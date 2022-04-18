Разработка
Рая Хачатрян

Разработчик программ EPAM вывез несколько сотен сотрудников из России и Белоруссии в Узбекистан — Forbes Статьи редакции

В начале марта разработчик прекратил обслуживать клиентов в России.

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Об этом рассказали два местных предпринимателя. Информацию подтвердили сотрудник EPAM, переехавший в Узбекистан, и российский инвестор, который там находится.

У компании с белорусскими корнями есть офис в Ташкенте с 2019 года, он — резидент местного ИТ-парка. К середине 2021 года в стране работали около 150 специалистов EPAM. По словам источников, в страну переехали несколько сотен человек из компании — до 1000. «У нас в общем чатике для Узбекистана около 600 человек», — рассказал один из сотрудников компании.

По словам сотрудника, компания помогала с релокацией всем, кто захотел: оплачивала перелёт для работника и его семьи, проживание и расходы в первый месяц.

Работники могли выбрать и другие направления для релокации — примерно 10 стран. Среди популярных оказались Грузия и Армения, отмечает собеседник. В EPAM сообщили, что компания не готова предоставить комментарий о релокации штата.

  • 4 марта разработчик заявил о прекращении обслуживания клиентов в России. В России у компании было несколько офисов, где, по данным РБК на конец 2021 года, работали 6190 человек.
  • Тогда EPAM отметила, что обеспечивает непрерывность бизнеса и ускоряет набор сотрудников в Центральной и Восточной Европе, Латинской Америке и Индии.
Миграция
Полина Лааксо
«Не так дёшево, как ожидалось»: впечатления айтишников, которые уехали в Узбекистан Статьи редакции

В связи с кризисом некоторые айтишники из Беларуси релоцировались в Ташкент. Местный ИТ-парк обещает новым резидентам хорошие условия. Как им живётся в столице Узбекистана — в материале издания dev.by.

Источник: Weissdergeier

#новость #epam

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80 комментариев
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Стас Николаев

😁 вот узбеки удивятся)) и айтишники... думали релокация будет в USA, а нет, окулы капитализьма снова нае...ли)

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John Doe

думали релокация будет в USA
 будет. Узбекистан это просто по сути перевалочная база, что бы процессы не останавливать. В Узбекистан можно переехать сразу, а в США процесс от 3х месяцев. Даже в Канаду потребуется от месяца и уровень от стабильного мидла.

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11 комментариев
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Igor Star

Вот понравилось на 1:00:30: https://youtu.be/DEXHUww2vCU

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2 комментария
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Daniil Dymshits

Понятно, что никто сам никого перевозить в США не будет, но если айтишник не дурак, то что мешает уже из Ташкента потом самому уехать в любую другую страну? Точнее так — очевидно, что это будет кратно проще, чем переезд из России / из российской компании.

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1 комментарий
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Степан Фадеев

И как видим большое количество из этих людей выбрали Узбекистан, а не Россию.

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5 комментариев
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Komorebi

Кто тебе это сказал?)

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1 комментарий
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Ekspert Moscow

Узбекистан- новая Кремниевая долина. Так что-ли получается?

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Максим Горбунов

Кремниевая-не Кремниевая, но в местных чайхонах порции - "на убой")

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5 комментариев
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Pavel Petel

Центр Аутсорса разве что.

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vxdtydghhggdf dgzhfhgddfgfd

Чебуречная долина

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Alexander Golubev

Хлопковая долина.

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33_rublya

Долина, чудная долина

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Кирилл Виноградов
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vxdtydghhggdf dgzhfhgddfgfd

Plov Valley

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Цифровые комплексы

Эх, был оффер от епам и Яндекса, и выбрал Я. А щас бы мог в Ташкенте самсу есть..

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Zamir Saidov

У меня был от питерского яндекса на 80к руб и от епама на 4-5к баксов с релокацией в Чехию через Украину. Я сделал правильный выбор :D

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2 комментария
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Pavel Voronkov

Вот у тебя прямо комплексы через край.

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vxdtydghhggdf dgzhfhgddfgfd

что тебе мешает поехать в Узбекистан и удалённо работать на Я

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1 комментарий
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Rustam Valiullin

Отсюда и заполонившие паблики рассказы о том, как круто в Узбекистане, чтобы не так обидно было? :)

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Сергей Щукин

Не, ну порции-то там "на убой" - вон, выше написали 👀 а что ещё нужно желудку с клавиатурой 🤷‍♂️

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1 комментарий
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user_90123129312

А не обидно ли за 15р работать?

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2 комментария
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Стас Николаев

😄

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Кирилл Виноградов

Дешевая Айтишная сила

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Алексей Марантц

Они нам дворников и разнорабочих, а мы им IT специалистов) Так себе обмен)

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Андрей Калинин

От курса зависит, сколько сейчас дворников за айтишника дают?

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Херня Всё

Ещё не вечер

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Hambala Fully

Звучит кринжово. Очень.

Скажи такое хотя бы 5 лет назад…

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Сафин Айдар

Я сейчас реально про Узбекистан прочитал? 🤦

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Allestor Krei

А куда им? В Сербию дорого, в Грузии не очень к русским лояльны, в Армении уже все занято, в Киргизии не очень.

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Valeratal Val

а в чем проблема то? Там вот айти-парк есть свой. Что собственно нужно айтишнику, кроме офиса, ноута, интернета, жилья и коллег (семья уже опционально)

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Чарли Шин

Сколько там за квадрат плитки дают?

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Talgat Bukenov

Сдам квартиру
Только азиатам😂

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Парень

Кто-то из релоцированных долго и упорно покорял Москву, в итоге покорил Узбекистан :))) ахахахаха

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Константин Низамов

Епам это галера, там никто Москву не покорял.

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Oleg Milyaev

А Luxoft нет. Вот и стало понятно, кто есть кто, и кто чего стоит.

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From Siberia to London

Вот теперь настоящая галера!

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GanicusCsw

"На кирпичный завод" забыли добавить и про то, что паспорта забрали

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Allestor Krei

Ждем узбекский эмират от айтишников

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Дмитрий П

Пора переименовываться в EPAMFU
Effective Programming for America From Uzbekistan

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Павел Морозов

Ждём статей в духе опять эти русские у нас работу отбирают

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Chr Chr
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Стас Иванов

После новости про Гугл и ОАЭ заголовок как будто бы носит негативный окрас)

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Valery Trufanov

В компании уже десяток лето есть найм и возможности по релокации в десятки стран. Прекрасная сотруднико-ориентированная глобальная компания.

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Mark Borisov

Разве EPAM разработчик программ? Они же торговцы мозгами.

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Alexander Golubev

Поздравляю.

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