Разработка
Маша Цепелева

Минцифры перенесло на неопределённый срок запуск репозитория для хранения программ с открытым кодом Статьи редакции

Эксперимент с российским аналогом GitHub должны были запустить 1 мая.

  • Проект постановления правительства о запуске репозитория так и не был принят из-за сложностей с нормативным обеспечением, рассказали «Ведомостям» представители трёх российских разработчиков ПО.
  • В Минцифры подтвердили, что постановление обсуждается между ведомствами с февраля 2022 года, процесс до сих пор не завершен. Когда эксперимент может быть запущен, не уточнили.
  • Во время обсуждения были вопросы, станет ли репозиторий аналогом GitHub, где будет полностью открытый исходный код, или лицензия всё же ограничит разработчиков в праве на доработку и продажу программ, рассказал директор центра разработки Artezio Дмитрий Паршин.
  • Эксперимент должен был проводиться с 1 мая 2022 года по 30 апреля 2024 года по трём направлениям: предоставление права использования свободного программ, созданных Минцифры, создание национального репозитория, нормативное регулирование и методическая поддержка публикаций свободного ПО.

ё#новость #opensource

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37 комментариев
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 Mr. Anderson

Минцифры должно создать условия для появления таких репозиториев, а не хернёй заниматься, в виде создания репы через законодательство.

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Вадим Д.

Какой нахрен репозиторий? Даже нормативы (там нужны нормативы? Простых правил и регламента недостаточно?) не осилили.
Ну правильно, надо ж тендер, распил, разве всё успеешь за такой короткий срок?
Русхаб? Росгит? Экспериментаторы хреновы.

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Sergey Dovzhenko

Гиточка

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Вадим Д.

Код и точка? (-:

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hakhagmon

Все пр через ревью товарища майора

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Zloy Marketolog

То есть, как оказалось, недостаточно просто бить себя пяткой в грудь, надо еще и что-то делать. Неожиданно)

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Тофсла и Вифсла

Ну как обычно, сначала заявить, а потом думать, как реализовать. В итоге ничего так и не будет, а когда будет, нужда в этом исчезнет

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Александр Шмарёв

Не на чем будет запустить ПО из репозитория...

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Илья Зарецкий

Перенесли на неопределённый срок = забили)

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Alex Gurulli

Не договорились, кто с этого иметь будет.

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Российские аналоги

А пока только GitFlic – https://analogues.ru/gitflic

GitFlic — российские системы контроля версий
GitFlic — российская замена GitHub
analogues.ru
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Daily Science

Речь не столько про саму VCS, сколько про то, чтобы в открытый доступ там выставит поделки Минцифры

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leo krich

А кому нужны эти поделки? Кто будет пользоваться этим кодом (если его откроют)?

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DO YOURSELF

Потуги импортозамещения просто смешны. Нужно было 22 года не воровать, а развивать отрасли и бабки вкладывать. А не выводить их в облигации зарубежных стран. Клоуны...

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Senior Devosaur

Кому нужно?

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Ванек Донских

Государству.

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Птиц

Что-то я не видел ни одного закона, подписанного "государством". Решают и принимают законы конкретные люди, которые заботятся о своей заднице, в основном.

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роман долгополов

По идее принимать законы должны политики а исполнять их чиновники.Но в России решили пропустить одно звено и законы сами себе пишут чиновники.

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Alex

везде так, хотел бы услышать пример демократии в стране с населением больше 10м где законы принимают жители для жителей

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Абырвалг Абырвалг

о да, в омерике нигеров линчуют.
старые байки о главном.

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Alex

так воровали на местах, бабки вкладывали гиганские и некоторые отрасли заработали говорю как человек который работал на оборонку. только там изза воровства на местах так гайки завернули что нереально стало чтото делать инновационное. поэтому к самим себе надо предьявлять претензии - воруют такие как вы которым все должны.

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Абырвалг Абырвалг

"поэтому к самим себе надо предьявлять претензии - воруют такие как вы которым все должны."
нет не так - претензии предъявлять надо по зоне ответственности.
воруют ? есть полиция.
бездействуют ? усб, прокуратура и дальше по иерархии.

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Моргана Пендрагон

Главное бюджет попилить, а запуск... хер с ним, с запуском этим, как-нибудь потом/завтра/никогда

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Alex cooberr

Видимо не смогли разобраться как на этом заработать

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Brain Juice

А кому нужны российский гитхаб? И главный вопрос к МинЦифры, даже если и сделают, российский рынок либ и программ не такой большой, мне удобнее как я думаю и большинству разработчиков, например использовать compoer, npm, github зачем мне переходить на российские аналоги, меня все устраивает, не устраивает только государство, вот пусть они сидят там в правительстве и думают как деньги наворовать , а я сам разберусь где мне код хранить и какими сервисами пользоваться, я же не лезу к ним со своими советами как бабки пилить, вот и пусть они в IT не лезут, за 20 лет ни_уя не сделали, а теперь опомнились, все рынок занят, вполне удобными и хорошими сервисами

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Alex

а яваскрипт это язык для прикладного кода в бизнесе, а речь про разроботку по с открытым кодом для общих нужд. типа офис, математика, бухгалтерия и тп

почему скриптовики лезут вечно к большим дядям сидите в своей песочнице

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Связанный Женя

Слушай ты вот зачем злобу генерируешь? Отлично можно и тем и другим жить и более того многие проекты целесообразно делать частично на скриптах. Вот проблема с зависимостями да серьезная и то что проснулись сегодня, а поезд ушел 30 оет назад это да вот проблема... Посидеть еще и поезд и в c/C++ уйдет... Уже уходит всякими составами вроде Golang и Rust

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Naumov Alexey

С композером и всем остальным выяснилась «внезапно» микро проблемка если начать бомбить разработчиков библиотек то они могут всякое в код встраивать против бомбящего. Тогда то и возникла эта чудо мысль, но память короткая.

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Brain Juice

Хорошо, у меня в проекте 96% иностранные либы, даже если и российские репозитарии, вы вручную каждую библиотеку будет выгружать на национальный ресурс или вы надеетесь, что иностранные разработчики будут в русхаб выкладывать и обновлять свои либы? :D ну да, можно конечно написать софт, который будет каждое обновление пи_д_ть, но это как- то несерьезно, а гитхаб можно считать международным репозиторием, таким центром открытого ПО, а рухабе никто не знаете, да и к тому же в корне проекта вы как представляете это, одна папка будет .git, а друга .rugit, а коммиты, пушы и прочую фигню тоже по 2 раза делать? Проект минцифры изначально нецелесообразен, бесполезн и только навредит сообществу IT специалистов, да пусть они себе под гос компании делают репозитарии, но всех пожалуйста под одну гребенку не надо

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hakhagmon

Это они еще не знают, что нпм и композер пишут «стайюкраин» при запуске

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cepera

Легче написать, чем реализовать 😉

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Ольга Николина

как в СМИ написать то, что не будет ничего выполнять: Написать то, что перенесен на неопределенный срок

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Александр Иванов

гурьбой все побежали исходники выкладывать, даже если создадут.

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Алексей Швецов

на неопределенный срок- перевожу: минцифры перенесли этот проект на никогда

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Zamir Saidov

А что не так с гитхабом и аналогами? Доступ ограничен?

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Александр Шмарёв

А как пилить?

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hakhagmon

Там есть куча софта для обхода блокировок, там были списки умного голосования. В общем, тут как с ютубом, нужен свой подконтрольный ресурс, чтоб оригинал забанить

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