Разработка
Старательный фонарь

«Яндекс» выложил в открытый доступ DivKit — инструмент для ускорения разработки мобильных приложений Статьи редакции

Компания использует его, например, в «Едадиле», «Маркете», «Алисе» и других сервисах.

  • Исходный код DivKit компания опубликовала на GitHub под открытой лицензией Apache 2.0. Фреймворк позволяет ускорить разработку мобильных приложений и быстрее обновлять интерфейсы.

  • «DivKit можно использовать в рамках подхода server driven UI, когда интерфейсом приложения управляют с сервера. Это позволяет менять интерфейс на лету, без обновления приложений. Разработчик просто описывает элементы в специальном формате на сервере, а фреймворк превращает это описание в элементы приложения — причём сразу для нескольких платформ. Разработчику не нужно писать код для каждой из них», — отмечают в «Яндексе».

  • Инструмент поддерживает Android, iOS и веб. С его помощью можно менять внешний вид компонентов или добавлять что-то новое: например, галерею или счётчик лайков.
  • DivKit подходит для создания новых продуктов и развития существующих. Фреймворк содержит библиотеки для разработки серверной части на Kotlin, TypeScript и Python. По данным «Яндекса», познакомиться с ним можно «за час-два».

На разработку этого фреймворка у нас ушло пять лет. Он зародился в команде приложения «Яндекс», а сейчас задействован во многих сервисах. На нём построен весь интерфейс главного экрана приложения «Яндекс», его применяют в «Едадиле», «Маркете», «Алисе», «Яндекс ТВ» и других сервисах. Теперь использовать и развивать этот инструмент могут все желающие.

Илья Богин, руководитель отдела мобильной разработки

Яндекс выпускает DivKit — фреймворк для…
Привет! Сегодня Яндекс выкладывает в опенсорс DivKit — фреймворк для отрисовки интерфейсов из…
habr.com

#новость #яндекс

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14 комментариев
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 Артур Кожевников

Это из-за него их приложения так тормозят на смартфонах?

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Alexander Romenskiy

а вы про какие эппы?
юзаю еду и маркет на iOS, все отлично

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СОКР

Счётчик лайков везде!
На самом деле – отлично, пятница неплохо начинается 🤘🏻

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Айрат Галиуллин

Глядя на некоторые приложения Яндекса, я бы не над скоростью разработки подработал, а над качеством … ну а в целом, тема норм 👌🏼

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Anton Ryzhenko

Годнота!

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Сладкий пирожок

Круто. Очень круто.

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Сибагатова Евгения

Очень здорово, что мы живем в таком мире, где сильно развивается ИТ сфера. Мы переходим в будущее,ребят) А еще некоторые компании, когда нашли решение какой-то своей проблемы. Потратили много времени,ресурсов...и просто дают остальным, чтоб другие тоже могли развиваться. Я считаю, чисто по-человечески, это очень здорово. Так и строятся бренды. Это компании, которые ведут нас в будущее и всем остальным помогают шагнуть в будущее

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Uncle Gluk

Это всегда палка о двух концах

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Избирательный супер_стар

function Towarish_Major { }

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Слегка Придурковатый

Ок. А что ещё за «Яндекс ТВ», прости господи?

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Angel Matskevich

Модуль который по hdmi к телеку подключается скорее всего

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Сладкий пирожок

Ну здрасьте, приехали. Яндекс ТВ - прошивка, устанавливается на бюджетные китайские телевизоры, а также модули (маленькая коробочка, подключается по HDMI). Модули на рынке относительно недавно, телевизоры же продаются уже давно.

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Борис Латкин

Яндекс в последнее время прям одну разработку за другой выпускают

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Aleksandr Bovin

Курто, яндекс молодчики

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