Раз Copilot — наш напарник-программист, мы должны уметь с ним разговаривать. Именно над этим и работает наша команда.

Мы очень надеемся, что это позволит оценить пользу Copilot ещё большему количеству разработчиков — в том числе тем, кому трудно или кто не может печатать.