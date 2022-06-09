Разработка
Молочный ящик

GitHub объявил о закрытии открытого редактора кода Atom Статьи редакции

Вместо этого компания сосредоточится на работе над редактором VSCode.

  • Бесплатный редактор с открытым кодом Atom и все проекты на нём перестанут работать 15 декабря 2022 года, после этого их архивируют — проекты будут доступны только для чтения.
  • GitHub вместо Atom сосредоточится на работе над открытым редактором VSCode от Microsoft и основанной на нём облачной среде разработки Codespaces.
  • В последние годы компания не создавала новые функции для Atom, только поддерживала его работу и проводила обновления безопасности. Также снизилось количество пользователей редактора, объясняет GitHub.
  • GitHub выпустила Atom в 2011 году. В 2018 году Microsoft купила GitHub за $7,5 млрд, а разработчики редактора покинули проект. Тогда бывший гендиректор GitHub Нэт Фридман обещал, что Atom продолжит развиваться.
  • Atom послужил основой для фреймворка Electron, на базе которого построены, в том числе, VSCode, Slack и другие приложения, пишет GitHub.

#новость #github #atom

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36 комментариев
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Game Topia

VSCode реально круче. Когда надо по быстренькому что-то проверить, то он самое то.

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Перьяслав Финский

Так то многие профессиональные программисты используют VSCode как основной инструмент

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Влад

но факт остается фактом, что вскод просто редактор с расширениями а не полноценная ide

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Max Pashkov

Единственная полноценная ide - прокладка между стулом и монитором =) Остальное лишь повод для срача в комментах

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Сергей

Прокладка между стулом и монитором тоже может быть поводом для срача

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Max Pashkov

Я надеялся, что кто-то это подхватит =) Начнем-с? =)

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Daniel Rivero-Padilla

Emacs круче.

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Gradient clipping

А Vim так вообще!

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Vasya Pupkin

Помянем.

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Sarmat Bagayev

Царство им небесное

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nochnoy.ru

Сволочи. Я его использовал как записную книжку.

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Мотя Ягодин

Попробуй sublime text, пользуюсь им в качестве записной книжки уже лет 5

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Дмитрий Филиппов

Notepad ++ как блокнот идеален

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Марат Нагаев

можно попробовать вскод
я сам перешел с атома на вскод в 2017
ни разу не было желания вернуться

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MEGAtraXXXer666

Копрорации убивают

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Николай Замотаев

Embrace, extend, extinguish. Во всей красе

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Nikolay Schamberg

Atom уже загнивался и до покупки GitHub Microsoft’ом. Microsoft подхватили мысль, что на Electron редакторы кода можно делать быстрее и дешевле, чем на нативном коде, но реализовали её лучше. Итог - они сделали гораздо более удобный vscode.

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Дмитрий Филиппов

Atom красивый, непрактичный и тот еще тормоз

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Максим Хорошов

В общем как и любой сайтик маскирующийся под приложение

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Nikolay Kapustin

Весь Электрон тот же тормоз

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Илья Посаженников

Но VS Code почему-то не сильно медленнее того же Sublime на плюсах.

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Дмитрий Тенетович

Потому что в VS Code всякие подсветки синтаксиса и тому подобное как раз на плюсах, емнип. А вот в Atom - js.

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Nikolay Kapustin

Если отрывать yaml на 15К строк VS кладется раньше

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Вредный браслет

Очень много непонятных для меня слов, но кажется это что-то важное.
Короче давайте программисты, примите лучи поддержки от меня

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Андрей Макарычев

Всегда думал vscode и есть форк атома

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Дмитрий Тенетович

Так и есть, но сильно обработанный напильником.

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Непрерывный франт

Довольно долго работал в атоме, пока не перешёл в vscode. Атом был весьма неплох.
Ну да форки останутся, но это уже другая история. Да и действительно, он уже давно не развивался, хотя работать ему это не мешало.

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Леонид Гнездилов

Ну форкнут же? Форкнут.

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Илья Самотолков

Press F to pay respect

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Move to Music

Помянем...

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Бедный татарин

я как-то миновал Atom, c Sublime сразу на VS Code

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Сергей

Переход на M1 заставил отказаться от Атома уже года полтора назад

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Сергей
перестанут работать 15 декабря 2022 года

Хорошо, что у нас пока 2021. Не надо 2022-ой.

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Сеня Смаков

Only Nano

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Qnoc

Из "линейки" Sublime, Atom, VSCode Атом нравился больше всего — золотая середина между абсолютно чистым Sublime, в котором даже установка пакетов требует дополнительных телодвижений, и VSCode, в котором столько всего включено по умолчанию, что любая нажатая клавиша вызывает цепную реакцию во всем интерфейсе (да, VSCode, я знаю что у меня ужасная ошибка в скрипте и такой переменной не существует — я просто только начал печатать ее имя).

F.

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Сергей

https://www.youtube.com/watch?v=oEEj7e8hPXM

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