Userver подходит для разработки приложений с микросервисной архитектурой. Изначально его делали для «Такси», и с его помощью компания перешла с монолитного приложения на архитектуру, которая позволяет разрабатывать отдельные независимые компоненты — микросервисы — и использовать их в разных приложениях.

В Userver есть всё необходимое для разработки, диагностики, мониторинга, отладки и экспериментов, говорит Антон Полухин, один из авторов фреймворка и руководитель бэкенд-разработки решений для продуктовых команд RideTech и eCom. Например, он подсказывает как исправить ошибки ещё на этапе компиляции, умеет работать с разными базами данных и другое, а также подходит для разработки приложений как в больших, так и в маленьких компаниях.