Разработка
Полина Лааксо

«Привет, GitHub»: GitHub открыл тестирование голосового помощника для своего ИИ-сервиса Copilot Статьи редакции

С ним можно «кодить» без клавиатуры.

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  • GitHub экспериментирует с системой, благодаря которой пользователи ИИ-сервиса Copilot смогут управлять программой голосом и писать код без клавиатуры. Чтобы начать работу, достаточно будет сказать "Hey, Github", или «Привет, GitHub», — по аналогии с помощниками вроде Siri и Alexa.

Раз Copilot — наш напарник-программист, мы должны уметь с ним разговаривать. Именно над этим и работает наша команда.

Мы очень надеемся, что это позволит оценить пользу Copilot ещё большему количеству разработчиков — в том числе тем, кому трудно или кто не может печатать.

из публикации компании в корпоративном блоге
  • Над системой голосового управления работает команда инженеров-разработчиков и исследователей GitHub Next. По их словам, уже сейчас её можно попросить написать и отредактировать фрагмент кода, переместиться к необходимому методу, запустить программу и объяснить, что делает конкретная строка.
  • Посмотреть, как работает тестовая версия сервиса, можно на сайте. Там же доступна запись на «технический обзор» — так разработчики системы собирают обратную связь, чтобы улучшить продукт. Пока что управление голосом будет работать только в редакторе Visual Studio Code.
Пример взаимодействия
  • Microsoft и OpenAI представили GitHub Copilot в июне 2021 года. Он работает как «напарник» программиста — просматривает существующий код, комментарии к нему и расположение курсора, а затем предлагает добавить одну или несколько строк в зависимости от контекста.
  • Полный доступ к Copilot GitHub открыла 22 июня 2022 года. Подписка стоит $10 в месяц или $100 в год. У сервиса также есть пробный период в 60 дней. Бесплатная версия доступна студентам с пакетом GitHub Student Developer Pack и разработчикам популярных open-source-проектов на GitHub.
Разработка
Слава Шегай
«В 80% случаев предлагает правильный код, но боюсь отупеть с ним»: первые впечатления от ИИ-сервиса Copilot Статьи редакции

Одни разработчики говорят, что сервис облегчает рутину, другие — что он часто предлагает много лишнего.

#новость #github #copilot

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10 комментариев
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 Кто-то такой

У него есть такая команда?

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Евгений

Нужен русификатор

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Alexander Voynov

Ожидание коммента, про смерть отрасли и спецов в ней (кодеров) - три, два, о...

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Кто-то такой

Энти ваши кодеры ненужоны

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Вадим Д.

Если этот ИИ ещё и ховербордом реактивным от китайцев сумеет управлять — цены ему не будет.
Но вообще MS прямо удивляет.

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Служащий бас

Ну Cortana у них давно... Не очень взлетела правда

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Jarosik Cobain
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Кто-то такой

안녕하세요, GitHub

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Игорь Мазаев

Сидят такие программисты в опенспейсе — код диктуют. А ИИ — такой, хоп, у одного одну строчку взял, другую — у другого 🧘🤷‍♂️

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Коммунист

Хоп у одного строчку взял, хоп - у другого - это в целом про разработку в it

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