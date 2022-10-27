Разработчики Nginx запустили в России новый продукт — «ответвление» кода Nginx, который до этого «перенесли» из страны Статьи редакции
Компания рассчитывает, что проект также включат в реестр российского ПО.
- Бывшие сотрудники компании-разработчика веб-сервера Nginx учредили в России новую фирму — ООО «Веб-Сервер», сообщил «Ъ» со ссылкой на источник на рынке. В проект на первом этапе инвестировали $1 млн.
- По данным «Контур.Фокуса», четверо из семи совладельцев — выходцы из Nginx: это Валентин Бартенев, Руслан Ермилов, Олег Мамонтов и Иван Полуянов. Гендиректором назначили Заура Абасмирзоева, который до этого занимал руководящие позиции в техотделах СМИ, «Новых облачных технологий», Gett, АНО «Диалог». Сооснователь Nginx Игорь Сысоев, покинувший Nginx в начале 2022 года, в проекте не участвует.
- Бизнес с уставным капиталом в 500 тысяч рублей основали ещё 21 июля 2022 года, а в качестве основного вида деятельности указали «разработку компьютерного ПО». Уже 10 октября компания также подала заявку на регистрацию товарного знака Angie.
- Angie — это «форк» кода Nginx, то есть его самостоятельное «ответвление». Разработка ведётся в России, а сам код разместят «в доверенном репозитории Минцифры для прохождения надлежащих сертификаций», говорится на сайте компании. Поставлять продукт будут по открытой лицензии.
- Компания готова помочь с интеграцией Angie в партнёрские продукты, а также переходом с Nginx, и рассчитывает, что решение включат в реестр отечественного ПО. С последним проблем возникнуть не должно, считают участники рынка: решение может пользоваться спросом у госкомпаний и ведомств, которые с 2025 года они не смогут пользоваться зарубежными сервисами.
- Первую версию веб-сервера Nginx Игорь Сысоев — тогда ещё системный администратор Rambler — разработал в начале нулевых. В 2011 году он учредил одноимённую компанию, а в 2019-м её купила американская F5 — за $650 млн.
- По некоторым оценкам, Nginx обеспечивает работу 27,3% всех сайтов в интернете. В России на долю её веб-сервера приходится 60% ресурсов — это в том числе поисковик «Яндекса» и «Авито», отмечают собеседники «Ъ».
- После 24 февраля 2022 года F5 прекратила продажи в России и вывела хранение кода Nginx с территории страны. В пресс-службе американской компании сообщили «Ъ», что она «не связана с проектами Nginx в России и не одобряет их».
2246 просмотров
Респект 👍🏼
Нет.
Ещё как «да». Находчивые ребята правильно воспользовались ситуацией.
Потом придут другие находчивые ребята и тоже правильно воспользуется ситуацией.
И благодаря им эта ситуация продолжится. Грац.
Наверно у них логика в стиле "ну а чо, если бы не мы, то преступное государство поддержал бы кто-то другой. А так, мы хотя бы контролируем всё"
Зайду попозже, когда комменты настоятся.
Кстати, а как там Сысоев поживает? Он, насколько помню, был диким патриотом и, так сказать, лютым ватником.
Интересно, изменилось ли его мировоззрение в связи с началом сами знаете чего? Или может быть он уже пошёл добровольцем в окопы?
А где он высказывался? Я поискал и с ходу не нашёл. Может, там же есть апдейты по поводу его позиции?
Началом чего? Войны? Боитесь говорить это слово из-за страха?
Сижу в подвале, дрожу и ссусь, ага.
Чего тогда не называете вещи своими именами?
Ты ещё меня поучи, как мне писать. Я иногда даже слово "хуй" не пишу, т.к. могут забанить.
Задним числом все такие умные.
А что они продавали? Кто-то платит за Nginx?
https://www.nginx.com/solutions/
Инвесторы походу 😂😂
В райфе видел один проект, там отсталые хотели купить платную версию.
А в чем осталось? Nginx plus предлагает некоторое количество хороших плюшек, за вполне вменяемые деньги
Попытка оседлать очередной приступ импортозамещения.
ничего плохого в импортозамещении нет, проблема в том, что это все делают через жопу.
Для ребят, делающих форки опенсорса со всеми необходимыми сертификатами и платной поддержкой, только плюсы.
Хороша попытка