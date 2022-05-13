Разработка
Маша Цепелева

«ВКонтакте» разрешила разработчикам использовать технологии «VK Видео» в своих продуктах Статьи редакции

Через SDK можно будет встроить видеоплеер в любое приложение или на сайт.

  • Соцсеть открыла доступ к инфраструктуре и технологиям видео и трансляций, объявил на конференции HighLoad++ Foundation технический директор «ВКонтакте» Александр Тоболь.
  • Разработчикам доступна платформа для хранения и обработки видео, проведения прямых трансляций, SDK видеоплеера и быстрой загрузки медиафайлов до 256 ГБ на сайты, в iOS и Android приложения.
  • Через SDK можно встроить в продукт плеер, он автоматически определит оптимальный формат, качество, разрешение и подходящий кодек в зависимости от устройства.
  • Чтобы получить доступ и узнать условия размещения, надо оставить заявку на bizdev@corp.vk.com. Для первых 10 обратившихся команд «VK Видео» проведёт индивидуальные консультации.

#новость #вконтакте

677 просмотров
0
3 комментария
Roman

а можно быть, как Яндекс: выложить в паблик и пусть желающие пользуются.

Ответить
Развернуть ветку
Lehman Brothers

и как же мы раньше жили без этого, не представляю

Ответить
Развернуть ветку
Неизвестный Неизвестный

Е***ь спасибо н***й

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 3 комментария
null