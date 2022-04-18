В начале марта разработчик прекратил обслуживать клиентов в России.

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Об этом рассказали два местных предпринимателя. Информацию подтвердили сотрудник EPAM, переехавший в Узбекистан, и российский инвестор, который там находится.

У компании с белорусскими корнями есть офис в Ташкенте с 2019 года, он — резидент местного ИТ-парка. К середине 2021 года в стране работали около 150 специалистов EPAM. По словам источников, в страну переехали несколько сотен человек из компании — до 1000. «У нас в общем чатике для Узбекистана около 600 человек», — рассказал один из сотрудников компании.

По словам сотрудника, компания помогала с релокацией всем, кто захотел: оплачивала перелёт для работника и его семьи, проживание и расходы в первый месяц.

Работники могли выбрать и другие направления для релокации — примерно 10 стран. Среди популярных оказались Грузия и Армения, отмечает собеседник. В EPAM сообщили, что компания не готова предоставить комментарий о релокации штата.

4 марта разработчик заявил о прекращении обслуживания клиентов в России. В России у компании было несколько офисов, где, по данным РБК на конец 2021 года, работали 6190 человек.



Тогда EPAM отметила, что обеспечивает непрерывность бизнеса и ускоряет набор сотрудников в Центральной и Восточной Европе, Латинской Америке и Индии.