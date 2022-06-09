GitHub объявил о закрытии открытого редактора кода Atom Статьи редакции
Вместо этого компания сосредоточится на работе над редактором VSCode.
- Бесплатный редактор с открытым кодом Atom и все проекты на нём перестанут работать 15 декабря 2022 года, после этого их архивируют — проекты будут доступны только для чтения.
- GitHub вместо Atom сосредоточится на работе над открытым редактором VSCode от Microsoft и основанной на нём облачной среде разработки Codespaces.
- В последние годы компания не создавала новые функции для Atom, только поддерживала его работу и проводила обновления безопасности. Также снизилось количество пользователей редактора, объясняет GitHub.
- GitHub выпустила Atom в 2011 году. В 2018 году Microsoft купила GitHub за $7,5 млрд, а разработчики редактора покинули проект. Тогда бывший гендиректор GitHub Нэт Фридман обещал, что Atom продолжит развиваться.
- Atom послужил основой для фреймворка Electron, на базе которого построены, в том числе, VSCode, Slack и другие приложения, пишет GitHub.
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VSCode реально круче. Когда надо по быстренькому что-то проверить, то он самое то.
Так то многие профессиональные программисты используют VSCode как основной инструмент
но факт остается фактом, что вскод просто редактор с расширениями а не полноценная ide
Единственная полноценная ide - прокладка между стулом и монитором =) Остальное лишь повод для срача в комментах
Прокладка между стулом и монитором тоже может быть поводом для срача
Я надеялся, что кто-то это подхватит =) Начнем-с? =)
Emacs круче.
А Vim так вообще!
Помянем.
Царство им небесное
Сволочи. Я его использовал как записную книжку.
Попробуй sublime text, пользуюсь им в качестве записной книжки уже лет 5
Notepad ++ как блокнот идеален
можно попробовать вскод
я сам перешел с атома на вскод в 2017
ни разу не было желания вернуться
Копрорации убивают
Embrace, extend, extinguish. Во всей красе
Atom уже загнивался и до покупки GitHub Microsoft’ом. Microsoft подхватили мысль, что на Electron редакторы кода можно делать быстрее и дешевле, чем на нативном коде, но реализовали её лучше. Итог - они сделали гораздо более удобный vscode.
Atom красивый, непрактичный и тот еще тормоз
В общем как и любой сайтик маскирующийся под приложение
Весь Электрон тот же тормоз
Но VS Code почему-то не сильно медленнее того же Sublime на плюсах.
Потому что в VS Code всякие подсветки синтаксиса и тому подобное как раз на плюсах, емнип. А вот в Atom - js.
Если отрывать yaml на 15К строк VS кладется раньше
Очень много непонятных для меня слов, но кажется это что-то важное.
Короче давайте программисты, примите лучи поддержки от меня
Всегда думал vscode и есть форк атома
Так и есть, но сильно обработанный напильником.
Довольно долго работал в атоме, пока не перешёл в vscode. Атом был весьма неплох.
Ну да форки останутся, но это уже другая история. Да и действительно, он уже давно не развивался, хотя работать ему это не мешало.
Ну форкнут же? Форкнут.
Press F to pay respect
Помянем...
я как-то миновал Atom, c Sublime сразу на VS Code
Переход на M1 заставил отказаться от Атома уже года полтора назад
Хорошо, что у нас пока 2021. Не надо 2022-ой.
Only Nano
Из "линейки" Sublime, Atom, VSCode Атом нравился больше всего — золотая середина между абсолютно чистым Sublime, в котором даже установка пакетов требует дополнительных телодвижений, и VSCode, в котором столько всего включено по умолчанию, что любая нажатая клавиша вызывает цепную реакцию во всем интерфейсе (да, VSCode, я знаю что у меня ужасная ошибка в скрипте и такой переменной не существует — я просто только начал печатать ее имя).
F.
https://www.youtube.com/watch?v=oEEj7e8hPXM