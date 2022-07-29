«Яндекс» выложил в открытый доступ Userver — инструмент для разработки приложений с микросервисной архитектурой Статьи редакции
Компания использует его, например, в «Яндекс Go», «Лавке», «Доставке», «Маркете» и других сервисах.
Яндекс опубликовал исходный код и документацию фреймворка Userver. Его могут использовать все разработчики по открытой лицензии Apache 2.0, инструмент доступен на GitHub.
Userver подходит для разработки приложений с микросервисной архитектурой. Изначально его делали для «Такси», и с его помощью компания перешла с монолитного приложения на архитектуру, которая позволяет разрабатывать отдельные независимые компоненты — микросервисы — и использовать их в разных приложениях.
- Например, микросервис поиска водителя в «Такси» можно использовать для поиска курьера в «Доставке». То же самое можно делать с похожими задачами — расчётом времени прибытия и другими. Микросервисы автономны, поэтому в приложения можно легко добавлять новые функции и обновлять его.
В Userver есть всё необходимое для разработки, диагностики, мониторинга, отладки и экспериментов, говорит Антон Полухин, один из авторов фреймворка и руководитель бэкенд-разработки решений для продуктовых команд RideTech и eCom. Например, он подсказывает как исправить ошибки ещё на этапе компиляции, умеет работать с разными базами данных и другое, а также подходит для разработки приложений как в больших, так и в маленьких компаниях.
И снова порадуюсь за Яндекс. Именно за их разработки и предоставление к ним доступа.
Молодцы на этой неделе! 🤘🏻
Да, сливы данных никуда не делись, но это реально другая история.
Да, другая история, которая перекрывает все истории, все верно
Раньше текло из одного места(монолита), а теперь потечет из всех микросервисов.
Похоже, они опенсорсят свои велосипеды, чтобы их мог использовать условный неЯндекс за пределами РФ.
дураков нету )
Уже полгода разрабатываем телеграм ботов с микросервисами на Яндекс функции. На самом деле это очень эффективно и экономно. Теперь на монолитную разработку обратно сложно перейти
Почему Userver, а не Я.server ?
скорее всего потому что это словослияние между User + server
Ну так это не отдельное приложение или сервис, а инструмент
unified
union
universal
u как фонетическое you
use&ver - юзайте и верьте
Подсказка: https://en.wikipedia.org/wiki/Micro-
Бэкдор в подарок из коробки?
Я же правильно понимаю, что от разработки софта вы очень далеки? Проект с открытыми исходниками. В бэкдоре нет смысла - найдут.
зачем писать в 2022 году фреймворк для микросервисов на C++?
чтобы никто не заметил thread слива данных )