Разработка
Скрытый Филипп

Минцифры запланировало легализовать работу «белых хакеров» — «Ведомости» Статьи редакции

Чтобы им не грозил штраф или срок за неправомерный доступ к компьютерной информации.

  • Минцифры хочет легализовать выплаты «белым хакерам» и для этого ввести в законодательство понятие bug bounty. Об этом «Ведомостям» рассказал источник в одной из российских компаний в области кибербезопасности и подтвердил собеседник в крупной международной компании на рынке информзащиты. В Минцифры отказались от комментариев.
  • Сейчас понятие bug bounty в законодательстве никак не определено и поэтому может быть трактовано как «неправомерный доступ к компьютерной информации», то есть подпасть под действие ст. 272 УК, объясняет один из источников. В Positive Technologies подтвердили, что такого понятие в законе нет.
  • Программы bug bounty, то есть награды за найденные уязвимости, есть у многих российских компаний. Сама Positive Technologies весной 2022 года запустила платформу The Standoff — аналог международной HackerOne. Сейчас на ней представлены программы от «Азбуки вкуса» и самой Positive Technologies, до конца года планируется подключить еще 10-20 партнёров. С юридической точки зрения у платформы есть только «положение о конкурсах».
  • По словам бизнес-консультанта по безопасности Алексея Лукацкого, отсутствие понятия bug bounty в законодательстве создаёт проблему.

Достаточно вспомнить историю админа одного из операторов связи в Обнинске, который решил помочь клиентам и просканировал их сеть на уязвимости, за что его прихватили сотрудники ФСБ и сейчас судят по ст. 274.1 за неправомерное воздействие на КИИ России.

[Осуществление деятельности по поиску уязвимостей] — это всегда деятельность на грани. С одной стороны, исследователи действуют в рамках договора и злого умысла у них нет, но с другой — договор всё не описывает и своими действиями они могут причинить ущерб, что может повлечь последствия.

Алексей Лукацкий
  • В марте 2022 года Минцифры предложило ввести меры поддержки для «белых хакеров» за поиск уязвимостей в корпоративных системах безопасности.
Истории
Никита Евдокимов
Чем занимается «белый хакер», как им стать и сколько можно заработать Статьи редакции

Рассказ Link — хакера из Санкт-Петербурга, который нашёл уязвимость в PayPal и получил от компании около $70 тысяч в знак благодарности.

На HackerOne я занимаю 37 место в мировом рейтинге лучших специалистов по поиску уязвимостей

#новость #минцифры

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45 комментариев
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 Вадим Д.

«Белые хакеры», не ИТ-расизм? (-:
Если серьёзно – давным-давно пора ввести такое разделение, дабы обезопасить, как их ещё называют «этичных хакеров».

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sles

в РФ BLM нет!

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Вадим Д.

И это замечательно (-:

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Alex Shevchenko
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Malina Krasnaya

кринж

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Слегка Придурковатый

"ввести в законодательство понятие bug bounty"

Во-первых, это непатриотично. В законодательстве не должно быть мерзкой вражеской латиницы.

Во-вторых, нужно срочно придумать скрепный кириллический аналог.

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Alexey QuQu

Награда за поимку насекомых

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Слегка Придурковатый

Чересчур инсектицидно. Следующий.

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Dennis Prochko

шоколадный батончик с тараканами и кокосом

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Сладкий Хрен

Жучья награда

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Слегка Придурковатый

Рассмотрим этот вариант, если не будет наиболее подходящих.

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Pavel Pavel

Охотники на моль

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Слегка Придурковатый

Отклоняется в связи с возможными намёками на саботаж.

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Дмитрий Горбачёв

искатель уязвимостей

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Слегка Придурковатый

Недостаточно посконно. Следующий.

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Вадим Д.

Древлянская благодать?

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Слегка Придурковатый

Не вполне раскрыта материальная составляющая.

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Вадим Д.

