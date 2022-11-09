«Привет, GitHub»: GitHub открыл тестирование голосового помощника для своего ИИ-сервиса Copilot Статьи редакции
С ним можно «кодить» без клавиатуры.
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- GitHub экспериментирует с системой, благодаря которой пользователи ИИ-сервиса Copilot смогут управлять программой голосом и писать код без клавиатуры. Чтобы начать работу, достаточно будет сказать "Hey, Github", или «Привет, GitHub», — по аналогии с помощниками вроде Siri и Alexa.
- Над системой голосового управления работает команда инженеров-разработчиков и исследователей GitHub Next. По их словам, уже сейчас её можно попросить написать и отредактировать фрагмент кода, переместиться к необходимому методу, запустить программу и объяснить, что делает конкретная строка.
- Посмотреть, как работает тестовая версия сервиса, можно на сайте. Там же доступна запись на «технический обзор» — так разработчики системы собирают обратную связь, чтобы улучшить продукт. Пока что управление голосом будет работать только в редакторе Visual Studio Code.
- Microsoft и OpenAI представили GitHub Copilot в июне 2021 года. Он работает как «напарник» программиста — просматривает существующий код, комментарии к нему и расположение курсора, а затем предлагает добавить одну или несколько строк в зависимости от контекста.
- Полный доступ к Copilot GitHub открыла 22 июня 2022 года. Подписка стоит $10 в месяц или $100 в год. У сервиса также есть пробный период в 60 дней. Бесплатная версия доступна студентам с пакетом GitHub Student Developer Pack и разработчикам популярных open-source-проектов на GitHub.
У него есть такая команда?
Нужен русификатор
Ожидание коммента, про смерть отрасли и спецов в ней (кодеров) - три, два, о...
Энти ваши кодеры ненужоны
Если этот ИИ ещё и ховербордом реактивным от китайцев сумеет управлять — цены ему не будет.
Но вообще MS прямо удивляет.
Ну Cortana у них давно... Не очень взлетела правда
안녕하세요, GitHub
Сидят такие программисты в опенспейсе — код диктуют. А ИИ — такой, хоп, у одного одну строчку взял, другую — у другого 🧘🤷♂️
Хоп у одного строчку взял, хоп - у другого - это в целом про разработку в it