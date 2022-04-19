«Яндекс» выложил в открытый доступ исходный код системы управления базами данных YDB Статьи редакции
Её используют для работы и команды «Яндекса» — например, «Алисы», «Такси» и «Маркет».
- Распределённая система управления базами данных YDB (Yandex Database) позволяет создавать масштабируемые отказоустойчивые сервисы, которые способны выдерживать большую операционную нагрузку, объявила компания.
- Код предоставляется по открытой лицензии Apache 2.0. YDB способна обрабатывать миллионы запросов в секунду. Она сохраняет работоспособность даже если из строя выйдет сервер или целый дата-центра, утверждает компания.
- «Яндекс» использует систему больше пяти лет, проекты в ней размещают команды «Алисы», «Такси», «Маркета», «Метрики» и других сервисов. Сейчас в YDB находится почти 500 проектов. Развернуть YDB можно на собственных или сторонних серверах — в том числе в Yandex Cloud или других облачных сервисах.
- «Яндекс» представил собственную систему управления базами данных Yandex Database в 2019 году. Это внутренняя разработка «Яндекса», на которой работает «Поиск», «Алиса» и другие сервисы компании.
- «Яндекс» выкладывает в открытый доступ свои технологии уже много лет — например, в июне 2016 года опубликовала исходный код системы управления базами данных ClickHouse.
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Им лишь бы что-то в открытый доступ выложить
В последнее время Яндекс не все, что яндекс выкладывает в открытый доступ, стоило бы выкладывать, если вы понимаете о чем я )
Это collateral damage
Класс, хацкерам будет интересно посмотреть, уязвимости поискать
А это что, плохо? Весь опенсорс работает на идее, что открытость кода позволяет быстрее находить и устранять в нем ошибки
да, только если этот софт развивался в опенсорсе с самого начала несколько лет, когда его уже протестировали сотни компаний и пользователей, и исправлены баги безопасности.
Но если твой бизнес уже давно работает на закрытом софте , и вот так тупо его выкладывают в опенсорс, меня бы это сильно напрягло.
Почему? Зачастую как раз во внутреннем софте, особенно серьёзных компаний, проходиться не один аудит безопасности.
На вашем же диване не рассказали про фаззинг?
К сожалению, часто это остаётся лишь идеей.
И что они будут ломать ? Бд это самый последний слой в приложении. Половина индустрии сидит на open source postgreSQL и никого это не смущает
сейчас поищем эксплоиты и нагнём кучу компаний
По пути взломаем Пентагон.
И в выборы США вмешаемся
Хаха :-)
👍
Сначала данные пользователей Яндекс.Еды в свободный доступ выложили, теперь код.
А говорите, что в России нет свободы!
Паникеры! В России - хорошо!
Если бы хотя бы один из комментирующих ироничных @$#^&!*№ понимал что такое YDB, то наверное он бы никогда не стал писать свои комменты. А если бы у него еще и мозги были, то он бы перестал в целом писать на vc свои высеры.
YDB это аналог RDS Aurora от Amazon (не копия, именно аналог). Надежность и масштабируемость этого инструмента просто космическибомбическая.
Выложить такое в опенсорс действительно круто. Никто из конкурентов (Microsoft, Amazon, Google) аналог в опенсорс не выложил.
Заявление на уровне "мы открытые и прозрачные". А как дело доходит до алгоритмов генерации цены в такси или сбора данных и аналитики пользователей с целью продажи - хрен вам, а не открытость.
Там всё мега примитивно:
Дождь х 1.5 от цены
Центр города + 50 рублей
это смотря центр какого города! 50 это очень скромно
Стоимость телефона не влияет?)
Нет, только модель.
прекратите подсказывать яндексу
Из-за этого комментария где-то в мире грустит один отдел аналитики и алгоритмизации данных Яндекса)
В истерическом припадке в окно лезет :3
Мамкины хакеры повылазили в комменты ))
а в чем различие между YDB и ClickHouse?
Судя по описанию одна OLTP, другая OLAP
2 разных субд
С wordpress на debian уже можно юзать?
Пока только с drupal на arch
Класс, новый опенсоурс
А если кто-то скопирует и будет использовать?
Ну, они для этого и выложили это, чтобы кто-то использовал это согласно лицензии.
В двух словах скажите: для чего это сделано?
От нехуй делать
Снизить расходы на разработку и развитие, например. Одно дело - Яндекс самостоятельно разрабатывает, а другой вопрос - потенциальные проблемы в коде находит и устраняет любой желающий, также и с добавлением новых возможностей
У Яндекс все инструменты самописные
html тоже сами писали?
На опенсорсный проект программисты охотнее соглашаются работать + яндекс получит кучу бесплатных тестеров, если дело пойдет, то еще и заработать сможет на корпоративных версиях как это nginx делает, а в условиях текущего импортозамещения вероятность этого в районе 100%
Страховка - продукт под такой лицензией не отобрать.
Повышает имидж компании и популярность продукта.
Главное, чтобы не перепутали с базой данных пользователей )
Открытые исходники - всегда хорошо.
.
YDB это Yeltsin Death Brigade?