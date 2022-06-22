Разработка
Преступный украинец

GitHub открыла доступ к ИИ-сервису Copilot для всех разработчиков — подписка стоит $10 в месяц Статьи редакции

Для студентов и разработчиков популярных проектов с открытым исходным кодом доступ бесплатный.

  • GitHub Copilot работает по подписке — $10 в месяц или $100 в год, объявила компания. Бесплатная версия будет доступна студентам с пакетом GitHub Student Developer Pack и разработчикам популярных проектов с открытым исходным кодом на GitHub.
  • Также есть бесплатная пробная версия на 60 дней. В конце 2022 года GitHub планирует запустить подписку для бизнеса.
  • Microsoft и OpenAI представили GitHub Copilot в июне 2021 года. Это ИИ-сервис, который работает как «напарник» программиста — просматривает существующий код, комментарии к нему и расположение курсора, а затем предлагает добавить одну или несколько строк в зависимости от контекста.
  • За год на предварительную версию GitHub Copilot подписались более 1,2 млн пользователей. За это время компания узнала, как разработчики используют сервис, и подготовилась к «безопасному масштабированию», рассказал TechCrunch вице-президент по продукту GitHub Райан Дж. Сальва.
  • В октябре 2021 года GitHub рассказала, что почти треть нового кода на платформе написана с помощью Copilot.

#новость #github #copilot

3804 просмотров
0
28 комментариев
Написать комментарий...
Дмитрий Галыгин

А у нас скоро своя целлюлоза будет

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Муравьев

А у нас скоро бесконтактный нейроинтерфейс от Sberdevices будет.

Ответить
Развернуть ветку
Сергей С.

Я такой один раз в армии видел. Если телефонист ошибался, получал от комбата лопатой по каске.

Ответить
Развернуть ветку
Сомнительный блик

Как и свое компьютерное железо?

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Не совсем, правда, своя, да и не целлюлоза, а гвозди и банкоматы, но да, можем, могём!

Ответить
Развернуть ветку
Dimitri

Про банкоматы громко сказано. Эти банкоматы наверно на 99% китайские будут.

Ответить
Развернуть ветку
Stanislav Barkov

так много и давно читаю подобные комментарии, что это "скоро" тянется уже больше месяца))

Ответить
Развернуть ветку
Иван Фейкович

бесплатный сервис Copy/Paste работает ничуть не хуже, 99% всего кода в сети написано им.

Ответить
Развернуть ветку
Dear Moscow,
Copy/Paste работает ничуть не хуже

В своё время и копи-пэйст было инкредибил:
https://www.youtube.com/watch?v=IKjESdHPGB0

Ответить
Развернуть ветку
f0kes

автопилот хорош в генерации кода. например, если без свитч кейсов например не обойтись. очень хорошо понимает как писать тесты.

Ответить
Развернуть ветку
Dzan Yang

Программисты во всем мире напряглись из-за потенциального ИИ конкурента. Программисты в России - ухмыльнулись и улыбнулись 😆

Ответить
Развернуть ветку
Виталий Литвинов

Нет, потому что программисты знают что это хня

Ответить
Развернуть ветку
Denis Bystruev

С главной страницы https://github.com/features/copilot/:

«we found that users accepted on average 26% of all completions shown by GitHub Copilot»

То есть 3/4 предложенного идёт в помойку.

«печатаю 1200 ударов в минуту, но такая хрень получается!»

Ответить
Развернуть ветку
ЯжПрограммист

По идее это может работать только для совсем типовых функций, которые приходится писать очень часто. В остальном без понимания текущей задачи и контекста предложить что-то вменяемое с высокой степенью "подходимости" не получится. Так же, тут непонятно сколько из принятого всё равно приходилось дорабатывать напильником, может там после принятия пришлось переписать большую часть как с примерами со SO.

Ответить
Развернуть ветку
Dzan Yang

В таких размышлениях главное в крайность не уйти, а то так не долго и код на листике начать писать

Ответить
Развернуть ветку
Виталий Литвинов

Да согласен

Ответить
Развернуть ветку
VITALITY

Пользуюсь недели 2 в Visual Studio 2022 с языком c#.

Очень помогает, пишет часто правильный код. С алгоритмическими задачами справляется на ура.

Вероятно, буду покупать

Ответить
Развернуть ветку
Вячеслав Науменко

Классный сервис, иногда предсказывает будущее, я еще не придумал, что писать следом, а он уже предлагает функцию по трансформации данных из бекенда для моего фронта, в 80% случаев правильно. Но боюсь отупеть с ним. :)

Ответить
Развернуть ветку
Андрей

Когда первое очарование проходит, проступают очертания суровой реальности.
Copilot сбивает с мысли, предлагая порой совершенно безумные решения. Ты не можешь не обращать внимание на подсказки, пытаясь осмыслить предложенное, хотя в это время в голове у тебя может быть полная картина будущего фрагмента кода. ИМХО 🤷‍♂️

Ответить
Развернуть ветку
Сухой танк88

- Вы что же и код за меня писать будете?
- Ага
(с) Вовка

Ответить
Развернуть ветку
Andrey Kulakov

Точно для всех разработчиков?))

Ответить
Развернуть ветку
Renat Zamaletdinov

Пользовался с самого начала беты, очень крутая вещь, хоть иногда и выдавала перлы как этот

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Открытие сервиса и подписка – это хорошо, конечно, спору нет. Но больше интересуют результаты исследования как разрабы сервис используют и насколько хорош выхлоп от него. Так как «предлагает добавить одну или несколько строк в зависимости от контекста» – может означать что угодно, от lorem ipsum до встраивания полезных фич с чужих проектов (-:

Ответить
Развернуть ветку
Александр

А кто в теме, если он подсунет кусок кода который нарушит чей-то копирайт – кто будет виноват. Или такое невозможно?

Ответить
Развернуть ветку
ahshit here wego again

Там, насколько я знаю, он использует код из паблик репозиториев, которые априори опенсорс

Ответить
Развернуть ветку
Александр

опенсорс не равно — бери и используй в своих проектах куски кода

Ответить
Развернуть ветку
ЯжПрограммист

Ну вроде все юридические холивары по этому поводу прошли на старте проекта. Если он будет целые модули предлагать (что сомнительно), то это одна история. Если просто типовые функции как на примере выше, то непонятно о каком копирайте речь. Тогда можно и на рекурсивное вычисление факториала копирайт навесить)

Ответить
Развернуть ветку
Антон Тарасов

А в России скоро появиться свое производство гвоздей.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 28 комментариев
null