой для построения систем интернета вещей. Это позволяет ускорять разработку приложений и их выход на рынок.
  • Платформа — часть VK Cloud Solutions, облачных сервисов VK для бизнеса и разработки, и может подключаться к публичному облаку.

#новость #vk

2521 просмотров
0
30 комментариев
Написать комментарий...
Yaroslav O

"умный дом"

Ответить
Развернуть ветку
Ware Wow

Неее, вот умный дом

Загадка: почему этот дом умный?
Подсказка есть в стартовом посте выше.

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Качалов

Загадка: почему этот дом умный?
 - встречаются два дома, один другого спрашивает: если ты такой умный, то почему не богатый?

Ответить
Развернуть ветку
Evgeni Nabokov

Через полгода: принят закон о передаче всех данных подключенных устройств в ФСБ.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Первая поправка: ... всех данных ВСЕХ устройств...

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Леопольдович

Ваша поправка устарела в пути: обновить протоколы подключения...

Ответить
Развернуть ветку
Ware Wow

Да оно и так передается,
сначала СОРМ, потом Яровая.

Ответить
Развернуть ветку
Bloody Kalash

Место для шуток про товарища майора.
А по теме: хорошо, что при всей непростой ситуации процесс разработки наших айти гигантов не стоит на месте.

Ответить
Развернуть ветку
Штуки из труб

По сути, VK сейчас должен как раз активно развиваться. Огромный приток из других соцсетей, и пользователей, и рекламодателей, огромный интерес к новым форматам (те же клипы), плюс инфраструктура. Если не упустят момент, хороший шанс вырасти и стать локальными монополистами.

Ответить
Развернуть ветку
Den Red

Позитивно

Ответить
Развернуть ветку
Любовь Медведева

ФЕЙК

Ответить
Развернуть ветку
bloger

Рили?

Ответить
Развернуть ветку
умный человек

Фейк, что это позитивная новость для Дена. Очевидно, что он лукавит

Ответить
Развернуть ветку
Щитпостер на зарплате

Хоть и не люблю ВК, но новость хорошая.

Ответить
Развернуть ветку
hakhagmon

тут речь он МРГ, а не о самом вк как таковом

Ответить
Развернуть ветку
Анатолий Зимин

Странно для IT гиганта выпускать такой продукт в бету. Возможно не понимают всех задач, а просто хотят быть в тренде и только начинают собирать экспертизу.
У нас тоже есть облачная платформа и на этапе беты имели такой же функционал, но без ресурсов мэйлру

Ответить
Развернуть ветку
Maxim Grin

Ну теперь у вк все ресурсы. База людей, по сути единственная социалка, бюджеты, доходы от рекламы.

Если не от vk ждать инноваций, то от кого теперь

Ответить
Развернуть ветку
Штуки из труб

Социалка, конечно, не единственная. Тот же Дзен есть и Пульс, есть и Одноклассники (все-таки другая соцсеть), есть и разные рекомендательные платформы (типа Пикабу) и так далее.

Ответить
Развернуть ветку
Егор Томин

Какие новые возможности открываются для человека - жителя многоквартирного дома?

Можно пару примеров... 🤔

Ответить
Развернуть ветку
Эльхам Мухамедов

Тренды, события смотреть, так понимаю, что не надо себе отдельную железку ставить

Ответить
Развернуть ветку
morgan

товарищу майору понравится

Ответить
Развернуть ветку
Danila Poyarkov

Можно, но не нужно

Ответить
Развернуть ветку
Семейный жар

Технологическая платформа есть, но внятной практически применимой концепции Умного города до сих пор нет (если не считать всякие "Умные остановки общественного транспорта" и установку камер для видеонаблюдения)

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Voronkov

Умные светофоры? Они уже применяются, регулировка времени зелёного света в зависимости от трафика.

Ответить
Развернуть ветку
TLGM x Event

У нас кроме Яндекса, VK и Сбера, есть другие IT гиганты? Или весь ИТ мир, только вокруг них вертится.

