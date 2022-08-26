«Яндекс» выложил в открытый доступ DivKit — инструмент для ускорения разработки мобильных приложений Статьи редакции
Компания использует его, например, в «Едадиле», «Маркете», «Алисе» и других сервисах.
- Исходный код DivKit компания опубликовала на GitHub под открытой лицензией Apache 2.0. Фреймворк позволяет ускорить разработку мобильных приложений и быстрее обновлять интерфейсы.
«DivKit можно использовать в рамках подхода server driven UI, когда интерфейсом приложения управляют с сервера. Это позволяет менять интерфейс на лету, без обновления приложений. Разработчик просто описывает элементы в специальном формате на сервере, а фреймворк превращает это описание в элементы приложения — причём сразу для нескольких платформ. Разработчику не нужно писать код для каждой из них», — отмечают в «Яндексе».
- Инструмент поддерживает Android, iOS и веб. С его помощью можно менять внешний вид компонентов или добавлять что-то новое: например, галерею или счётчик лайков.
- DivKit подходит для создания новых продуктов и развития существующих. Фреймворк содержит библиотеки для разработки серверной части на Kotlin, TypeScript и Python. По данным «Яндекса», познакомиться с ним можно «за час-два».
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Это из-за него их приложения так тормозят на смартфонах?
а вы про какие эппы?
юзаю еду и маркет на iOS, все отлично
Счётчик лайков везде!
На самом деле – отлично, пятница неплохо начинается 🤘🏻
Глядя на некоторые приложения Яндекса, я бы не над скоростью разработки подработал, а над качеством … ну а в целом, тема норм 👌🏼
Годнота!
Круто. Очень круто.
Очень здорово, что мы живем в таком мире, где сильно развивается ИТ сфера. Мы переходим в будущее,ребят) А еще некоторые компании, когда нашли решение какой-то своей проблемы. Потратили много времени,ресурсов...и просто дают остальным, чтоб другие тоже могли развиваться. Я считаю, чисто по-человечески, это очень здорово. Так и строятся бренды. Это компании, которые ведут нас в будущее и всем остальным помогают шагнуть в будущее
Это всегда палка о двух концах
function Towarish_Major { }
Ок. А что ещё за «Яндекс ТВ», прости господи?
Модуль который по hdmi к телеку подключается скорее всего
Ну здрасьте, приехали. Яндекс ТВ - прошивка, устанавливается на бюджетные китайские телевизоры, а также модули (маленькая коробочка, подключается по HDMI). Модули на рынке относительно недавно, телевизоры же продаются уже давно.
Яндекс в последнее время прям одну разработку за другой выпускают
Курто, яндекс молодчики