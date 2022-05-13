«ВКонтакте» разрешила разработчикам использовать технологии «VK Видео» в своих продуктах Статьи редакции
Через SDK можно будет встроить видеоплеер в любое приложение или на сайт.
- Соцсеть открыла доступ к инфраструктуре и технологиям видео и трансляций, объявил на конференции HighLoad++ Foundation технический директор «ВКонтакте» Александр Тоболь.
- Разработчикам доступна платформа для хранения и обработки видео, проведения прямых трансляций, SDK видеоплеера и быстрой загрузки медиафайлов до 256 ГБ на сайты, в iOS и Android приложения.
- Через SDK можно встроить в продукт плеер, он автоматически определит оптимальный формат, качество, разрешение и подходящий кодек в зависимости от устройства.
- Чтобы получить доступ и узнать условия размещения, надо оставить заявку на bizdev@corp.vk.com. Для первых 10 обратившихся команд «VK Видео» проведёт индивидуальные консультации.
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а можно быть, как Яндекс: выложить в паблик и пусть желающие пользуются.
и как же мы раньше жили без этого, не представляю
Е***ь спасибо н***й