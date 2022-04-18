Разработчик программ EPAM вывез несколько сотен сотрудников из России и Белоруссии в Узбекистан — Forbes Статьи редакции
В начале марта разработчик прекратил обслуживать клиентов в России.
Об этом рассказали два местных предпринимателя. Информацию подтвердили сотрудник EPAM, переехавший в Узбекистан, и российский инвестор, который там находится.
У компании с белорусскими корнями есть офис в Ташкенте с 2019 года, он — резидент местного ИТ-парка. К середине 2021 года в стране работали около 150 специалистов EPAM. По словам источников, в страну переехали несколько сотен человек из компании — до 1000. «У нас в общем чатике для Узбекистана около 600 человек», — рассказал один из сотрудников компании.
По словам сотрудника, компания помогала с релокацией всем, кто захотел: оплачивала перелёт для работника и его семьи, проживание и расходы в первый месяц.
Работники могли выбрать и другие направления для релокации — примерно 10 стран. Среди популярных оказались Грузия и Армения, отмечает собеседник. В EPAM сообщили, что компания не готова предоставить комментарий о релокации штата.
- 4 марта разработчик заявил о прекращении обслуживания клиентов в России. В России у компании было несколько офисов, где, по данным РБК на конец 2021 года, работали 6190 человек.
- Тогда EPAM отметила, что обеспечивает непрерывность бизнеса и ускоряет набор сотрудников в Центральной и Восточной Европе, Латинской Америке и Индии.
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Основные тезисы из материала Frank Media.
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😁 вот узбеки удивятся)) и айтишники... думали релокация будет в USA, а нет, окулы капитализьма снова нае...ли)
думали релокация будет в USA
будет. Узбекистан это просто по сути перевалочная база, что бы процессы не останавливать. В Узбекистан можно переехать сразу, а в США процесс от 3х месяцев. Даже в Канаду потребуется от месяца и уровень от стабильного мидла.
Вот понравилось на 1:00:30: https://youtu.be/DEXHUww2vCU
Понятно, что никто сам никого перевозить в США не будет, но если айтишник не дурак, то что мешает уже из Ташкента потом самому уехать в любую другую страну? Точнее так — очевидно, что это будет кратно проще, чем переезд из России / из российской компании.
И как видим большое количество из этих людей выбрали Узбекистан, а не Россию.
Кто тебе это сказал?)
Узбекистан- новая Кремниевая долина. Так что-ли получается?
Кремниевая-не Кремниевая, но в местных чайхонах порции - "на убой")
Центр Аутсорса разве что.
Чебуречная долина
Хлопковая долина.
Долина, чудная долина
Plov Valley
Эх, был оффер от епам и Яндекса, и выбрал Я. А щас бы мог в Ташкенте самсу есть..
У меня был от питерского яндекса на 80к руб и от епама на 4-5к баксов с релокацией в Чехию через Украину. Я сделал правильный выбор :D
Вот у тебя прямо комплексы через край.
что тебе мешает поехать в Узбекистан и удалённо работать на Я
Отсюда и заполонившие паблики рассказы о том, как круто в Узбекистане, чтобы не так обидно было? :)
Не, ну порции-то там "на убой" - вон, выше написали 👀 а что ещё нужно желудку с клавиатурой 🤷♂️
А не обидно ли за 15р работать?
😄
Дешевая Айтишная сила
Они нам дворников и разнорабочих, а мы им IT специалистов) Так себе обмен)
От курса зависит, сколько сейчас дворников за айтишника дают?
Ещё не вечер
Звучит кринжово. Очень.
Скажи такое хотя бы 5 лет назад…
Я сейчас реально про Узбекистан прочитал? 🤦
А куда им? В Сербию дорого, в Грузии не очень к русским лояльны, в Армении уже все занято, в Киргизии не очень.
а в чем проблема то? Там вот айти-парк есть свой. Что собственно нужно айтишнику, кроме офиса, ноута, интернета, жилья и коллег (семья уже опционально)
Сколько там за квадрат плитки дают?
Сдам квартиру
Только азиатам😂
Кто-то из релоцированных долго и упорно покорял Москву, в итоге покорил Узбекистан :))) ахахахаха
Епам это галера, там никто Москву не покорял.
А Luxoft нет. Вот и стало понятно, кто есть кто, и кто чего стоит.
Вот теперь настоящая галера!
"На кирпичный завод" забыли добавить и про то, что паспорта забрали
Ждем узбекский эмират от айтишников
Пора переименовываться в EPAMFU
Effective Programming for America From Uzbekistan
Ждём статей в духе опять эти русские у нас работу отбирают
После новости про Гугл и ОАЭ заголовок как будто бы носит негативный окрас)
В компании уже десяток лето есть найм и возможности по релокации в десятки стран. Прекрасная сотруднико-ориентированная глобальная компания.
Разве EPAM разработчик программ? Они же торговцы мозгами.
Поздравляю.