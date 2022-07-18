Минцифры запланировало легализовать работу «белых хакеров» — «Ведомости» Статьи редакции
Чтобы им не грозил штраф или срок за неправомерный доступ к компьютерной информации.
- Минцифры хочет легализовать выплаты «белым хакерам» и для этого ввести в законодательство понятие bug bounty. Об этом «Ведомостям» рассказал источник в одной из российских компаний в области кибербезопасности и подтвердил собеседник в крупной международной компании на рынке информзащиты. В Минцифры отказались от комментариев.
- Сейчас понятие bug bounty в законодательстве никак не определено и поэтому может быть трактовано как «неправомерный доступ к компьютерной информации», то есть подпасть под действие ст. 272 УК, объясняет один из источников. В Positive Technologies подтвердили, что такого понятие в законе нет.
- Программы bug bounty, то есть награды за найденные уязвимости, есть у многих российских компаний. Сама Positive Technologies весной 2022 года запустила платформу The Standoff — аналог международной HackerOne. Сейчас на ней представлены программы от «Азбуки вкуса» и самой Positive Technologies, до конца года планируется подключить еще 10-20 партнёров. С юридической точки зрения у платформы есть только «положение о конкурсах».
- По словам бизнес-консультанта по безопасности Алексея Лукацкого, отсутствие понятия bug bounty в законодательстве создаёт проблему.
- В марте 2022 года Минцифры предложило ввести меры поддержки для «белых хакеров» за поиск уязвимостей в корпоративных системах безопасности.
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«Белые хакеры», не ИТ-расизм? (-:
Если серьёзно – давным-давно пора ввести такое разделение, дабы обезопасить, как их ещё называют «этичных хакеров».
в РФ BLM нет!
И это замечательно (-:
кринж
"ввести в законодательство понятие bug bounty"
Во-первых, это непатриотично. В законодательстве не должно быть мерзкой вражеской латиницы.
Во-вторых, нужно срочно придумать скрепный кириллический аналог.
Награда за поимку насекомых
Чересчур инсектицидно. Следующий.
шоколадный батончик с тараканами и кокосом
Жучья награда
Рассмотрим этот вариант, если не будет наиболее подходящих.
Охотники на моль
Отклоняется в связи с возможными намёками на саботаж.
искатель уязвимостей
Недостаточно посконно. Следующий.
Древлянская благодать?
Не вполне раскрыта материальная составляющая.
Отдельно коммент написал:
https://vc.ru/dev/464599-mincifry-zaplanirovalo-legalizovat-rabotu-belyh-hakerov-vedomosti?comment=4648863&from=copylink&type=quick
Тут вроде всё есть (-:
Колорадская резня бензопилой
Отсылка к вражескому штату вражеской страны. Отклоняется. Возможно внесение поправки: "Резня бензопилой в КНР (Колорадской Народной Республике)".
Мзда за познавание угроз
Отклоняется в связи с негативным оттенком слова "мзда".
Вы определитесь там, вам скрепное или как.
Скрепное - необходимое условие, но недостаточное.
Оплата выявления угроз.
Федеральная целевая программа "НАГРАЖУК"
Вариант подлежит рассмотрению только с учётом слогана "Я устал, я награжук".
Дыровоздаяние (премия за поиск дыр)
Стоит ли в ближайшее время ждать курсы от известных компаний по направления - white hacker?
Сразу аналогия звездных войн, белые хакеры это джедаи, ну а темные - ситхи)
Белые бояре из России против англосаксов информационнах с зарубежья
Дак были уже, немало при чём
Да, все подхватят
проблема в правоприменении, опять сильно расплывчато будет и сажать начнут за все подряд. Вспоминаем для чего законы издаются? По итогу пока сидишь ровно закон действует одним образом, захотел уехать, тут же именно твой случай станет исключением. При этом по сути осуществляется выманивание из скрытой области. Если человек хорошо понимал что подобное лучше не афишировать, то после принятия подобного закона все кто публично расскажет о деятельности тут же может под надзор попасть. Может еще и принудительно заставят что-то делать. Способности же свои проафишировал. А отказаться по новым же законам можешь и не суметь. Особенно при релокации интересно как смотреть будут за теми кто заявил о себе.
Переименовать срочно «bug bounty» в «Благодать за искоренение зла да нечисти поганой», дабы не было угоды вражьим ордам даже в названиях! (-:
Будет максимально «скрепошно».
Сарказм, разумеется.
Осталось кардеров легализовать, все равно спокойно сидят в Москва Сити.
Так они и так легализованы, куча хакеров работают в поиске уязвимостей в it компаниях
Компании в суд/полицию просто не идут, а в теории могут такое сделать. Это сюр, но законодательная легализация не помешает. Однако, важно чтобы закон не ограничивал текущие рыночные практики и не мешал людям работать.
Я говорил об этом ещё в феврале :)
Норм идея
Дыры надо искать в зарубежных сайтах и докладывать товарищу майору?))
Налоги на bug bounty?
Я помню чел был, который нашёл уязвимость на гос услугах сильную. Но не знал как быть, улетать в СИЗО не хочется. Писал им в поддержку, но было всем похую. В итоге опубликовал инфу. А госуслуги сказали, что будет делать зал славы :), деняк не даёт.
https://www.forbes.ru/tekhnologii/451375-privlec-vnimanie-k-probleme-kto-slil-ishodnyj-kod-gosuslug-i-cem-eto-grozit
Они что, хотят вкорячить в УК освобождение от уголовной ответственности по основаниям "он же хотел как лучше"?
ДБЛ, БЛД...
Черный рынок заплатит им намного больше.
Не все хакеры хотят работать на черный рынок