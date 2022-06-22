GitHub открыла доступ к ИИ-сервису Copilot для всех разработчиков — подписка стоит $10 в месяц Статьи редакции
Для студентов и разработчиков популярных проектов с открытым исходным кодом доступ бесплатный.
- GitHub Copilot работает по подписке — $10 в месяц или $100 в год, объявила компания. Бесплатная версия будет доступна студентам с пакетом GitHub Student Developer Pack и разработчикам популярных проектов с открытым исходным кодом на GitHub.
- Также есть бесплатная пробная версия на 60 дней. В конце 2022 года GitHub планирует запустить подписку для бизнеса.
- Microsoft и OpenAI представили GitHub Copilot в июне 2021 года. Это ИИ-сервис, который работает как «напарник» программиста — просматривает существующий код, комментарии к нему и расположение курсора, а затем предлагает добавить одну или несколько строк в зависимости от контекста.
- За год на предварительную версию GitHub Copilot подписались более 1,2 млн пользователей. За это время компания узнала, как разработчики используют сервис, и подготовилась к «безопасному масштабированию», рассказал TechCrunch вице-президент по продукту GitHub Райан Дж. Сальва.
- В октябре 2021 года GitHub рассказала, что почти треть нового кода на платформе написана с помощью Copilot.
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А у нас скоро своя целлюлоза будет
А у нас скоро бесконтактный нейроинтерфейс от Sberdevices будет.
Я такой один раз в армии видел. Если телефонист ошибался, получал от комбата лопатой по каске.
Как и свое компьютерное железо?
Не совсем, правда, своя, да и не целлюлоза, а гвозди и банкоматы, но да, можем, могём!
Про банкоматы громко сказано. Эти банкоматы наверно на 99% китайские будут.
так много и давно читаю подобные комментарии, что это "скоро" тянется уже больше месяца))
бесплатный сервис Copy/Paste работает ничуть не хуже, 99% всего кода в сети написано им.
В своё время и копи-пэйст было инкредибил:
https://www.youtube.com/watch?v=IKjESdHPGB0
автопилот хорош в генерации кода. например, если без свитч кейсов например не обойтись. очень хорошо понимает как писать тесты.
Программисты во всем мире напряглись из-за потенциального ИИ конкурента. Программисты в России - ухмыльнулись и улыбнулись 😆
Нет, потому что программисты знают что это хня
С главной страницы https://github.com/features/copilot/:
«we found that users accepted on average 26% of all completions shown by GitHub Copilot»
То есть 3/4 предложенного идёт в помойку.
«печатаю 1200 ударов в минуту, но такая хрень получается!»
По идее это может работать только для совсем типовых функций, которые приходится писать очень часто. В остальном без понимания текущей задачи и контекста предложить что-то вменяемое с высокой степенью "подходимости" не получится. Так же, тут непонятно сколько из принятого всё равно приходилось дорабатывать напильником, может там после принятия пришлось переписать большую часть как с примерами со SO.
В таких размышлениях главное в крайность не уйти, а то так не долго и код на листике начать писать
Да согласен
Пользуюсь недели 2 в Visual Studio 2022 с языком c#.
Очень помогает, пишет часто правильный код. С алгоритмическими задачами справляется на ура.
Вероятно, буду покупать
Классный сервис, иногда предсказывает будущее, я еще не придумал, что писать следом, а он уже предлагает функцию по трансформации данных из бекенда для моего фронта, в 80% случаев правильно. Но боюсь отупеть с ним. :)
Когда первое очарование проходит, проступают очертания суровой реальности.
Copilot сбивает с мысли, предлагая порой совершенно безумные решения. Ты не можешь не обращать внимание на подсказки, пытаясь осмыслить предложенное, хотя в это время в голове у тебя может быть полная картина будущего фрагмента кода. ИМХО 🤷♂️
- Вы что же и код за меня писать будете?
- Ага
(с) Вовка
Точно для всех разработчиков?))
Пользовался с самого начала беты, очень крутая вещь, хоть иногда и выдавала перлы как этот
Открытие сервиса и подписка – это хорошо, конечно, спору нет. Но больше интересуют результаты исследования как разрабы сервис используют и насколько хорош выхлоп от него. Так как «предлагает добавить одну или несколько строк в зависимости от контекста» – может означать что угодно, от lorem ipsum до встраивания полезных фич с чужих проектов (-:
А кто в теме, если он подсунет кусок кода который нарушит чей-то копирайт – кто будет виноват. Или такое невозможно?
Там, насколько я знаю, он использует код из паблик репозиториев, которые априори опенсорс
опенсорс не равно — бери и используй в своих проектах куски кода
Ну вроде все юридические холивары по этому поводу прошли на старте проекта. Если он будет целые модули предлагать (что сомнительно), то это одна история. Если просто типовые функции как на примере выше, то непонятно о каком копирайте речь. Тогда можно и на рекурсивное вычисление факториала копирайт навесить)
А в России скоро появиться свое производство гвоздей.