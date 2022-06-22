Потестил две недели как была возможность и могу сказать, что для однотипных и простых вещей довольно неплохо заходит, особенно если нужно написать кучу юнит-тестов или что-то тривиальное.

Но как только речь заходит о чем-то сложно и специфичном, начинаются подсказки какой-то дичи, поскольку нет контекста и требований. Порой подсказывает что-то совершенно уродливое, что приходится рефакторить сразу же, иначе на ревью тебя покроют ласковыми словами. Порой предлагаемое решение является наихудшим из возможных в плане оптимизации.