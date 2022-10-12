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Интимный чувак

Правительство запустит репозиторий для хранения программ с открытым кодом Статьи редакции

Эксперимент по его запуску продлится два года.

  • Правительство утвердило эксперимент по использованию ПО с открытым кодом, в рамках которого создаст репозиторий для его хранения, пишет «Интерфакс».
  • Эксперимент пройдёт с 1 ноября 2022 года по 30 апреля 2024 года. Его участники — Минцифры, МВД, Росреестр, Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ), а также остальные госорганы, госкопорации, юрлица и физлица, которые подавали заявки.
  • РФРИТ вместе с Минцифры должен до 1 мая 2023 года провести отбор участников, список которых до 1 июня утвердит ведомство. После фонд должен разработать репозиторий для хранения кода и требования к его оператору. ПО будут распространять по открытой лицензии.
  • Пока в эксперименте речь идёт о предоставлении права использования для программ ЭВМ, баз данных и документации к ним — в том числе и тех, исключительное право на которые принадлежит государству.
  • Минцифры заявило о планах создать репозиторий для хранения программ с открытым кодом — аналог GitHub — в феврале 2022 года. Эксперимент должен был начаться 1 мая, но в августе разработчики рассказали, что ведомство отложило его на неопределённый срок.

#новость #минцифры #opensource

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18 комментариев
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 Случайные фотографии

Первая новость про него будет что он упал в день открытия
Скриньте.

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Eli

Он нахер никому не нужен будет.
Скриньте.

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Узкий франт

Это ж какая трагедия, мало того, что падает, так ещё и в жизни никому не нужен!

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Reoptima

Ну справедливости ради, падения в день открытия происходят у многих сервисов по всему миру.
Это не хорошо, но просто такова реальность.

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Oleg Shirochenkov

Роскодхран

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Oleg Shirochenkov

роскодхран.рф, команды взаимодействия на кириллице
Российское Кода Программного Исполняемового для ЭВМ Хранилище имени красного ...

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Eli
Его участники — Минцифры, МВД

Дальше можно не читать

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Oleg Shirochenkov

Можно не читать до тех пор, пока чебурнет не включат и какой-нибудь Сбер не заставят пользоваться.

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Трансгендолёт

Минцифры хранит, МВД охраняет, не хватает ОМОНа, который будет по почкам бить, если в пароле от учетки ошибся

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Andrei Romanov

Репозиторий и точка

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hd2gg

А потом все его содержимое национализируют?

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Александр Хрусталев

GitPoint?

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Женя Жуланова

Рухаб

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Дрюс Уилис

Вас ожидает на белом поло

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Chris Mei

gitdot

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Александр Мишулин

RuGit

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Сергей

Ну а что, вон у МВД есть свои репозитории по хранению "программистов" в виде распределённой сетевой инфраструктуры по всей стране, вот и другим теперь хочется.

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Прочный Артем

Выложи код и мобилизуйся

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