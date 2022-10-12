Правительство запустит репозиторий для хранения программ с открытым кодом Статьи редакции
Эксперимент по его запуску продлится два года.
- Правительство утвердило эксперимент по использованию ПО с открытым кодом, в рамках которого создаст репозиторий для его хранения, пишет «Интерфакс».
- Эксперимент пройдёт с 1 ноября 2022 года по 30 апреля 2024 года. Его участники — Минцифры, МВД, Росреестр, Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ), а также остальные госорганы, госкопорации, юрлица и физлица, которые подавали заявки.
- РФРИТ вместе с Минцифры должен до 1 мая 2023 года провести отбор участников, список которых до 1 июня утвердит ведомство. После фонд должен разработать репозиторий для хранения кода и требования к его оператору. ПО будут распространять по открытой лицензии.
- Пока в эксперименте речь идёт о предоставлении права использования для программ ЭВМ, баз данных и документации к ним — в том числе и тех, исключительное право на которые принадлежит государству.
- Минцифры заявило о планах создать репозиторий для хранения программ с открытым кодом — аналог GitHub — в феврале 2022 года. Эксперимент должен был начаться 1 мая, но в августе разработчики рассказали, что ведомство отложило его на неопределённый срок.
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Первая новость про него будет что он упал в день открытия
Скриньте.
Он нахер никому не нужен будет.
Скриньте.
Это ж какая трагедия, мало того, что падает, так ещё и в жизни никому не нужен!
Ну справедливости ради, падения в день открытия происходят у многих сервисов по всему миру.
Это не хорошо, но просто такова реальность.
Роскодхран
роскодхран.рф, команды взаимодействия на кириллице
Российское Кода Программного Исполняемового для ЭВМ Хранилище имени красного ...
Дальше можно не читать
Можно не читать до тех пор, пока чебурнет не включат и какой-нибудь Сбер не заставят пользоваться.
Минцифры хранит, МВД охраняет, не хватает ОМОНа, который будет по почкам бить, если в пароле от учетки ошибся
Репозиторий и точка
А потом все его содержимое национализируют?
GitPoint?
Рухаб
Вас ожидает на белом поло
gitdot
RuGit
Ну а что, вон у МВД есть свои репозитории по хранению "программистов" в виде распределённой сетевой инфраструктуры по всей стране, вот и другим теперь хочется.
Выложи код и мобилизуйся