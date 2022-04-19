Разработка
Грандиозный крюк

«Яндекс» выложил в открытый доступ исходный код системы управления базами данных YDB Статьи редакции

Её используют для работы и команды «Яндекса» — например, «Алисы», «Такси» и «Маркет».

  • Распределённая система управления базами данных YDB (Yandex Database) позволяет создавать масштабируемые отказоустойчивые сервисы, которые способны выдерживать большую операционную нагрузку, объявила компания.
  • Код предоставляется по открытой лицензии Apache 2.0. YDB способна обрабатывать миллионы запросов в секунду. Она сохраняет работоспособность даже если из строя выйдет сервер или целый дата-центра, утверждает компания.
  • «Яндекс» использует систему больше пяти лет, проекты в ней размещают команды «Алисы», «Такси», «Маркета», «Метрики» и других сервисов. Сейчас в YDB находится почти 500 проектов. Развернуть YDB можно на собственных или сторонних серверах — в том числе в Yandex Cloud или других облачных сервисах.
  • «Яндекс» представил собственную систему управления базами данных Yandex Database в 2019 году. Это внутренняя разработка «Яндекса», на которой работает «Поиск», «Алиса» и другие сервисы компании.
  • «Яндекс» выкладывает в открытый доступ свои технологии уже много лет — например, в июне 2016 года опубликовала исходный код системы управления базами данных ClickHouse.

#новость #яндекс

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46 комментариев
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max zubarev

Им лишь бы что-то в открытый доступ выложить

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Костя Маслов

В последнее время Яндекс не все, что яндекс выкладывает в открытый доступ, стоило бы выкладывать, если вы понимаете о чем я )

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Серебряный кавалер

Это collateral damage

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Printsessa Derevyashka

Класс, хацкерам будет интересно посмотреть, уязвимости поискать

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Nikolay Schamberg

А это что, плохо? Весь опенсорс работает на идее, что открытость кода позволяет быстрее находить и устранять в нем ошибки

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DeepFakescovery channel

да, только если этот софт развивался в опенсорсе с самого начала несколько лет, когда его уже протестировали сотни компаний и пользователей, и исправлены баги безопасности.

Но если твой бизнес уже давно работает на закрытом софте , и вот так тупо его выкладывают в опенсорс, меня бы это сильно напрягло.

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Oleksandr Letnikov

Почему? Зачастую как раз во внутреннем софте, особенно серьёзных компаний, проходиться не один аудит безопасности.

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Гала Перидоловна

На вашем же диване не рассказали про фаззинг?

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Вячеслав Ершов

К сожалению, часто это остаётся лишь идеей.

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Evgeny Afanasev

И что они будут ломать ? Бд это самый последний слой в приложении. Половина индустрии сидит на open source postgreSQL и никого это не смущает

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DeepFakescovery channel

сейчас поищем эксплоиты и нагнём кучу компаний

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Щитпостер на зарплате

По пути взломаем Пентагон.

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Pavel Admex

И в выборы США вмешаемся

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Eugene Letenkov

Хаха :-)

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Pavel Admex

👍

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Иван Чепурнов

Сначала данные пользователей Яндекс.Еды в свободный доступ выложили, теперь код.
А говорите, что в России нет свободы!
Паникеры! В России - хорошо!

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Oleg Sheshin

Если бы хотя бы один из комментирующих ироничных @$#^&!*№ понимал что такое YDB, то наверное он бы никогда не стал писать свои комменты. А если бы у него еще и мозги были, то он бы перестал в целом писать на vc свои высеры.

YDB это аналог RDS Aurora от Amazon (не копия, именно аналог). Надежность и масштабируемость этого инструмента просто космическибомбическая.

Выложить такое в опенсорс действительно круто. Никто из конкурентов (Microsoft, Amazon, Google) аналог в опенсорс не выложил.

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RomanistHere

Заявление на уровне "мы открытые и прозрачные". А как дело доходит до алгоритмов генерации цены в такси или сбора данных и аналитики пользователей с целью продажи - хрен вам, а не открытость.

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Щитпостер на зарплате

Там всё мега примитивно:
Дождь х 1.5 от цены
Центр города + 50 рублей

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Denis

это смотря центр какого города! 50 это очень скромно

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Виктор Боровой

Стоимость телефона не влияет?)

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RomanistHere

Нет, только модель.

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Майкл Солитонов

прекратите подсказывать яндексу

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RomanistHere

Из-за этого комментария где-то в мире грустит один отдел аналитики и алгоритмизации данных Яндекса)

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как-то так

В истерическом припадке в окно лезет :3

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Eugene Letenkov

Мамкины хакеры повылазили в комменты ))

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Ахмад Боков

а в чем различие между YDB и ClickHouse?

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Алексей Щербаков

Судя по описанию одна OLTP, другая OLAP

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Семен Смирнов

2 разных субд

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Владислав

С wordpress на debian уже можно юзать?

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Anton

Пока только с drupal на arch

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rezraf

Класс, новый опенсоурс

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Андрей

А если кто-то скопирует и будет использовать?

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Arayomi

Ну, они для этого и выложили это, чтобы кто-то использовал это согласно лицензии.

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Андрей

В двух словах скажите: для чего это сделано?

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Игорь Крафт

От нехуй делать

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Nikolay Schamberg

Снизить расходы на разработку и развитие, например. Одно дело - Яндекс самостоятельно разрабатывает, а другой вопрос - потенциальные проблемы в коде находит и устраняет любой желающий, также и с добавлением новых возможностей

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Павел Морозов

У Яндекс все инструменты самописные

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vic smirnoff

html тоже сами писали?

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Денис Демидов

На опенсорсный проект программисты охотнее соглашаются работать + яндекс получит кучу бесплатных тестеров, если дело пойдет, то еще и заработать сможет на корпоративных версиях как это nginx делает, а в условиях текущего импортозамещения вероятность этого в районе 100%

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Дмитрий Русаков

Страховка - продукт под такой лицензией не отобрать.

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Илья Волочков

Повышает имидж компании и популярность продукта.

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Johnny Vorony

Главное, чтобы не перепутали с базой данных пользователей )

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Щитпостер на зарплате

Открытые исходники - всегда хорошо.

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Алексей Щербаков

.

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Geni Alen

YDB это Yeltsin Death Brigade?

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