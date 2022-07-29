Разработка
Газетный корабль

«Яндекс» выложил в открытый доступ Userver — инструмент для разработки приложений с микросервисной архитектурой Статьи редакции

Компания использует его, например, в «Яндекс Go», «Лавке», «Доставке», «Маркете» и других сервисах.

  • Яндекс опубликовал исходный код и документацию фреймворка Userver. Его могут использовать все разработчики по открытой лицензии Apache 2.0, инструмент доступен на GitHub.

  • Userver подходит для разработки приложений с микросервисной архитектурой. Изначально его делали для «Такси», и с его помощью компания перешла с монолитного приложения на архитектуру, которая позволяет разрабатывать отдельные независимые компоненты — микросервисы — и использовать их в разных приложениях.

  • Например, микросервис поиска водителя в «Такси» можно использовать для поиска курьера в «Доставке». То же самое можно делать с похожими задачами — расчётом времени прибытия и другими. Микросервисы автономны, поэтому в приложения можно легко добавлять новые функции и обновлять его.

  • В Userver есть всё необходимое для разработки, диагностики, мониторинга, отладки и экспериментов, говорит Антон Полухин, один из авторов фреймворка и руководитель бэкенд-разработки решений для продуктовых команд RideTech и eCom. Например, он подсказывает как исправить ошибки ещё на этапе компиляции, умеет работать с разными базами данных и другое, а также подходит для разработки приложений как в больших, так и в маленьких компаниях.

#новость #яндекс

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16 комментариев
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 Вадим Д.

И снова порадуюсь за Яндекс. Именно за их разработки и предоставление к ним доступа.
Молодцы на этой неделе! 🤘🏻
Да, сливы данных никуда не делись, но это реально другая история.

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MEGAtraXXXer666

Да, другая история, которая перекрывает все истории, все верно

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Вася Пражкин
Да, сливы данных никуда не делись

Раньше текло из одного места(монолита), а теперь потечет из всех микросервисов.

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Anton Prokhorov

Похоже, они опенсорсят свои велосипеды, чтобы их мог использовать условный неЯндекс за пределами РФ.

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shencrypto

дураков нету )

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Никита Иванов

Уже полгода разрабатываем телеграм ботов с микросервисами на Яндекс функции. На самом деле это очень эффективно и экономно. Теперь на монолитную разработку обратно сложно перейти

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Стас Иванов

Почему Userver, а не Я.server ?

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Драка вегетарианца с людоедом

скорее всего потому что это словослияние между User + server

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Estakar

Ну так это не отдельное приложение или сервис, а инструмент

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shiva

unified
union
universal
u как фонетическое you

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sles

use&ver - юзайте и верьте

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Nikolay Matrosov

Подсказка: https://en.wikipedia.org/wiki/Micro-

Micro-
Micro (Greek letter μ (U+03BC) or the legacy symbol µ (U+00B5)) is a unit prefix in the metric…
en.wikipedia.org
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shencrypto

Бэкдор в подарок из коробки?

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F-117

Я же правильно понимаю, что от разработки софта вы очень далеки? Проект с открытыми исходниками. В бэкдоре нет смысла - найдут.

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Boris Medvedev

зачем писать в 2022 году фреймворк для микросервисов на C++?

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shencrypto

чтобы никто не заметил thread слива данных )

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