На разработку этого фреймворка у нас ушло пять лет. Он зародился в команде приложения «Яндекс», а сейчас задействован во многих сервисах. На нём построен весь интерфейс главного экрана приложения «Яндекс», его применяют в «Едадиле», «Маркете», «Алисе», «Яндекс ТВ» и других сервисах. Теперь использовать и развивать этот инструмент могут все желающие.