Отдельно коммент написал:
https://vc.ru/dev/464599-mincifry-zaplanirovalo-legalizovat-rabotu-belyh-hakerov-vedomosti?comment=4648863&from=copylink&type=quick
Тут вроде всё есть (-:

Минцифры запланировало легализовать работу…
Чтобы им не грозил штраф или срок за неправомерный доступ к компьютерной информации.
vc.ru
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Dimitar Berbatov

Колорадская резня бензопилой

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Слегка Придурковатый

Отсылка к вражескому штату вражеской страны. Отклоняется. Возможно внесение поправки: "Резня бензопилой в КНР (Колорадской Народной Республике)".

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Gre Li

Мзда за познавание угроз

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Слегка Придурковатый

Отклоняется в связи с негативным оттенком слова "мзда".

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Gre Li

Вы определитесь там, вам скрепное или как.

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Слегка Придурковатый

Скрепное - необходимое условие, но недостаточное.

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leo krich

Оплата выявления угроз.

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Вячеслав Грачунов

Федеральная целевая программа "НАГРАЖУК"

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Слегка Придурковатый

Вариант подлежит рассмотрению только с учётом слогана "Я устал, я награжук".

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MT Advanced

Дыровоздаяние (премия за поиск дыр)

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Александр Кудин

Стоит ли в ближайшее время ждать курсы от известных компаний по направления - white hacker?
Сразу аналогия звездных войн, белые хакеры это джедаи, ну а темные - ситхи)

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Илья Ив

Белые бояре из России против англосаксов информационнах с зарубежья

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Степан Позняк

Дак были уже, немало при чём

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Alexey QuQu

Да, все подхватят

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Александр Иванов

проблема в правоприменении, опять сильно расплывчато будет и сажать начнут за все подряд. Вспоминаем для чего законы издаются? По итогу пока сидишь ровно закон действует одним образом, захотел уехать, тут же именно твой случай станет исключением. При этом по сути осуществляется выманивание из скрытой области. Если человек хорошо понимал что подобное лучше не афишировать, то после принятия подобного закона все кто публично расскажет о деятельности тут же может под надзор попасть. Может еще и принудительно заставят что-то делать. Способности же свои проафишировал. А отказаться по новым же законам можешь и не суметь. Особенно при релокации интересно как смотреть будут за теми кто заявил о себе.

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Вадим Д.

Переименовать срочно «bug bounty» в «Благодать за искоренение зла да нечисти поганой», дабы не было угоды вражьим ордам даже в названиях! (-:
Будет максимально «скрепошно».
Сарказм, разумеется.

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Andrej Krav

Осталось кардеров легализовать, все равно спокойно сидят в Москва Сити.

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Acupuncture USA

Так они и так легализованы, куча хакеров работают в поиске уязвимостей в it компаниях

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Научный фитиль

Компании в суд/полицию просто не идут, а в теории могут такое сделать. Это сюр, но законодательная легализация не помешает. Однако, важно чтобы закон не ограничивал текущие рыночные практики и не мешал людям работать.

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Джахор Дырдырдаев

Я говорил об этом ещё в феврале :)

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Камаз Отходов

Норм идея

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Andrey Kulakov

Дыры надо искать в зарубежных сайтах и докладывать товарищу майору?))

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Random Dude

Налоги на bug bounty?

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Научный фитиль

Я помню чел был, который нашёл уязвимость на гос услугах сильную. Но не знал как быть, улетать в СИЗО не хочется. Писал им в поддержку, но было всем похую. В итоге опубликовал инфу. А госуслуги сказали, что будет делать зал славы :), деняк не даёт.

https://www.forbes.ru/tekhnologii/451375-privlec-vnimanie-k-probleme-kto-slil-ishodnyj-kod-gosuslug-i-cem-eto-grozit

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Pavel Protasov

Они что, хотят вкорячить в УК освобождение от уголовной ответственности по основаниям "он же хотел как лучше"?
ДБЛ, БЛД...

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Pavel Petel

Черный рынок заплатит им намного больше.

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Алеоп

Не все хакеры хотят работать на черный рынок

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