Ответить
Развернуть ветку
Dmitry Martemyanov

Мобильные операторы, например. Ланит, IBS, 1C, да много их. Смотря какие показатели вы имеете в виду для причисления к гигантам.

Ответить
Развернуть ветку
Ilya

Согласен. Не ясны критерии.
Если сравнивать наши фирмы (Яндекса, VK - aka mail.ru и Сбера) и мировых гигантов ( Google, Amazon, Запрешенная в РФ организация, Apple), они попросту в разных весовых категориях.

Ответить
Развернуть ветку
Александр Сахаров

вот это VK газует. Такая сильная команда пришла?

Ответить
Развернуть ветку
Ilya

просто майру переименовали в vk

Ответить
Развернуть ветку
Max Yankov

Теперь сидеть за пост во вконтакте можно в умной колонии.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 30 комментариев
Финансы
Рая Хачатрян
Клиенты «Тинькофф», заработавшие на обмене валют, подали на банк в суд за списание денег со счетов Статьи редакции

Они конвертировали рубли в доллары и евро через британский фунт, но их счета заблокировали за «неосновательное обогащение».

Будущее
Щитпостер на зарплате

В Москве спалили робота-доставщика, который забил болт на свою работу и слушал уличного музыканта.

Карьера
Агрессивный браслет
Бывший топ-менеджер «Сбера» Лев Хасис уехал в США — «Ведомости» Статьи редакции

Хасис покинул банк в середине февраля, вместе с началом «спецоперации», и примерно тогда же уехал из России, утверждают источники.

Автор фото: Андрей Любимов / «Росконгресс»
Торговля
Агрессивный браслет
«Самокат» с середины марта приостановил работу в 15 городах Статьи редакции

Одна из главных проблем сервиса — отъезд в США бывшего зампред правления «Сбера» Льва Хасиса.

GenerationS
ТОП-7 антикризисных шагов для инновационного менеджера

В одном из предыдущих гайдов мы рассказывали о компаниях, которые продолжают работать с инновациями несмотря на текущую экономическую ситуацию. В нашем последнем гайде мы сделали обзор мероприятий, грантов и программ, которые могут поддержать МСП, для удобства собрали все в открытой базе.

Школа управления Сколково
Как решать бизнес-задачи с помощью Agile-подходов

В кризис привычные методы работы не всегда остаются эффективными. Гибкие методологии могут стать возможной заменой более консервативным подходам к управлению. Подробнее о применимости Agile поговорили с экспертом по цифровой трансформации и управлению проектами Павлом Алферовым и генеральным директором ScrumTrek, Agile-коучем Иваном Дубровиным.

ДОМ.РФ
ТИМ в каждый Дом: как Институт развития в жилищной сфере готовит цифровые кадры для стройотрасли

По оценкам экспертов, к 2024 году потребность в специалистах по ТИМ в строительстве превысит 500 тыс. человек. Как в Цифровой академии ДОМ.РФ готовят кадры с необходимыми digital-компетенциями — в лонгриде!

Финансы
Рая Хачатрян
Банки начали сокращать размер кэшбека из-за требований ЦБ снизить комиссию за эквайринг Статьи редакции

Условия уже поменяли «Росбанк» и «Русский стандарт», собирается «Сбербанк».

Устойчивые города: Москва
Законодательные поправки, которые снизят нагрузку на бизнес и НКО Москвы

Это произойдет за счет изменений в Кодекс об административных правонарушениях РФ, которые вступили в силу в апреле 2022 года.

O2 Consulting
Новости от Росавиации
Маркетинг
Виктор Фомин
Как один маркетолог знал, что плохо анализирует свою работу, а теперь рынок изменился и пришлось учиться это делать

Возможно, вы узнаете в этой реальной истории себя или подрядчиков вашего бизнеса.

Больше статей
null